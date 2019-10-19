2019-10-19T12:22:40+03:00
Общество

Наладчик станков АО «АПЗ» стал мастером по изготовлению декоративных изделий из дерева

В копилке Евгения Костина - мельница Дон Кихота, колодец желаний и избушка на курьих ножках
Анна МИГАЛОВА
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Фото из архива Евгения Костина и Натальи Глазуновой.Фото из архива Евгения Костина и Натальи Глазуновой.
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Наладчик станков и манипуляторов цеха № 56 Арзамасского приборостроительного завода Евгений Костин является мастером по изготовлению декоративных изделий из дерева. На АПЗ Евгений пришел учеником оператора станков с ЧПУ, а сейчас он наладчик высокоточного фрезерного оборудования, обрабатывает сложные детали.

Фото из архива Евгения Костина и Натальи Глазуновой.

Фото из архива Евгения Костина и Натальи Глазуновой.

Изготавливать деревянные изделия ему посоветовал друг. Первой работой был детский стульчик. Потом появились избушка на курьих ножках, колодец желаний, мельница Дон Кихота, мебель для бани, пасхальные и свадебные наборы. Образы умелец придумывает сам, многие из детских воспоминаний и мультфильмов.

Фото из архива Евгения Костина и Натальи Глазуновой.

Фото из архива Евгения Костина и Натальи Глазуновой.

Мастерскую Евгений оборудовал у себя в гараже: купил фрезерно-гравировальный станок, инструменты. Занимается ремеслом более двух лет. Обработку производит на «умном» станке с ЧПУ скоростной фрезой. Готовое изделие обжигает, покрывает лаком.

Фото из архива Евгения Костина и Натальи Глазуновой.

Фото из архива Евгения Костина и Натальи Глазуновой.

В дело идут и отходы. Например, из них он сделал многоэтажный скворечник в детский сад. Евгений учится, экспериментирует, осваивает старинные и современные технологии. Обучил обработке дерева на станке жену Елену, теперь она первый помощник. Талисманом для пары стал вензель «Любовь», который они вырезали вместе.

Фото из архива Евгения Костина и Натальи Глазуновой.

Фото из архива Евгения Костина и Натальи Глазуновой.

В работе Евгений учитывает нюансы, до мелочей изучает техпроцесс и материал.

- Важны структура древесных волокон, рисунок, возраст дерева, - говорит мастер. - Сосна универсальна, липа мягка, береза хороша по твердости. У каждого свой аромат и шарм. Время изготовления зависит от сложности изделия. Например, пасхальную тарелку гравировал порядка 14 часов. Наличники на окна - много дней и ночей.

Фото из архива Евгения Костина и Натальи Глазуновой.

Фото из архива Евгения Костина и Натальи Глазуновой.

Мечтаю изготовить мебель из эпоксидной смолы со слоями дерева внутри и фосфорной подсветкой, - делится Евгений Костин. - Изучил технологию, купил полировальную машину. Эта неописуемая красота снится мне каждую ночь: стол-река, внутри которого между кусками древесины - мох, растения и камни. В переливах красок, полутонов они оживают. Я фантазирую, как могу расположить каждый элемент этой прекрасной картины.

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