2019-10-20T17:25:44+03:00
Звезды

«Мы на вершине мира»: Наталья Водянова отвезла детей в скайпарк в Сочи

Супермодель похвалилась высотным прыжком сына Лукаса [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Наталья Водянова отвезла детей в скайпарк в Сочи.Наталья Водянова отвезла детей в скайпарк в Сочи.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Супермодель Наталья Водянова вместе со своими детьми продолжает путешествие по России. На днях красавица делилась снимками со своих прогулок по Москве, а теперь отправилась в Сочи. Там она с сыном Лукасом, сыном Виктором и дочерью Невой побывала в скайпарке.

- Мы на вершине мира, - написала супермодель на своей странице в инстаграмме. – Лукас только что совершил высотный прыжок.

Сама красавица сфотографировалась вместе с детьми на длинном пешеходном мосту. Буквально за считанные часы снимок набрал десятки тысяч лайков.

- Прекрасная семья, - прокомментировала снимок karlavittetoe. – Так много любви!

natasupernovanatasupernova
We are on top of the world and Lucas just bungee jumped
42486 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Красивые такие все, - согласилась missolyala.

Напомним, три дня назад супермодель Наталья Водянова побывала на радио «Комсомольская правда» и рассказала в эфире о том, как ее семья стала изгоем. По словам красавицы, после рождения Оксаны от их семьи отвернулись все родные и близкие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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