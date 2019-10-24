«Пыталась развесить белье»: Мать-одиночка выпала из окна третьего этажа в Нижнем Новгороде

Попытка развесить постиранное белье для 46-летней нижегородки закончилась переломом позвоночника. Свое падение из окна третьего этажа Наталья Ф. называет не иначе как «глупой случайностью с печальным исходом».

Нижегородка хотела развесить белье, а в итоге оказалась в больнице.Фото: СОЦСЕТИ

«Кричала, умоляла, но люди проходили мимо»

Несчастный случай произошел с матерью-одиночкой 21 сентября 2019 года, однако только спустя месяц она обратилась к общественности с просьбой о помощи. В группе общеобразовательной школы, где учится дочь Натальи, в соцсети «Вконтакте» появилось сообщение: «Нужна помощь школьного сообщества! В беду попала мама нашей второклассницы».

Пострадавшая рассказала, что 21 сентября она перестирала постельное белье и пыталась развесить его за окном на вешалку, которая была приделана к стене дома. А когда не удалось дотянуться до крайней веревки с пола, забралась на подоконник, встала на колени и… полетела с третьего этажа.

Менее чем за месяц женщина перенесла три операции.Фото: СОЦСЕТИ

- После падения все время была в сознании. Хотела встать и пойти, но ноги совершенно не подчинялись, не шевелились, их как будто не было! - вспоминает нижегородка. - Ужасная боль в спине и тазу. Охватило отчаяние и страх, что в квартире ребенок остался один. Кричала, умоляла о помощи, но люди проходили мимо. Счастье, что дома на втором этаже был сосед, который вызвал скорую помощь. Дальше - больница, две операции и долгое лечение в отделении нейрохирургии клинической больницы № 39 Нижнего Новгорода.

У пострадавшей диагностированы перелом двенадцатого позвонка, перелом правой стороны таза, сотрясение мозга, травмы кишечника и многое другое. Чувствительность ног, которая исчезла, начинает постепенно возвращаться. Теперь женщине требуется дорогостоящая реабилитация, без которой, по словам Натальи, полностью восстановиться не получится.

- Также необходима дополнительная операция, направленная на устранение тромбов в сосудах на ногах. После этой операции врачи возьмутся за реабилитацию, которую надо начинать в максимально короткие сроки, иначе шансы на восстановление минимальны, - рассказывала мать-одиночка в середине октября.

На время пребывания Натальи в больнице ее дочка живет в социально-реабилитационном центре.Фото: СОЦСЕТИ

Однако на момент публикации женщина перенесла третью операцию, о которой говорила ранее. Сейчас ей нужны деньги на восстановление.

- Эти процедуры проводятся Приволжским окружным медицинским центром, но в данный момент квоты на бесплатную реабилитацию на конец года отсутствуют. И единственный вариант - платное лечение, средств на которое у меня нет. Суточное пребывание оценивается в шесть тысяч рублей. Реабилитация предполагается на шесть месяцев и более.

«Лучше было умереть, чем терпеть эти муки»

Наталья одна воспитывает восьмилетнюю дочку. И пока мама лежит в больнице, девочка проживает в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних детей «Солнышко». Конечно, какую-то поддержку мог бы оказать биологический отец второклассницы, но тот самоустранился. Откуда взять деньги на реабилитацию неработоспособной ныне нижегородке, непонятно.

- Сегодня мне надо заботиться о ребенке одной, и нам больше некому помочь, поэтому просим о помощи. Нет никакой возможности ждать полгода - год бесплатную квоту на реабилитацию, так как время будет упущено. Я останусь инвалидом и обузой моему ребенку, которому больше некому будет помочь! - сокрушается Наталья. - Лежать на твердой больничной кровати с поломанным позвоночником и разбитым тазом, смотреть сутками в потолок очень тяжело. От дикой боли мутится сознание и закатываются глаза, сна нет длительный период времени. Не один раз приходила в голову мысль, что лучше было умереть, чем терпеть все эти муки и рыдать в подушку. Но эти мысли прогоняла тем, что надо найти силы, встать на ноги и растить ребенка. Как она без меня?

Теперь, после всего, что с ней произошло, женщина заявляет: «Хочу помогать людям, попавшим в такую же беду!» Только для начала самой нужно встать на ноги. На 20 октября удалось собрать почти 100 тысяч рублей! Но сборы пожертвований еще продолжаются. Сама же Наталья благодарит всех неравнодушных и обещает обязательно отчитаться за каждую полученную копейку.

- Обязуюсь все расходы на лечение документально подтвердить, а излишки вернуть, - заявила нижегородка.