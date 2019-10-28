Афиша Нижнего Новгорода с 30 октября по 6 ноября: Дима Билан, «Дракула» и Александр Цыпкин

КИНО

ДРАМА (РОССИЯ)

«Верность»

Лена - талантливый акушер-гинеколог, ее муж Сережа - артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса - нет. Лена подозревает, что Сережа завел роман на стороне, но она мучается молча и не выдает свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что ее параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной. Режиссер: Нигина Сайфуллаева. В ролях: Евгения Громова, Александр Паль, Алексей Агранович, Павел Ворожцов, Анна Котова-Дерябина, Марина Васильева, Василий Рихтер. (18+)

С 31 октября в кинотеатре «Арлекино», пл. Советская, 5; тел. 202-98-98

Билеты: уточняйте по телефону

КОНЦЕРТЫ

Елена Темникова. Шоу за гранью реальности

Королева российского дип-хауса Елена Темникова представит инновационное шоу, выходящее за грани реальности. Певица откроет новые измерения своей музыки для всех, кто посетит любой концерт грандиозного тура, насчитывающего более 25 городов. Зрителей ждут уникальные спецэффекты, дополненная реальность, 5D-звук и световое шоу. Только в этом туре певица представит новый формат звучания треков с живыми музыкантами, благодаря чему каждый концерт обещает быть совершенно особенным. С помощью специального приложения дополненной реальности (AR), установленного на телефон, каждый зритель сможет стать полноценным участником завораживающего шоу и не только услышать любимую стильную музыку, но и увидеть ее виртуальную душу своими глазами. Инновационная визуализация интегрирована во всю концертную программу. (6+)

10 ноября, 20.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: 1600 - 5000 рублей

Дима Билан. Шоу «Планета Билан»

«Планета Билан» - это шоу в новом для России формате на стыке музыки, перформанса, кино и героического комикса. Это фильм в жанре фэнтези, сыгранный вживую на сцене. Специально для этого шоу Дима Билан снимает эпизоды-исповеди о своей жизни. Шоу, задуманное как фантастический байопик, основано на реальных чувствах, где главная тема - это поиск себя. Перед зрителями раскинется огромная сцена-космолет, на котором герой путешествует по своей Вселенной и с помощью невероятных декораций попадает в параллельные реальности своей души. Но главное - это два с лишним часа живого голоса и лучших песен Димы Билана в сопровождении музыкантов и танцоров. (16+)

3 ноября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 260-13-46

Билеты: 2000 - 5000 рублей

Metallica Show S&M Tribute с симфоническим оркестром

Metallica Show S&M Tribute с симфоническим оркестром - беспрецедентный проект, аналогов которому нет не только в России. Классика и современность сливаются в единое целое и предстают перед слушателями в своей неповторимой мистической красоте. Шоу получило признание и множество хороших отзывов от музыкальных критиков и фанатов рок-музыки. Недавний большой концертный тур по России, Беларуси, Франции и Чехии подтвердил и упрочил популярность проекта. (16+)

4 ноября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 260-13-46

Билеты: 1800 - 3000 рублей

Soprano Турецкого

Созвездие женских голосов и романтический музыкальный коктейль в лучших традициях мирового шоу - арт-группа Soprano Турецкого. Нежная, страстная, кроткая, безудержная - такая разная и такая желанная. Лучше любых слов о ней расскажет… музыка. Опера и мюзикл, классика и рок, звездные поп-хиты, киномузыка и авторские песни. (0+)

2 ноября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 260-13-46

Билеты: 1500 - 3500 рублей

СПЕКТАКЛИ

Людмила Артемьева в спектакле «Близкие люди»

Если бы гостиничные номера умели разговаривать, сколько бы рассказов мы услышали? Эта история об одном гостиничном номере в Петербурге. В одинаковых декорациях случаются две абсолютно разные истории. Они о жизни, любви, об отношениях мужчины и женщины, об изменах, о поисках счастья и расставании с мечтами... Все случается на фоне танцев, песен и вечного голоса Фрэнка Синатры. В ролях: Людмила Артемьева и Николай Добрынин. (16+)

1 ноября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 260-13-46

Билеты: 800 - 3000 рублей

Ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви»

Конец XIX века, Лондон. Молодой юрист Джонатан Харкер и его возлюбленная Мина собираются пожениться. Но по долгу службы Джонатан вынужден оставить невесту одну и отправиться в Трансильванию к странному пожилому графу, желающему приобрести недвижимость в Лондоне… Специально созданное для спектакля двухчасовое музыкальное сопровождение с песнями, спецэффекты и завораживающее фигурное катание создадут атмосферу, леденящую кровь, и поведают пронзительную историю о первом вампире в истории человечества - графе Дракуле, историю любви вне законов времени и расстояний. (16+)

1 ноября, 19.00

Дворец спорта «Нагорный», пр. Гагарина, 29; тел. 422-60-68

Билеты: 1200 - 2800 рублей

Александр Цыпкин. То, что еще не звучало

В Нижнем Новгороде пройдет сольное выступление популярного современного российского писателя Александра Цыпкина с новой программой, в которую войдут рассказы из новой книги. В том числе обязательно будет представлена история, давшая название для сборника - семейная драма с совершенно неожиданным финалом, которая уже вызвала широкую дискуссию среди тех, кто ее слышал. В ближайшее время по ней будет снят сериал.

«В нашу программу включены как рассказы, которые уже стали популярными, но выйдут только сейчас: «Снег», «Мадо», «Приключения Славика «не говори неправду», так и вещи, которые до попадания в книгу практически нигде не читались. В любом случае в каждом городе программа будет составлена из вещей, которые в нем никогда не звучали». (18+)

4 ноября, 19.00

Театр «Комедiя», ул. Грузинская, 23; тел. 434-04-24

Билеты: 2200 - 3500 рублей

Сергей Дроботенко. Новые монологи

Каждое очередное выступление Сергея Дроботенко - настоящий подарок для поклонников его творчества. Свою карьеру артист начинал с выступления в «Аншлаге» и «Смехопанораме». Сегодня юморист является частым гостем различных юмористических шоу страны. Сергей Дроботенко не только яркий запоминающийся артист, но и писатель. Он является автором многих юмористических монологов, написанных для Ефима Шифрина, Елены Степаненко, Владимира Винокура и других звезд отечественного юмора. Нижегородцы услышат новые монологи, написанные Сергеем Дроботенко, перед зрителями артист разыграет много юмористических номеров, поделится с ними своими наблюдениями о жизни. (12+)

31 октября, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 700 - 1800 рублей

ШОУ

КВН. Кубок губернатора Нижегородской области

Совсем скоро в приволжской столице состоится игра КВН, приуроченная ко дню рождения Клуба веселых и находчивых. В игре примут участие лучшие команды региона: от детских команд, представляющих нашу область на международном уровне, до выпускников - легенд Нижегородского КВН. Специальные гости Кубка - команда КВН «Вятка» - чемпион Высшей лиги на «Первом канале». (12+)

6 ноября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 260-13-46

Билеты: 500 - 1100 рублей

ВЫСТАВКИ

«От Темзы до Волги»

Выставка произведений четырех московских художников Виктории и Юрия Бондаренко, Николая Перфильева, Искандера Улумбекова «От Темзы до Волги» открылась в НГВК. Каждый из участников выставки обладает своеобразием творческой манеры, объединяет их приверженность предметно-реалистическому методу. Давняя дружба и живой интерес к окружающему миру, желание отразить его многогранность и красоту - основа концепции выставки. Искандер Улумбеков работает в технике акварели, Николай Перфильев - пером и тушью, Виктория и Юрий Бондаренко предпочитают масло. Вместе выставляются в США, Англии, Франции и России.

Географический диапазон новой выставки - от Лондона до Нижнего Новгорода. В экспозиции представлено более 130 произведений: виды Лондона, каналы Венеции и площади Флоренции, улицы Рима и Парижа, Испания, Франция, Грузия и, конечно, Россия. Монастыри, храмы, крепости русского севера, достопримечательности Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода - все это составляет обширную панораму современного лирического пейзажа. Большинство работ были созданы в последние годы. (0+)

С 25 октября

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/ 2; тел. 439-09-71

Билеты: 150 рублей (льготный - 100 рублей)

«Монологи» Натальи Разбаевой

18 октября в Нижегородском государственном художественном музее в Доме Сироткина открылась персональная выставка художницы Натальи Разбаевой. В экспозиции будут представлены живописные полотна, созданные в течение последних восьми лет, включая самые новые произведения автора, датируемые 2019 годом.

Наталья Разбаева окончила Нижегородскую государственную консерваторию по классу альта. Однако ее творческие и эстетические интересы преодолевают границы исключительно музыкальной формы и находят свое универсальное воплощение в изобразительном искусстве. Посвятив себя индивидуальному поиску созвучия двух стихий - музыкальной и живописной, Наталья изучала технику старых мастеров в классе станковой живописи заслуженного художника России Сергея Воржева. На сегодняшний день художницей созданы запоминающиеся серии философских пейзажей и натюрмортов, захватывающих зрителя своей красочностью, энергией, тонким чувством колорита и гармонии.

На выставке экспонируется более 30 картин, большая часть которых выполнена с применением мастихина - излюбленного инструмента художницы, который позволяет раскрыть необыкновенную экспрессию и эмоциональность красочной фактуры.

По 17 ноября

Дом Сироткина, Верхневолжская наб., 3; тел. 411-95-38

Билеты: уточняйте по телефону