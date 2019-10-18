Нижегородцы увидят мистический мюзикл «Дракула. История вечной любви»

Мистический мюзикл «Дракула. История вечной любви» (16+) приедет в Нижний Новгород! Ледовое шоу состоится во Дворце спора «Нагорный» 1 ноября в 19.00, сообщают организаторы.

«Дракула. История вечной любви» (по мотивам романа Брэма Стокера «Дракула») - это ледовое шоу продюсерского центра ICE VISION (Санкт-Петербург). Специально созданное для спектакля двухчасовое музыкальное сопровождение с песнями, спецэффекты и завораживающее фигурное катание создадут атмосферу, леденящую кровь, и поведают пронзительную историю о первом вампире в истории человечества - графе Дракуле, историю любви вне законов времени и расстояний.

До ледового шоу в Нижнем Новгороде осталось две недели!

Отметим, что в подготовке спектакля приняли участие известные российские артисты: Иван Охлобыстин, Хелависа (группа «Мельница»), Александр Красовицкий (группа «AnimalДжаZ») и другие. Главные роли исполнят солисты мировых ледовых шоу. Артисты глубоко входят в драматические роли, погружая зрителя в сюжет и показывая реальный театральный спектакль на льду. В мюзикле «Дракула на льду» участвуют также ледовые акробаты, исполняющие сальто, и воздушные гимнасты, парящие над ледовой ареной.

Приобрести билеты можно здесь.