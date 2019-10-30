2019-10-30T14:01:20+03:00
Общество

Юрий Грымов: «Телевидение должно поднять образовательный аспект»

Сценарист, продюсер, режиссер московского драматического театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал в проекте «Герои Волги» о государственной политике в кинематографе, изменении рекламного рынка, театре и YouTube
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Юрий Грымов: «Телевидение должно поднять образовательный аспект»Юрий Грымов: «Телевидение должно поднять образовательный аспект»
Изменить размер текста:

- Вы для меня человек-эпоха, основоположник российской рекламы… Очень тронут вашим визитом.

- Вы говорите про рекламу, про медиа, но для меня это было так давно, хотя я от этого не скрываюсь. Это было прекрасное время и большой опыт. Переоценка себя даже. Но сейчас я занимаюсь в основном театром.

В Нижнем Новгороде я был совсем недавно. И удивился, почему так мало Нижнего Новгорода в кино. Нижний Новгород – абсолютно кинематографичный город. Потому что пригорки и горки, сочетание церквей и девятиэтажек – впечатляет. Такая эклектика впечатляет. Здесь у вас рядом XVII и XX века.

- В основном у нас комедийные истории снимаются. Ничего драматического. Может быть, у вас рука поднимется.

- Сейчас пока театр. Приехали на театральный фестиваль им. М.Горького со спектаклем «Ничего, что я Чехов», который посвящен Ольге и Михаилу Чеховым. Кроме того, планируем приехать сюда со своим спектаклем «Нирвана».

- Про рекламу для меня важно, можно вопрос про нее. «Премьер-СВ» работал с конца 80-х – 90-е годы. Такая лихая яркая реклама была: слоганы, брендирование. На острие. Нулевые года: паркет и лакировка, сейчас – видеопоток, ролики, YouTube, вирусная реклама. Все изменилось. Вы участник всех этих эпох и процессов. Как будет выглядеть реклама? У вас есть прогноз?

- Скорее нет. Если мы говорим про рекламу, и как следствие маркетинг, то маркетинг – умер. В XXI веке приходить с этими старыми инструментами просто смешно. Опять таки нельзя забывать, что такое Россия 90-х, 2000-х годов и сейчас. Удивительно, мы никуда не эмигрируем, а постоянно переезжаем. Страна меняется, мы с вами постоянно на чемоданах. Нельзя же сравнить сегодняшнюю России с Россией в 90-е годы. Говорю даже не про то, что хуже или лучше. А про то, что темперамент уже поменялся.

Конечно, все уйдет в телефон, конечно, все будут за нами подглядывать и подслушивать, будут формировать общественное мнение. Телевидение, к сожалению, не является лидером мнения. Уже не является. Но здесь, я считаю, это уже вина самого телевидения. Телевидение утратило функции образования. Новости – сегодня это абсолютная вотчина и территория интернета, сфера развлечений – это YouTube, отчасти интернет и кинотеатр, а вот образовательный аспект телевидение должно поднять. Тогда люди снова придут к телевизору. Смотреть новости, которые они сегодня уже слушали в новостях по радио и прочитали с сети, не интересно.

А реклама будет точечная, конкретная. Люди – телефон – акцент - ваша реакция.

Это как покупка фильма в интернете. Он еще у вас не появился на экране, а деньги уже со счета списаны.

Реклама будет более цинична и будет больше входить без спросу. Кроме того, будет отсутствовать полностью личное пространство, и это будет приводить людей, к сожалению, к депрессии, потому что они не будут чувствовать себя одинокими. С одной стороны – это хорошо, а с другой – подмена. Как в соцсетях – друзья. Ну, какие же это друзья? Девальвация слова. Это люди, которые подписаны на мои соцсети, но я же их не знаю. Они ко мне относятся с симпатией. Но друзья, согласитесь, яркое слово и оно девальвировалось.

Реклама когда-то была двигателем торговли. Сегодня реклама уже не двигатель, а что-то более хитрое, изощренное. И вы даже не замечаете, как сейчас может развиваться интернет или телевидение. Мы можем говорить, а в этот момент все может уже продаваться.

- Звучит не радужно…

- Да. Потому что мы соскочили, я считаю, с размеренного ритма. Мы очень сильно ускорились. А это связано с тем, что мы русские максималисты. У меня дочь живет во Франции. Там банковская система 2010 года и до сих пор ходят с чековыми книжками. В Париже! А у нас телефоны и все в телефоне. Мы впереди планеты всей, потому что мы максималисты.

- Наверное, в рекламном бизнесе сейчас денег зарабатывается больше. Семью кормить же надо. Как у вас? Раньше вы снимали клипы…

- Я этим уже не занимаюсь лет 12. Тогда это было доходно. Я хорошо зарабатывал. Но и сейчас не испытываю комплекса, потому что я занимаюсь театром, руковожу московским драматическим театром «Модерн». Это другие доходы. Но главное – что у меня внутри, насколько я спокоен.

Скачки ради денег, когда мне было 25 – 30 лет, были важны, сейчас нет. Я не чувствую ущемленность. И на прямой вопрос: «Хотите ли вы зарабатывать?», отвечу: «Да!». Но не любой ценой. Театры России живут не богато, но очень достойно. Достоинство русского театра меня очень греет.

Театр «Модерн» в Москве самый быстроразвивающийся. У нас практически аншлаги. Сейчас выпустили «Нирвану», а в декабре у нас премьера «Войны и мира» Льва Толстова. Это единственная постановка в мире, потому что мы замахнулись на весь роман. Это, конечно, не значит, что вы будете неделю смотреть спектакль. Это 4 часа вместе с двумя антрактами, но это великий роман. Мне кажется, что театр сегодня – это абсолютно передовая история.

Реклама была новаторски интересна, потом у меня было телевидение, музыкальные клипы, кино, экспериментальное кино. Без эксперимента невозможно развитие кинематографа. Кино меня тоже разочаровало. Национальное кино исчезает. Мне не очень понятна государственная политика в кино. Нельзя заказывать фильмы.

Театр – это полный спектр. В Москве 220 театров. В театре передовая информационная атмосфера, где приобретаешь время, а не теряешь его. Получить знания о себе. Театр дает именно такую возможность.

- Нижегородская публика скучает по хорошему театру.

- Может быть, она более искушенная…

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона
Новости 24
Сотрудники «Сормовской кондитерской фабрики» работали без медосмотра
Игровой комплекс «Галактика» появился на площади Советской
БК «Нижний Новгород» разгромил черногорский «Морнар Бар»
Жительница Сормовского района зарезала нетрезвого мужа
Взявшая декретный отпуск нижегородка стала наркокурьером
Пьяный нижегородец изрезал лицо своего соседа ножом
Нижегородцам покажут салют за миллион рублей в День народного единства
Смертельная авария произошла в Борском районе 29 октября
Движение перекроют на участке улицы Красных зорь в Нижнем Новгороде
Портал «Антиснег» снова заработал в Нижнем Новгороде
Около 700 нижегородских детей-сирот обеспечат жильем в 2019 году
ХК «Торпедо» одолел ярославкий «Локомотив» в домашнем матче
Более 230 тонн мусора убрали на Мещерском озере
Электроснабжение в Нижегородской области было полностью восстановлено к утру 29 октября
Новое оборудование стали использовать в нижегородском онкодиспансере
Древний фуникулер откопали в нижегородском кремле
Рецидивист украл 4 батона колбасы и 14 шоколадок в Нижнем Новгороде
На Черном пруду устанавливают 125-метровую скамью-настил
Инициатива о возвращении прямых выборов мэра внесена в ЗСНО
На улице Лескова отремонтировали двор и установили детскую площадку
Третьеклассница попала под колеса «Ниссана» в Автозаводском районе
Руководителя подразделения нижегородского Фонда капремонта судят за получение взятки
Минстрой отменил разрешение на строительство возле дома Алексеева
Заявки на IV нижегородский конкурс «IT-проект года» принимаются до 10 ноября