Чемпионка мира по сумо Екатерина Гордеева: «А еще я адаптолог-реабилитолог!»

Нижегородская сумоистка Екатерина Гордеева в разгар тайфуна завоевала золото чемпионата мира по сумо в Осаке. Вернувшись в родной Семенов, спортсменка рассказала «Комсомольской правде» о поездке в Японию, полученных травмах и желании скинуть лишние килограммы.

Сумо жительница Семенова занимается уже десять лет.

«Хочешь добиться результатов - надо рисковать»

- Екатерина, почему из всех видов спорта вы выбрали именно сумо? Чем он вас привлек?

- Мне кажется, что сумо - захватывающий, скоротечный вид спорта. Очень интересный. Сумо не прощает ошибки. Тут либо все, либо ничего.

- Вам 25 лет. Давно вы в спорте?

- Да, седьмого марта я отмечала 25-летие. А насчет сумо… В этот вид спорта я пришла поздно - в пятнадцать. Получается, я уже десять лет занимаюсь сумо.

- А был вариант заняться каким-то другим спортом?

- Пару лет ходила в дзюдо, но довольно быстро поняла, что это не мой вид спорта. Да и тренер был не мой. А сумо, что называется, затянуло.

Чего только не травмировала нижегородка за годы тренировок и соревнований.

- Как к вашему выбору отнеслись близкие и друзья?

- Родные относились спокойно до тех пор, пока я не вернулась с соревнований сплошь усыпанная гематомами. Вот тогда мне пришлось уговаривать близких разрешить мне продолжить заниматься сумо. Может быть, это произошло из-за того, что никто из моих родных не занимался спортом серьезно. Они не понимают, что если ты хочешь добиться больших результатов, надо рисковать. А, значит, вероятность получения травм увеличивается.

- Насколько сумо травмоопасно?

- Чего я только не травмировала за десять лет! У меня были разрыв связок плеча, компрессионный удар шейных отделов позвоночника, разрыв связок левого колена, разрыв сухожилий пальца на левой руке, перелом пальца ноги. Недавно, например, сломала палец руки в первой схватке на чемпионате Европы. Так и боролась с переломом.

Екатерина Гордеева на сборах в Кисловодске. Там спортсменка ходила на гору Малое Седло.

- Сколько же вы тренируетесь?

- Шесть дней в неделю. Суббота у меня выходной. В день тренируюсь где-то по три-четыре часа. Еще через день хожу на часок в бассейн.

- Не могу обойти стороной тему питания. Из чего состоит ваш рацион? И сколько у вас приемов пищи?

- В общем, я ем все то же самое, что и остальные люди. Только за полтора-два часа до и после тренировки никакой еды, а то становится дурно. Кстати, совсем не употребляю жареную и жирную пищу.

- Считается, что идеальный боевой вес чемпионов составляет 130-160 килограммов. У вас идеальный вес или есть к чему стремиться?

- Идеальный вес для каждого спортсмена свой. Каждый привыкает бороться именно в своем весе. Сейчас мне бы не помешало скинуть килограммов десять.

Девушка считает, что ей не помешало бы скинуть десять килограммов.

«Подготовка к «миру» была беспрецедентной»

- В составе национальной сборной вы завоевали золото на чемпионате мира по сумо. Ранее вы рассказали «Комсомолке», что подготовка к этим соревнованиям была тяжелой. Чем подготовка к ЧМ отличалась от подготовки к любому другому турниру?

- Могу сказать, что в этом году подготовка к «миру» была беспрецедентной. Она состояла из пяти сборов по две недели каждый. С каждым сбором становилось все тяжелее. Знаете… чувствовалось приближение чего-то очень важного.

- Ну а в целом-то какие впечатление оставила поездка в Осаку? Японцы тепло приняли?

- Японцы в принципе приветливые и услужливые. А еще они не парятся насчет красоты помещений или зданий. Для них очень важен функционал. Это впечатляет!

Главное, что Екатерина привезла из Осаки, - золото мирового первенства.

- Слышала, что местные жители обожают фотографироваться с сумоистами. К вам на улице подходили с такой просьбой?

- К сожалению, нам не повезло с погодой. В Японии сейчас бушует тайфун, и все японцы сосредоточены на помощи пострадавшим. А вот в прошлый раз, когда я приезжала в Японию на чемпионат мира 2015 года (и стала третьей), подходили, фотографировались.

- Наверняка, привезли домой кучу сувениров. Чем порадовали родных?

- Самое важное, что я привезла из Осаки, - это золотая медаль. А так, да, сувенирчики кое-какие купила родственникам.

Сборная России завоевала девять медалей ЧМ по сумо-2019.

- Вы вернулись домой и снова приступили к тренировкам? Или все-таки запланирован небольшой отпуск?

- Мы вернулись с прошлую среду, а уже сегодня я планирую пойти на тренировку. Не хочется терять форму. Наоборот, есть большое желание сохранить ее и преумножить.

- Чем вы занимаетесь в свободное от тренировок время?

- Трачу его на вторую работу. Я адаптолог-реабилитолог. Работаю с людьми с ограниченными возможностями, помогаю им адаптироваться после травм или даже полностью исправить какой-либо физический недостаток с помощью физкультуры и упражнений. А уже если остается еще время, вышиваю крестиком и читаю.