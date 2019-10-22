Афиша Нижнего Новгорода с 23 по 30 октября: юбилейный концерт Валерии, выступление «АукцЫона» и мюзикл «Лабиринты сна»

КОНЦЕРТЫ

Валерия. Юбилейный концерт «К Солнцу»

Секрет успеха концертов Валерии в том, что помимо отличных песен, а репертуар певицы, как известно, постоянно пополняется новыми современными хитами, она предлагает зрителям незабываемое шоу. Концерт «К Солнцу» прошел в поддержку одноименного альбома Валерии, релиз которого состоялся 5 декабря 2017 года. Наконец и у зрителей в других городах появилась возможность увидеть часть этого шоу и зарядиться от Валерии ее неиссякаемой энергией. В концерте, помимо новых модных песен, также прозвучат хиты прошлых лет. Конечно, кроме этого Валерия приготовила немало сюрпризов и музыкальных подарков своим поклонникам. (6+)

30 октября, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 2000 - 3800 рублей

«Чиж и компания»: Драйв и лирика

Совсем скоро в Нижнем Новгороде состоится концерт группы «Чиж & Co» - одного из самых «народных» блюзовых коллективов на отечественной сцене! Эта «народность» определяется не наградами или званиями, а тем, что песни, написанные Сергеем Чиграковым, знают, любят и поют все - от школьников до академиков, ведь они - есть художественное воплощение нашей жизни со всеми ее горестями и радостями, наша сокровенная обыденность, заключенная в музыке. Лирическое настроение, традиционно сопровождающее блюзы, «Чиж & Сo» отлично компенсирует драйвовыми песнями с классическим роковым звучанием и оптимистичным настроем. (12+)

26 октября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 260-13-46

Билеты: 1500 - 3200 рублей

Леонид Агутин и Анжелика Варум. Танцевальные хиты и живая музыка

Вот уже более 20 лет слушателей радует этот красивый дуэт - один из самых известных музыкантов России, уважаемый наставник шоу «Голос» Леонид Агутин и Анжелика Варум - муза, которой восхищаются многие композиторы, певица, чей самобытный вокал узнаваем с первых нот. Творческий и семейный тандем Анжелики и Леонида ещё больше разнообразил их творчество, а их совместные семейные концерты стали доброй традицией. Зрителей ждут и танцевальные хиты дискотек в модном электронном звучании, и живая музыка, в сопровождении группы «Эсперанто» - одного из лучших коллективов страны. Шоу-балет Анжелики Варум «ЛебедиFunk» - мейн-стрим современной танцевальной культуры - наполнит зал движением и жаждой жизни. (6+)

30 октября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 260-13-46

Билеты: 4000 - 6000 рублей

«Горшенев. Начало»

Фигура музыканта, автора, композитора и вокалиста Алексея Горшенева в особенном представлении не нуждается. За годы своей разнообразной творческой карьеры снимался в полнометражных фильмах, работал над музыкой к популярной зонг-опере ТОDD, и, конечно же, на протяжении двух десятилетий с успехом гастролировал по всей стране в составе собственного коллектива «Кукрыниксы». Год назад фронтмен легендарной рок-группы объявил о прекращении ее существования. Однако через несколько месяцев Горшенев начал работу над новым проектом. Арендовав небольшую студию в самом сердце Петербурга, Алексей приступил к созданию нового материала и репетициям с новым составом музыкантов. Артист держит концепцию нового проекта в строжайшем секрете. Будет ли это аскетичный камерный концерт или неожиданный костюмированный перформанс, лирический диалог со слушателем или драйвовый рок-концерт - поклонники артиста узнают совсем скоро. (16+)

26 октября, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: 1300 - 3500 рублей

«АукцЫон»: Карнавал музыки и слов

Творчество группы «АукцЫон» - это карнавал музыки и слов, настроений и смыслов. Группа отточила свой неповторимый стиль, который ни с чем не спутаешь и которому не устаешь удивляться, так он многолик, многогранен, но всегда узнаваем. В песнях «АукцЫона» можно найти и рок, и фри-джаз, и следы экспериментальной музыки. Это нечастый случай, когда группа, появившаяся еще в 80-х, и в новом веке легко и будто бы играючи остается востребованной и актуальной. Каждое ее живое выступление - неповторимый праздник творчества, в котором сочетаются атмосфера гротеска, нерв песен Леонида Федорова, эксцентричные танцы и стихи Олега Гаркуши. (16+)

25 октября, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: 1500 - 2800 рублей

ШОУ

«Импровизация». С телеэкрана - на сцену!

В нем нет сценария и все происходящее на сцене придумывается участниками на ходу. Ребята оказываются в самых странных ситуациях - и выбираются из них с юмором. Прежде чем попасть на экран, четыре участника «Импровизации» (Арсений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун) несколько лет совершенствовали этот формат на клубных вечеринках. И теперь вы сами сможете увидеть их на сцене Нижнего Новгорода. (18+)

25 октября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 260-13-46

Билеты: 1500 - 3000 рублей

СПЕКТАКЛИ

Ксения Раппорпорт со спектаклем «Неизвестный друг»

Ирландия. Океан. Край Европы. Край эпохи: накануне Первой мировой. Письма в Россию, оставленную много лет назад. Письма незнакомому человеку, знаменитому писателю. Это «Неизвестный друг», рассказ Бунина. Будто навеянный историей Чайковского и Фон Мекк - печальной перепиской без единой встречи. «Милостивый государь», «молю Вас», «какое мученье - письма от Вас нет…» Сейчас так уже не пишут. Бунин в интерпретации Ксении Раппопорт. Чайковский, Рахманинов, Дебюсси - в интерпретации Полины Осетинской. Текст и рояль, возвращение в прекрасную эпоху. (6+)

27 октября, 19.00

Театр драмы им. Горького, ул. Большая Покровская, 13; тел. 419-51-73

Билеты: 1500 - 5000 рублей

«Лабиринты сна». Мюзикл

Глеб Матвейчук приготовил для взрослых и детей волшебный подарок - мюзикл нового поколения «Лабиринты сна». Оригинальная фантазия по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» с участием Алексея Боброва, Андрея Бирина, Марии Иващенко и других звезд российских мюзиклов. Алиса - молодая девушка, которая видит сон, но он отнюдь не безмятежен и безоблачен, а неизведан и непредсказуем. В затейливых лабиринтах сна Алисы кроется множество приключений, тайн и загадок, в процессе постижения которых и дети, и взрослые вместе с героями найдут новых друзей и сделают много полезных жизненных открытий. Как не заблудиться в извилистых «Лабиринтах сна» и выбрать правильный маршрут? Как говорил сам Кэрролл устами одного из своих героев: «Собирай в сказке все, что найдешь полезного. Кроме равнодушия и невежества…» (6+)

27 октября, 17.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 500 - 1500 рублей

Олеся Железняк в постановке «Сирена и Виктория»

Главные героини спектакля «Сирена и Виктория» - две подруги. Сирена - успешная предпринимательница, которая смогла достичь успеха в бизнесе. Виктория – скромный педагог, человек интеллигентный, тонко чувствующий. Общей их проблемой стало то, что они обе одиноки. От Виктории уходит муж, ну а бойкая Сирена тут же советует ей найти другого мужчину. В один из вечеров, Сирена, вызывает мужчину по вызову. И тут начинается самое интересное… Как говорится, случайности не случайны: на голову наших героинь, падает загадочный Константин. В ролях: Татьяна Кравченко, Олеся Железняк и Спартак Сумченко. (16+)

30 октября, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1100 - 2800 рублей

Роман Мадянов и Алена Бабенко - «Загадочный уикенд»

В основу спектакля легла пьеса известного канадского драматурга Норма Фостера. Действие происходит в загородном коттедже одной семейной пары, к которой на уикенд приезжает другая семейная пара - их давние друзья. Казалось бы, есть все для прекрасных выходных, однако со временем выясняется, что давние друзья не друзья вовсе, да и когда дружба строится на вранье и лицемерии - нелепых и очень смешных ситуаций просто не избежать… В ролях: Алена Бабенко, Роман Мадянов, Анна Банщикова/ Дарья Фекленко, Вячеслав Разбегаев.(16+)

28 октября, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1200 - 3200 рублей

«Сосед». Небытовая история

В этой постановке отсутствуют элементы шоу. На сцене - минимум декораций и реквизита. Пластика актеров - сдержанная. Интонации - тоже. Задачи удивить и впечатлить - нет. Но в современном контексте такой тон театрального действа может показаться провокационным.

По словам режиссера Евгения Маленчева, команда спектакля создает «обстоятельства для совместного переживания жизни, течения времени». «Два человека - молодой и старый - будут полтора часа говорить ни о чем. И вам захочется, чтобы это длилось вечно, как и ваша жизнь - полная одиночества и ищущая сострадания. И это тоже очень смешно и всех жалко. Особенно себя», - говорит создатель системы театральных лабораторий Олег Лоевский, включивший пьесу «Сосед» наряду с тремя другими во внеконкурсную программу фестиваля молодой драматургии «Любимовка» в 2018 году. В ролях: Руслан Кутлыев, Федор Боровков, Иван Пилявский и Антон Парамонов. (12+)

27 октября, 20.00

Центр театрального мастерства, ул. Варварская, 32; тел. 413-44-06

Билеты: 500 рублей

Сергей Белоголовцев в скайп-шоу «Время супергероев»

Нижегородцев ждет первое в истории человечества скайп-шоу. При помощи современных компьютерных технологий к Сергею Белоголовцеву присоединятся в онлайн режиме звезды кино, театра и шоу-бизнеса. Кто же эти виртуальные гости?! Максим Виторган, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев, Евгений Маргулис, Виктор Логинов и Павел Кабанов. Вместе с Сергеем они весь вечер будут вспоминать о своем детстве и юности. В главной роли - Сергей Белоголовцев. (16+)

25 октября, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1000 - 3300 рублей

Ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви»

Конец XIX века, Лондон. Молодой юрист Джонатан Харкер и его возлюбленная Мина собираются пожениться. Но, по долгу службы, Джонатан вынужден оставить невесту одну и отправиться в Трансильванию к странному пожилому графу, желающему приобрести недвижимость в Лондоне… Специально созданное для спектакля двухчасовое музыкальное сопровождение с песнями, спецэффекты и завораживающее фигурное катание создадут атмосферу, леденящую кровь, и поведают пронзительную историю о первом вампире в истории человечества - графе Дракуле, историю любви вне законов времени и расстояний. (16+)

1 ноября, 19.00

Дворец спорта «Нагорный», пр. Гагарина, 29; тел. 422-60-68

Билеты: 1200 - 2800 рублей

ВЫСТАВКИ

«Ателье рисовальщика»

«Ателье рисовальщика» - выставка трех художников (Александра Константинова, Владимира Наседкина и Татьяны Баданиной), интересующихся «чистой формой», продолжающих традиции беспредметников и «формалистов». И при этом авторов глубоко современных. У каждого из них свой мотив, свой почерк. Художники представлены на выставке как монументальными объектами, так и миниатюрами: набросками, рисунками, гравюрами, шелкографиями. А на экранах демонстрируются их инсталляции, объекты, архитектурные и ландшафтные работы. (0+)

С 24 октября

«Арсенал», Кремль, 6; тел. 422-45-54

Билеты: 200 рублей (100 рублей - льготный)

«Ноша» Андрея Оленева

Зрителей ждет новая инсталляция нижегородского художника Андрея Оленева, созданная специально для выставочных пространств «Арсенала». Сам автор определяет жанр своего произведения как «философскую притчу с нерешенной задачей». Главным героем этой притчи оказывается сам зритель, которому предстоит не только встретиться с масштабным пространственным воплощением сюжетов из живописи Оленева, но и вступить с ним во взаимодействие. Традиционные для художника архаичные материалы и образы будут дополнены на выставке звуковыми и световыми технологиями. (0+)

С 24 октября

«Арсенал», Кремль, 6; тел. 422-45-54

Билеты: 200 рублей (100 рублей - льготный)

«Единомышленники»

Это экспериментальный выставочный проект, придуманный командой музея современного искусства «Гараж» в 2016 году. Это выставка-конструктор: ее общий облик и сценарий проживания для зрителей каждый раз является результатом совместной работы профессиональных кураторов, коллекционеров и представителей сообщества преданных зрителей. После Москвы проект был показан в Екатеринбурге. В Нижнем Новгороде он фактически собирается заново, обретая форму в ответ на запросы институции и ее единомышленников. В результате в двух залах появился «двор», который, как в детстве, обещает защищенность для любого исследователя нового, желающего расти, и одновременно манит простором для поиска себя. (0+)

С 24 октября

«Арсенал», Кремль, 6; тел. 422-45-54

Билеты: 200 рублей (100 рублей - льготный)