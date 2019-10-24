Елена Темникова выступит в Нижнем Новгороде в рамках масштабного тура

Королева российского «дип-хауса» Елена Темникова презентует в Нижнем Новгороде новый альбом TEMNIKOVA 4, который отличается особой лиричностью, глубиной и обволакивающим звучанием. Концерт (6+) в рамках масштабного общероссийского тура состоится в Milo Concert Hall 10 ноября в 20.00.

С помощью специального приложения дополненной реальности (AR), установленного на телефон каждый зритель сможет стать полноценным участником завораживающего шоу и не только услышать любимую стильную музыку, но и увидеть ее виртуальную душу своими глазами. Инновационная визуализация интегрирована во всю концертную программу.

Помимо интерактивного опыта на площадке, все зрители шоу смогут принять участие в розыгрыше итальянского автомобиля Abarth. Победителю предоставляется право сконфигурировать уникальное авто лично с Еленой Темниковой и представителем Abarth Club в России. Этот спортивный супер luxury car будет на 100 % уникальным, так как создается исключительно на заказ. Подробности акции - на сайте tour.temnikova.ru.

Елена Темникова - единственный обладатель «Ноты Apple» в Европе, шестой артист в мире (наряду с Джастином Тимберлейком, Дрейком, Сэмом Смитом, Сией и Эминемом). Песни Елены как одного из наиболее востребованных артистов страны стабильно занимают лидирующие строчки по продажам и прослушиваниям. Два альбома певицы вошло в подборку «Лучших альбомов 2018 года» от Apple. Обладатель музыкальных наград VK Awards, «Высшая лига», «Песня года» и других. Неповторимый тембр, огромная работоспособность, безупречная стилистика композиций и впечатляющие новые технологии - то, что без сомнений стоит прочувствовать лично.

- Все к чему прикасается Лена - будь то песня, шоу, клип, неважно, - все топ, - сказал директор эфира «Европа Плюс» Даниил Литвинский.

- Сегодня Лена заметно выделяется из ряда наших артистов. За короткий срок ей удалось сформировать свою нишу в Deep House музыке. Мне даже хочется назвать этот жанр - «Темникова». Это современная танцевальная музыка с особым колоритом, который Лена привнесла, благодаря уникальному вокалу и модным битам. Все ее песни хорошо узнаваемы и имеют фирменное звучание. Удивительно, но Темникова смогла стать олицетворением целого музыкального направления. Считаю, что сейчас Лена задает тренд в российской танцевальной музыке, - заявил генеральный продюсер холдинга ГПМ-Радио (Радио ENERGY, Like FM) Денис Сериков.

- Лена продолжает делать качовый и модный саунд, который однозначно найдёт отклик у поклонников и привлечёт новую аудиторию, - отметил директор по работе с партнерами «ВКонтакте» Константин Сидорков.

«TEMNIKOVA TOUR» - стопроцентная гарантия невероятных и незабываемых эмоций. Наличие уникального шоу созданного лучшими профессионалами страны. Об этом говорят цифры: предыдущий тур певицы TEMNIKOVA TOUR 17/18 посетило более 100000 человек в 45 городах страны, где зрители обеспечили более 50 миллионов просмотров видео с концертов тура только в онлайн.

Приобретая билет, вы подтверждаете свое согласие с публичной офертой организатора, ознакомиться с которой можно по ссылке.