2019-10-22T17:50:50+03:00
Общество

65 лет в строю: Служба криминалистики отмечает юбилей

«Комсомолка» выяснила, как раскрывались самые громкие преступления последних лет
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Служба криминалистики отмечает юбилей.Служба криминалистики отмечает юбилей.Фото: СУ СКР по Нижегородской области
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Особо жестокие убийства, преступления против детей, исчезновение людей – расследование всех этих происшествий не обходится без службы криминалистики, которой в этом году исполняется 65 лет. В юбилей ведомства «Комсомолка» выяснила, как сейчас раскрываются самые резонансные преступления и кого берут в криминалисты.

- Традиционно к кандидатам на должность следователя-криминалиста предъявляются самые высокие требования, - рассказывает руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Нижегородской области Иван Буренков. – Попасть сюда могут только сотрудники со значительным опытом работы, прошедшие огонь и воду. В процессе расследования криминалисты берут на себя роль организаторов всей основной работы: выдвигают версии преступления, планируют оперативно-розыскные мероприятия, формулируют вопросы для экспертов и выбирают тактику следствия.

Отдел криминалистики не знает выходных и праздников – его сотрудники несут круглосуточное дежурство и выезжают на место происшествий самых громких преступлений.

Именно благодаря плановой работе следователей криминалистов удается раскрыть самые сложные преступления и в максимально короткие сроки. К примеру, печально известную убийцу своих малолетних детей Елену Каримову задержали спустя сутки после совершения преступления.

- Обожженные тела 4-летней девочки и 2-летнего мальчика были обнаружены 26 апреля во время тушения пожара на заброшенном овощехранилище, - напомнил Иван Буренков. – На место происшествия сразу же выехали наиболее опытные сотрудники отдела криминалистики, экспертно-криминалистического отдела и судебно-медицинские эксперты. В ходе допроса один из свидетелей рассказал, что видел неподалеку автомобиль хеч-бэк черного цвета. Появилась версия, что на нем и передвигалась обвиняемая. Позднее удалось отследить его по камерам видеонаблюдения. На одной из записей, сделанной на автозаправочной станции, видно как девушка вместе с детьми приобретает жидкость для розжига. Все эти обстоятельства и натолкнули на мысль о том, что данное резонансное преступление совершила именно она. Кроме того, значительную роль в раскрытии этого преступления сыграло наличие датчика навигации Глонасс в арендованном автомобиле. Благодаря этому удалось установить весь маршрут ее передвижений, сделанные остановки и место сокрытия детских тел. Впоследствии эта информация легла в основу обвинительного заключения.

На самом деле трудно назвать хоть одно громкое преступление, к раскрытию которого не приложили бы руку следователи-криминалисты. Не далее как в апреле 2019 года на берегу Волги в городе Кстово было обнаружено расчлененное тело мужчины. Как удалось выяснить в ходе проведения генетических экспертиз, мужчина проживал на другом конце области и вот уже полгода числился пропавшим без вести.

- Зацепкой в раскрытии этого преступления стал обычный кассовый чек, обнаруженный в доме убитого мужчины, - рассказывает Иван Буренков. – Проанализировав этот перечень товаров, мы пришли к выводу, что покупки совершала женщина. Ее личность удалось установить благодаря анализу его последних телефонных звонков перед безвестным исчезновением. В ходе расследования удалось установить личность и самой женщины и ее подельников, помогавших ей скрыть тело убитого мужчины. Сейчас им уже предъявлено обвинение.

Впрочем, таких результатов удается добиться не только благодаря грамотным специалистам, но и хорошему оснащению. На сегодняшний день на вооружении отдела криминалистики находятся самые передовые технологии, среди которых георадар, нелинейный локатор, приборы для поиска камер видеонаблюдения, различные виды экспертного света и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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