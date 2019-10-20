«Мы на вершине мира»: Наталья Водянова отвезла детей в скайпарк в Сочи
Супермодель Наталья Водянова вместе со своими детьми продолжает путешествие по России. На днях красавица делилась снимками со своих прогулок по Москве, а теперь отправилась в Сочи. Там она с сыном Лукасом, сыном Виктором и дочерью Невой побывала в скайпарке.
- Мы на вершине мира, - написала супермодель на своей странице в инстаграмме. – Лукас только что совершил высотный прыжок.
Сама красавица сфотографировалась вместе с детьми на длинном пешеходном мосту. Буквально за считанные часы снимок набрал десятки тысяч лайков.
- Прекрасная семья, - прокомментировала снимок karlavittetoe. – Так много любви!
- Красивые такие все, - согласилась missolyala.
Напомним, три дня назад супермодель Наталья Водянова побывала на радио «Комсомольская правда» и рассказала в эфире о том, как ее семья стала изгоем. По словам красавицы, после рождения Оксаны от их семьи отвернулись все родные и близкие.
ИСТОЧНИК KP.RU