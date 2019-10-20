2019-10-20T18:22:00+03:00
Происшествия

Серьезная авария в Афонино: В результате ДТП пострадали четыре человека

Теперь участники аварии ищут возможных свидетелей происшествия [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В результате ДТП пострадали четыре человека. ФОТО: Без цензуры.В результате ДТП пострадали четыре человека. ФОТО: Без цензуры.
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Серьезная авария произошла вечером 18 октября в районе деревни Афонино – там столкнулись Volkswagen Passat и Toyota. Первыми об этом в социальных сетях сообщили сами участники происшествия.

- Жёсткое ночное ДТП в Афонино! Пассат и Тойота лоб в лоб! Люди пострадали, - написали нижегородцы в группе «Без цензуры». - Требуется помощь свидетелей аварии: запись регистратора, возможно, видели прохожие или автолюбители. Может, кто знает, где камера стоит.

В результате аварии пострадали четыре человека. ФОТО: Без цензуры

В результате аварии пострадали четыре человека. ФОТО: Без цензуры

Данную информацию подтвердили и в правоохранительных органах. По данным пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области, авария произошла в 21:35 18 октября.

- Один из водителей при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с иномаркой, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – В результате аварии пострадали водитель иномарки и трое пассажиров. Все они были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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