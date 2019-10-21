2019-10-21T14:38:05+03:00
Спорт

Чемпионка мира по сумо Екатерина Гордеева: «А еще я адаптолог-реабилитолог!»

25-летняя нижегородка рассказала «Комсомолке» о победе в Осаке, полученных травмах и желании немного похудеть [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Тренировки шесть дней в неделю приносят свои плоды.Тренировки шесть дней в неделю приносят свои плоды.
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Нижегородская сумоистка Екатерина Гордеева в разгар тайфуна завоевала золото чемпионата мира по сумо в Осаке. Вернувшись в родной Семенов, спортсменка рассказала «Комсомольской правде» о поездке в Японию, полученных травмах и желании скинуть лишние килограммы.

Сумо жительница Семенова занимается уже десять лет.

Сумо жительница Семенова занимается уже десять лет.

«Хочешь добиться результатов - надо рисковать»

- Екатерина, почему из всех видов спорта вы выбрали именно сумо? Чем он вас привлек?

- Мне кажется, что сумо - захватывающий, скоротечный вид спорта. Очень интересный. Сумо не прощает ошибки. Тут либо все, либо ничего.

- Вам 25 лет. Давно вы в спорте?

- Да, седьмого марта я отмечала 25-летие. А насчет сумо… В этот вид спорта я пришла поздно - в пятнадцать. Получается, я уже десять лет занимаюсь сумо.

- А был вариант заняться каким-то другим спортом?

- Пару лет ходила в дзюдо, но довольно быстро поняла, что это не мой вид спорта. Да и тренер был не мой. А сумо, что называется, затянуло.

Чего только не травмировала нижегородка за годы тренировок и соревнований.

Чего только не травмировала нижегородка за годы тренировок и соревнований.

- Как к вашему выбору отнеслись близкие и друзья?

- Родные относились спокойно до тех пор, пока я не вернулась с соревнований сплошь усыпанная гематомами. Вот тогда мне пришлось уговаривать близких разрешить мне продолжить заниматься сумо. Может быть, это произошло из-за того, что никто из моих родных не занимался спортом серьезно. Они не понимают, что если ты хочешь добиться больших результатов, надо рисковать. А, значит, вероятность получения травм увеличивается.

- Насколько сумо травмоопасно?

- Чего я только не травмировала за десять лет! У меня были разрыв связок плеча, компрессионный удар шейных отделов позвоночника, разрыв связок левого колена, разрыв сухожилий пальца на левой руке, перелом пальца ноги. Недавно, например, сломала палец руки в первой схватке на чемпионате Европы. Так и боролась с переломом.

Екатерина Гордеева на сборах в Кисловодске. Там спортсменка ходила на гору Малое Седло.

Екатерина Гордеева на сборах в Кисловодске. Там спортсменка ходила на гору Малое Седло.

- Сколько же вы тренируетесь?

- Шесть дней в неделю. Суббота у меня выходной. В день тренируюсь где-то по три-четыре часа. Еще через день хожу на часок в бассейн.

- Не могу обойти стороной тему питания. Из чего состоит ваш рацион? И сколько у вас приемов пищи?

- В общем, я ем все то же самое, что и остальные люди. Только за полтора-два часа до и после тренировки никакой еды, а то становится дурно. Кстати, совсем не употребляю жареную и жирную пищу.

- Считается, что идеальный боевой вес чемпионов составляет 130-160 килограммов. У вас идеальный вес или есть к чему стремиться?

- Идеальный вес для каждого спортсмена свой. Каждый привыкает бороться именно в своем весе. Сейчас мне бы не помешало скинуть килограммов десять.

Девушка считает, что ей не помешало бы скинуть десять килограммов.

Девушка считает, что ей не помешало бы скинуть десять килограммов.

«Подготовка к «миру» была беспрецедентной»

- В составе национальной сборной вы завоевали золото на чемпионате мира по сумо. Ранее вы рассказали «Комсомолке», что подготовка к этим соревнованиям была тяжелой. Чем подготовка к ЧМ отличалась от подготовки к любому другому турниру?

- Могу сказать, что в этом году подготовка к «миру» была беспрецедентной. Она состояла из пяти сборов по две недели каждый. С каждым сбором становилось все тяжелее. Знаете… чувствовалось приближение чего-то очень важного.

- Ну а в целом-то какие впечатление оставила поездка в Осаку? Японцы тепло приняли?

- Японцы в принципе приветливые и услужливые. А еще они не парятся насчет красоты помещений или зданий. Для них очень важен функционал. Это впечатляет!

Главное, что Екатерина привезла из Осаки, - золото мирового первенства.

Главное, что Екатерина привезла из Осаки, - золото мирового первенства.

- Слышала, что местные жители обожают фотографироваться с сумоистами. К вам на улице подходили с такой просьбой?

- К сожалению, нам не повезло с погодой. В Японии сейчас бушует тайфун, и все японцы сосредоточены на помощи пострадавшим. А вот в прошлый раз, когда я приезжала в Японию на чемпионат мира 2015 года (и стала третьей), подходили, фотографировались.

- Наверняка, привезли домой кучу сувениров. Чем порадовали родных?

- Самое важное, что я привезла из Осаки, - это золотая медаль. А так, да, сувенирчики кое-какие купила родственникам.

Сборная России завоевала девять медалей ЧМ по сумо-2019.

Сборная России завоевала девять медалей ЧМ по сумо-2019.

- Вы вернулись домой и снова приступили к тренировкам? Или все-таки запланирован небольшой отпуск?

- Мы вернулись с прошлую среду, а уже сегодня я планирую пойти на тренировку. Не хочется терять форму. Наоборот, есть большое желание сохранить ее и преумножить.

- Чем вы занимаетесь в свободное от тренировок время?

- Трачу его на вторую работу. Я адаптолог-реабилитолог. Работаю с людьми с ограниченными возможностями, помогаю им адаптироваться после травм или даже полностью исправить какой-либо физический недостаток с помощью физкультуры и упражнений. А уже если остается еще время, вышиваю крестиком и читаю.

В свободное от работы и сумо время любит вышивать крестиком.

В свободное от работы и сумо время любит вышивать крестиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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