«Мы на вершине мира»: Наталья Водянова отвезла детей в скайпарк в Сочи

Супермодель Наталья Водянова вместе со своими детьми продолжает путешествие по России. На днях красавица делилась снимками со своих прогулок по Москве, а теперь отправилась в Сочи. Там она с сыном Лукасом, сыном Виктором и дочерью Невой побывала в скайпарке.

- Мы на вершине мира, - написала супермодель на своей странице в инстаграмме. – Лукас только что совершил высотный прыжок.

Сама красавица сфотографировалась вместе с детьми на длинном пешеходном мосту. Буквально за считанные часы снимок набрал десятки тысяч лайков.

- Прекрасная семья, - прокомментировала снимок karlavittetoe. – Так много любви!

natasupernova We are on top of the world and Lucas just bungee jumped

- Красивые такие все, - согласилась missolyala.

Напомним, три дня назад супермодель Наталья Водянова побывала на радио «Комсомольская правда» и рассказала в эфире о том, как ее семья стала изгоем. По словам красавицы, после рождения Оксаны от их семьи отвернулись все родные и близкие.