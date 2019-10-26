2019-10-26T11:17:27+03:00
Происшествия

Таксист сбил нижегородского полицейского на остановке в Сочи

22-летний мужчина нес службу по охране общественного порядка
Анна МИГАЛОВА
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Фото: https://vk.com/dtpsochiФото: https://vk.com/dtpsochiФото: СОЦСЕТИ
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Командировка в Сочи закончилась для нижегородского полицейского Николая Редькина госпитализацией в местную больницу. 22-летний сержант полиции был сбит легковушкой во время несения службы рядом с автобусной остановкой, сообщается в соцсетях со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Согласно опубликованному документу за подписью заместителя начальника краснодарского Главка, страшное ДТП случилось 25 октября в 03.00 на 201 км+280 м трассы Джубга - Сочи. 22-летний гражданин Узбекистана, управляя машиной «Форд Фокус», не выдержал дистанцию и столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем такси «Рено Логан». Того вынесло на автобусную остановку, где им был сбит нижегородец, несший службу по охране общественного порядка.

Уточняется, что пострадавшего доставили в больницу № 4 города Сочи. Молодой человек госпитализирован с сочетанной травмы головы, груди, конечностей, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами мягких тканей головы, ушибленной сквозной раной правой ушной раковины, закрытой травмой груди, ушибом левого легкого и открытым переломом обеих костей левой голени со смещением.

Вместе, по данным пресс-службы Управления МВД, у таксиста диагностированы перелом коленной чашечки, перелом запястья и различные ушибы. По факту ДТП назначена проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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