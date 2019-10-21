«Мы готовы к вызовам, потому что нам нечего скрывать»: Глава Fresh Auto о проблемах на рынке автомобилей с пробегом

Честного бизнеса без сложностей не бывает – компаниям часто приходится сталкиваться с различными трудностями. Но каждый ли руководитель готов не только идти на контакт с клиентом, но и публично выступить перед СМИ, чтобы ответить на абсолютно все вопросы?

16 октября генеральный директор и основатель сети салонов автомобилей с пробегом Fresh Auto Денис Мигаль прилетел из столицы в Нижний Новгород, чтобы лично рассказать о клиентке, которая попала в сложную ситуацию.

Немного из истории: Fresh Auto обосновался в Нижнем Новгороде пять лет назад. Сначала это был традиционный автомобильный салон, а прошлой осенью состоялось открытие интерактивного центра. Теперь у каждого потребителя есть возможность выбрать машину в любом регионе присутствия сети. Неважно, где находится автомобиль вашей мечты – в Тюмени или Краснодаре: пара кликов, и он уже едет из другого города именно к вам.

Интерактивный салон Fresh Auto работает в Нижнем Новгороде уже больше года

Или наоборот. Если вы решили продать свою машину и хотите заработать на этом больше, чем дают возможности Нижегородской области, то это снова инструмент интерактивных продаж – можно отправить транспортное средство в другой регион, где спрос на данную марку выше, и она стоит дороже. Одна из клиенток Fresh Auto Светлана решила воспользоваться этой услугой – отдала свой Nissan салону и подписала договор, по условиям которого деньги должны были прийти на ее счет в течение пяти дней.

Однако во время перевода средств возникли трудности – банк-партнер, с которым работает Fresh Auto, заморозил платеж. Несмотря на то, что автосалон вел постоянный диалог со Светланой, доли негатива избежать не удалось. Чтобы урегулировать конфликт и максимально прозрачно ответить на удобные и неудобные вопросы журналистов ведущих СМИ Нижнего Новгорода, Денис Мигаль и прибыл в приволжскую столицу.

- В первую очередь, я хотел бы еще раз извиниться перед клиентом за предоставленные неудобства. Подобного рода ситуации, к сожалению, случаются. И не только у нашей компании. На протяжении последних полутора лет банки ведут своего рода борьбу. Мы как бизнес сталкиваемся не только с внешними факторами, но еще и с собственными партнерами. Бывает такое, что банки блокируют счета. Мы узнаем об этом только через несколько дней, и сразу начинаем решать проблему, но все равно теряем на это определенное количество времени, - подчеркнул глава Fresh Auto.

Глава Fresh Auto максимально прозрачно ответить на удобные и неудобные вопросы журналистов ведущих СМИФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Через пять дней просрочки нижегородка получила свои деньги. Более того, автосалон выплатил ей компенсацию по ставке 58% годовых за все дни задержки платежа. Конфликт полностью урегулирован. По словам Дениса Мигаля, выводы после случившегося сделаны. Компании дорог каждый клиент и его спокойствие, поэтому решительные шаги по оптимизации работы уже проделаны.

- Мы перестали работать с недобросовестными партнерами, и буквально вчера встретились с представителем крупнейшего российского банка. Это были переговоры на высоком уровне, и уже через месяц мы начинаем с ним сотрудничать. Уверен, что ситуация наладится, - резюмировал основатель Fresh Auto.

На примере ситуации со Светланой Денис Мигаль рассказал о тех трудностях, с которыми приходится сталкиваться покупателям и продавцам на рынке автомобилей с пробегом.

- Сейчас очень много некачественных салонов, которые портят репутацию пробежному рынку, используют грязнейшие схемы. Мы видим эту проблему, и она нам мешает. Во-первых, многие ассоциируют любой салон с мошенничеством, не зависимо от того, как долго он работает и каков результат этой работы. Во-вторых, салоны обещают клиентам супервыгоду, в итоге заманивая их к себе. Есть еще недоверие банков, постоянное падение рынка, компетенция сотрудников. И еще одна важнейшая проблема – недобросовестная деятельность блогеров и СМИ. Но нам нравятся такие вызовы, и мы готовы с ними бороться, потому что скрывать нам нечего! Да, мы ошибаемся, но клиентов не должно касаться то, что происходит внутри компании. Мы как бренд Fresh Auto несем за это ответственность и готовы максимально быстро и качественно решать любые ситуации, доставляющие дискомфорт нашим клиентам, – добавил он.

На правах вице-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Денис Мигаль также дал несколько советов потребителям авторынкаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

На правах вице-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Денис Мигаль также дал несколько советов потребителям авторынка. На что следует обратить внимание, если вы решили продать или купить подержанную машину?

- Первым делом нужно выбрать сам автомобиль. Определиться с точной маркой, функциями, потребностями. Затем решите, в какой салон хотите обратиться. Лично я не рекомендую частный рынок, потому что это глобальные риски. Когда частник заключает сделку с частником, никакой закон не работает. Как выбрать салон? Исходить нужно из базовых вещей: так как мы живем в современном цифровом мире, я бы начинал с сайта компании, так как это ее лицо. Можно посмотреть, сколько лет она на рынке, какой персонал там работает. Дальше можно продолжать эту историю в техническом плане. Можно спросить у любого салона диагностику продаваемого ими автомобиля. Если они откажутся ее предоставить, это говорит о том, что они могут продать вам машину, о которой ничего не знают, - советует эксперт.

Проверить понравившийся автомобиль можно самостоятельно, пригласив своих экспертов. Если салон запрещает это делать – не стоит с ним сотрудничать. Договоры тоже проверять стоит, при чем очень внимательно.

Теперь у каждого потребителя есть возможность выбрать машину в любом регионе присутствия сети

Организовав конференцию в пресс-холле телекомпании «Волга» и честно рассказав об урегулировании возникшей ситуации, Денис Мигаль не только развеял все сомнения по поводу прозрачности работы салона Fresh Auto, но и в очередной раз доказал свою заинтересованность в истории каждого клиента.