Популяция бобров выросла в Нижегородской области. За год численность единственного представителя семейства бобровых увеличилась в регионе на три тысяч и составила 17,3 тысячи особей.

Как пояснили в региональном госохотнадзоре, рост популяции вида связан с успешным функционированием программы «Охрана животного мира Нижегородской области», которая была утверждена главой региона Глебом Никитиным.

Специалисты сообщают, что еще совсем недавно бобры находились на грани исчезновения, чему послужила «бобровая лихорадка» 19 века. Охота на животных велась из-за высокой ценности бобровой струи, которая вырабатывается железами внутренней секреции как самцов, так и самок пушного зверя. Это вещество активно использовалась в фармакологии и парфюмерии. До 90-х годов двадцатого века популярным был и бобровый мех.

Теперь во всем мире 18 октября отмечается День Бобра.

В госохотнадзоре добавили, что уже к 30-м года прошлого века животное было полностью истреблено в Нижегородской области.

- В конце 30-х годов XX века данный вид начали завозить на территорию области из Воронежского заповедника, - говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что в нынешние дни охота на бобров в регионе разрешена только в период с 1 октября по конец февраля.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в Нижегородской области растет численность лося, рыси и зайца-беляка.