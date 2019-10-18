2019-10-22T17:13:26+03:00
Досуг

Нижегородцы увидят мистический мюзикл «Дракула. История вечной любви»

В подготовке ледового шоу участвовали Иван Охлобыстин и вокалист группы «AnimalДжаZ»
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
В мюзикле «Дракула на льду» участвуют также ледовые акробаты и воздушные гимнасты.В мюзикле «Дракула на льду» участвуют также ледовые акробаты и воздушные гимнасты.
Изменить размер текста:

Мистический мюзикл «Дракула. История вечной любви» (16+) приедет в Нижний Новгород! Ледовое шоу состоится во Дворце спора «Нагорный» 1 ноября в 19.00, сообщают организаторы.

«Дракула. История вечной любви» (по мотивам романа Брэма Стокера «Дракула») - это ледовое шоу продюсерского центра ICE VISION (Санкт-Петербург). Специально созданное для спектакля двухчасовое музыкальное сопровождение с песнями, спецэффекты и завораживающее фигурное катание создадут атмосферу, леденящую кровь, и поведают пронзительную историю о первом вампире в истории человечества - графе Дракуле, историю любви вне законов времени и расстояний.

До ледового шоу в Нижнем Новгороде осталось две недели!

До ледового шоу в Нижнем Новгороде осталось две недели!

Отметим, что в подготовке спектакля приняли участие известные российские артисты: Иван Охлобыстин, Хелависа (группа «Мельница»), Александр Красовицкий (группа «AnimalДжаZ») и другие. Главные роли исполнят солисты мировых ледовых шоу. Артисты глубоко входят в драматические роли, погружая зрителя в сюжет и показывая реальный театральный спектакль на льду. В мюзикле «Дракула на льду» участвуют также ледовые акробаты, исполняющие сальто, и воздушные гимнасты, парящие над ледовой ареной.

Приобрести билеты можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ильинке оценили состояние усадеб
Болельщик пришел с картонным другом на матч БК "НН"- "Цмоки-Минск"
«Поезда здоровья» продолжат работу в Нижегородской области
Выдано разрешение на ввод первых четырех домов ЖК «Новинки Smart City»
Дзержинский ДУК подозревают в уклонении от налогов
Гулявшую по нижегородскому кремлю лисицу поймали и увезли в лес
Два подростка попали под колеса ВАЗа в Шахунье
Четыре ясельные группы появятся в детском саду №368 в Нижнем Новгороде
Движение транспорта ограничат на участке улицы Зеленодольской
Черные усачи завелись у предпринимателя в Выксе
Пятилетний мальчик пострадал в ДТП в Приокском районе
Первый субсидируемый рейс из Самары прибыл в Нижний Новгород
Нижегородский минздрав обязали обеспечить восьмилетнего мальчика лекарством
Велопешеходная дорожка появилась на набережной Гребного канала
Продавщицы меда обокрали пенсионерку в Нижнем Новгороде
Движение транспорта ограничат на участке проспекта Гагарина 24 октября
Площадка для воркаута открыта на улице Фруктовой в Нижнем Новгороде
В одном из 11 районов Нижегородской области могут построить космодром
Экскурсия для людей с ограниченными возможностями прошла в Арзамасе
Десять невостребованных остановок демонтируют в Нижегородской области
Владимир Панов проведет встречу с жителями Приокского района
Стоимость системы водоотведения для станции «Малиновая гряда» составит 478,7 млн рублей