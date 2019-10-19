За полтора года арзамасская «Рысь» приняла 65 заявок о пропаже людей

Поисково-спасательная группа «Рысь-Арзамас» уже полтора года помогает людям найти пропавших родственников. Среди активистов есть и сотрудники АО «АПЗ». Мы встретились с поисковиками и выяснили, почему в XXI веке люди продолжают пропадать, как их ищут и, главное, как избежать такой пропажи.

Фото из архива ПСГ «Рысь-Арзамас»

Встретили нас Ника, Сима, Мила, Горец, Турист, Марси… Этими позывными, короткими и понятными, пользуются при поиске, чтобы не засорять радиоэфир уточнениями имен. Похоже на приключенческую или шпионскую игру. Только правила у нее совсем не детские, да и конец не всегда веселый.

За полтора года работы арзамасская «Рысь» приняла 65 заявок о пропаже людей. Нашла живыми в массовом поиске 44 человека, своими силами – живыми девять человек, погибшими – семь. До сих пор ищут 14 человек.

Фото из архива ПСГ «Рысь-Арзамас»

Первые поиски начались еще в 2017 году. А 5 марта 2018-го арзамасские активисты официально стали подразделением Нижегородского добровольческого поисково-спасательного центра «Рысь». Группа сотрудничает с ЕДДС, полицией, кинологическими службами, администрациями населенных пунктов. Сейчас в «ополчении» «Рыси» 90 человек. Все ресурсы свои: бензин, машины, вода, фонари, спецовка и так далее.

Как работают такие поисковики

Татьяна Аникина (Ника), командир отряда, рассказывает:

– Наш инфорг обрабатывает поступившую заявку. Далее действуем по одному из вариантов. Например, если человек потерялся в городе пять дней назад, он может быть уже где угодно, и нет смысла прочесывать улицы. Тогда в соцсетях распространяются ориентировки, и чаще всего либо сам пропавший, либо его знакомые выходят на связь. А вот когда человек не вернулся из леса – тут уже спасет только быстрая поисковая операция на местности.

Главное для поисковика – дис-цип-ли-на!

Наталья Гусева (Сима):

– Когда объявляется сбор на поиск, мобилизуемся максимум за час. У каждого готов рюкзак со всем необходимым. Через группу в мессенджере, которая создается отдельно для каждого объекта поиска, координатор определяет количество имеющихся машин (экипажей), свободных мест в них, маршрут сбора поисковиков. На месте поиска создается штаб, регистратор учитывает прибывших людей, оборудование, фиксирует группы, выходящие на квадраты поиска и возвращающиеся. Команды старшего выполняются беспрекословно. Главное – дисциплина.

Дарья Мартынова (Марси), распред цеха №51 АПЗ:

– Занимаюсь картографией: определяю границы поиска, учитывая возраст, пол, скорость передвижения пропавшего. Создаю карту местности, накладываю на нее сетку для отработки поиска по квадратам (размер каждого 500х500 м). Выходят на них группами, в среднем по 7 человек, и змейкой прочесывают каждый. На один уходит больше 4 часов.

Работают поисковики круглый год. Но самый сезон – грибной. Бабушки и дедушки отправляются на поиск лесных даров, а потом зачастую ищут уже их. В целом причин пропаж много. Подростки уходят из дома после ссоры с родителями. Пожилые люди, в силу возраста, плохо ориентируются на местности и страдают потерей памяти. Иногда причина – в асоциальном образе жизни. Но искать нужно каждого.

История Зарины

«Рысь-Арзамас» этим летом нашла Зарину Авгонову, потерявшуюся в Вознесенском районе и проведшую в лесу больше трех суток.

Андрей Рачков (Турист):

– Была четвертая ночь после пропажи, обычно к этому времени поиск уже сворачивают. На квадрате встретили нижегородцев из центра «Ратник» – ЛЭП вывели из строя их навигатор. Пока решали проблему, услышали тоненький голос, почти писк. Поняли, что это ребенок, и начали работать на отклик. Вышли на Зарину. Паники у нее не было, на теле много укусов, царапин, ссадин. Укутали ее, понесли в штаб. Это был настоящий праздник!

Елена Ямолдинова (Пума), слесарь МСР цеха №55 АПЗ:

– Мы с мужем присоединились к «Рыси» именно после поисков Зарины. Сперва это было просто желание помочь. Но потом затянуло. Занимаемся непосредственно поиском на местности. Сближает командный дух, общее дело. Чувствуешь себя полезным, нужным человеком.

Чтобы уметь, надо знать

Поисковики постоянно учатся картографии, ориентированию. Проходят учебные поиски, обучение координаторов, инфоргов, старших групп. В этом помогает нижегородский центр, профильные специалисты.

С недавнего времени «Рысь-Арзамас» сама запустила проект «Школа детской безопасности». В игровой форме беседуют со школьниками о том, как вести себя с незнакомыми людьми, на воде, в лесу, о первой помощи. С ребятами постарше обсуждают межличностные отношения, опасности интернета.

Наталья Гусева (Сима):

– В следующем году откроется уже «Школа родительской безопасности». Будем расширять связи с учебными заведениями, сельскими администрациями. Хочется, чтобы профилактическая работа стала более массовой, доступной для людей, а система работы – еще более оперативной. Легче предотвратить несчастье, чем его пережить.

СОВЕТЫ ОТ ПОИСКОВИКОВ

• Кладите пожилым людям в карман одежды, а детям – в чехол мобильного, в портфель записки с ФИО, вашим номером телефона. С ребенком выучите ваш номер наизусть!

• Если вы встретили в городе потерявшегося человека, не увозите его за пределы населенного пункта. Он не мог уйти далеко от дома. Звоните в полицию.

• Идете за грибами – наденьте яркую одежду, например оранжевый жилет со светоотражателями. С собой берите воду, два шоколадных батончика, заряженный кнопочный телефон. Не берите в лес детей младше 4 лет.