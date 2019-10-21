«В школе плохо училась?»: Нижегородская «училка» устроила разнос телеведущей Екатерине Стриженовой

Новый выпуск «Училки vs ТВ» на YouTube получился по-настоящему скандальным! Учительница русского языка Татьяна Гартман устроила разнос сразу двум старожилам «Первого канала» - телеведущим Екатерине Стриженовой и Максиму Галкину. Последнему досталось немного больше.

"Училка" ополчилась на Екатерину Стриженову и Максима Галкина.В новом выпуске телеведущим "Первого канала" досталось от известного блогера.

Во время эфира ток-шоу «Время покажет» Екатерина Стриженова зачитала смску от Максима Галкина: «Привет, Катя! Слушаю тебя в твоей программе. Ты говоришь «сыпятся новости», а правильно - сыплются! Извини за занудство».

Теледива поблагодарила коллегу за рекомендацию и пообещала впредь быть внимательнее. И тут же призналась, что не знала, как правильно: сыплются или сыпятся. И на всякий случай поинтересовалась: «Максим, ты не пошутил?»

Такое невежество нижегородскую «училку» возмутило до глубины души.

- Хочется спросить, а почему не знала? В школе плохо училась или некогда в словарь заглянуть? Стоит узнать, если не знала, - сказала как отрезала Татьяна Гартман.

Однако позже добавила, что в современных словарях допускаются оба варианта. Только один классический (сыплется), а другой (сыпется) стал допустимым недавно. Так что, в общем-то, телеведущая была не так уж и не права.

- Но меня поразила не только реакция ведущей, но и сам факт этой смски с поправкой. Напомню, что ее прислал Максим Галкин. Зачем эта лицемерная игра в любовь к русскому языку, я не знаю. Ведь Максим и сам не раз и не два ошибался, становясь героем наших выпусков, - напомнила «училка».

Вот и недавно ведущий шоу «Лучшей всех!» отличился.

- Знаешь, чтобы твое описание ДедОв Морозов было наиболее интересным, мы приделали целую трубу к «Останкино» и объявили международный слет ДедОв Морозов, - заявил Галкин.

Тогда как правильно говорить «ДЕдов Морозов». А спустя некоторое время в том же выпуске допустил еще одну ошибку, сказав «до сколькИх» вместо «до скОльких».