2019-10-21T17:39:18+03:00
Общество

«Надо брать!»: Колесо обозрения из парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде выставлено на продажу

Владелец собирается выручить за аттракцион 22 миллиона
Анастасия НАЗАРОВА
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Судьба колеса обозрения в парке "Швейцария" висит на волоске с 2016 года.Судьба колеса обозрения в парке "Швейцария" висит на волоске с 2016 года.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Объявления о купле-продаже в интернете вышли на новый уровень. Теперь на специализированных сайтах можно приобрести не только подержанную технику или поношенные туфли, а целый аттракцион! В среду 16 октября на продажу было выставлено колесо обозрения из парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде.

- Колесо обозрения, аттракцион, высота - 34 метра. Парковая модель, 24 кабины. В отличном состоянии, - уверяет владелец ООО «Карусель НН». - Колонны аттракциона обработаны пескоструйно, затем выполнено нанесение двух слоев устойчивого к воздействию эпоксидного грунта, далее выполнена окраска двухкомпонентной полиуретановой краской в два слоя. Рама кабины выполнена из гальванизированной стали. Корпус выполнен из стеклопластика. Защитные перила кабин изготовлены из нержавеющей стали и оргстекла.

За все про все действующий владелец популярного в «Швейцарии» аттракциона просит 22 миллиона рублей! Цена и сам факт объявления о продаже вызвал настоящий ажиотаж в социальных сетях.

- То есть можно его купить себе домой? Неплохо. Да и всего за 22 миллиона. Надо брать! - написал Слава Власов.

- Продается как металлолом? - поинтересовалась Вероника Кормишина.

- Чего только не найдешь на «Авито», - удивилась Галка Ли.

Вместе с тем напомним, что судьба 34-метрового колеса обозрения в «Швейцарии» висит на волоске с 2016 года. «Комсомолка» рассказывала, что Арбитражный суд Нижегородской области принял сторону городской администрации в конфликте с владельцами аттракционов - они должны были освободить занимаемую площадку и демонтировать все карусели.

- По решению суда нас обязали демонтировать колесо обозрения в течение мая. Конечно, мы заинтересованы продолжать работу в Нижнем Новгороде, и все еще надеемся, что нам удастся это сделать, но весь вопрос упирается в договор с руководством парка. Дело в том, что нам предложили только один вариант – договор о сотрудничестве, который не предполагает аренду или субаренду земли. А карусели не могут быть установлены без такого договора - иначе даже подведение к ним электричества становится незаконным, - рассказал «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» заместитель директора ООО «Карусель-НН» Виталий Михалко.

Однако спустя год появилась хорошая для маленьких нижегородцев новость - колесо обозрения в парке «Швейцария» останется еще на одно лето. Правда, к тому моменту все остальные аттракционы ООО «Карусель НН» с территории парка были уже вывезены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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