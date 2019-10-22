Стало известно, где в Нижнем Новгороде появятся велодорожки

Тщательно продуманные маршруты, качественные велодорожки и удобные пункты проката - о масштабном проекте развития велосипедной инфраструктуры в Нижнем Новгороде поговаривали уже давно. Однако дальше отдельных велодорожек на набережных и в скверах дело не шло. И вот наконец в городе разработана полноценная концепция развития велосипедной инфраструктуры до 2021 года.

- Сейчас она включает в себя пять видов маршрутов, - рассказал директор МКУ «Центр организации дорожного движения» Дмитрий Брылин. - Среди них маршруты в историческом центре города, по берегам рек и на пересечении мостов и высот.

Пилотным проектом этой концепции стала четырехкилометровая велопешеходная дорожка на набережной Гребного канала. На днях по ней уже смогли прокатиться первые велосипедисты.

- Этот проект был выполнен по поручению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова, - рассказал Дмитрий Брылин. - Сейчас здесь уже установлены знаки «Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением». В скором времени администрация Нижегородского района планирует установить на этом участке парковочные столбики, препятствующие проезду автомобилей по велопешеходной дорожке.

К слову, в дальнейшем на территории Гребного канала планируется установить новые спортивные элементы.

- Создание зоны для активных занятий спортом на набережной вдоль реки обсуждалось уже давно, - напомнил и.о. директора департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода Сергей Низяев. - На Гребном канале уже есть спортивные элементы, в том числе зона пляжных видов спорта. В будущем мы продолжим ориентировать это место для занятий физической культурой. Созданные здесь территории для бега и велосипедного спорта позволят нижегородцам вести более здоровый образ жизни.

КОНКРЕТНО

Какие велосипедные маршруты будут созданы в Нижнем Новгороде?

* Береговой - проходит по набережным Оки и Волги.

* На перепаде высот - по этому маршруту велосипедист проедет через центр города в Ленинский или Канавинский район.

* Связевой - начинается от Канавинского моста, а заканчивается в Ленинском или Канавинском районах. Предполагается, что данный маршрут может быть востребован у туристов и футбольных болельщиков.

* Веломаршрут вдоль малых рек. Он проходит по рекам Кова и Старка. Этот маршрут может быть популярен у велосипедистов, которые проводят тренировки.

* Исторический - позволяет увидеть центральную часть Нижнего Новгорода, в том числе улицы Рождественскую, Большую Покровскую и другие.