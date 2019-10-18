Учащиеся Арзамасской православной гимназии вместе с сотрудниками АО «АПЗ» встретились с жителями дома престарелых

В декаду пожилых людей представители АО «АПЗ» с воспитанниками православной гимназии посетили жителей Коваксинского дома-интерната и Арзамасского дома престарелых «Ёлочка».

Фото Оксаны Скопцовой.

Уже несколько лет депутат нижегородского Заксобрания, гендиректор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев оказывает благотворительную помощь учреждениям, где проживают одинокие престарелые люди. Им передают вещи первой необходимости, медикаменты, сладости.

Учащиеся Арзамасской православной гимназии подготовили для жителей дома-интерната праздничную программу. Они показали театральную зарисовку по мотивам притчи «Три свечи» и исполнили песни. Зрители аплодисментами поблагодарили юных артистов.

Фото Оксаны Скопцовой.

- Стараемся приезжать сюда ежегодно на различные праздники, - рассказала учащаяся гимназии Анна Морозова. - Своим вниманием мы согреваем сердца дедушек и бабушек, а творчеством поднимаем им настроение.

- К выступлениям тщательно готовимся: разучиваем роли, слова, - поделилась участница театральной студии Полина Забияко. - Привносить в жизнь одиноких пожилых людей кусочек света и добра - важное дело.

Ребята навестили каждого жителя домов-интернатов. Поздравили их с праздником и передали подарки.

- Мы благодарны АО «АПЗ», лично генеральному директору Олегу Лавричеву за помощь в организации поездок и проведении социальных акций, - отметил Дмитрий Парфенов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Арзамасской православной гимназии. -Важно, что непосредственное участие в этом принимают наши воспитанники. Дети учатся милосердию, добру, общению с людьми старшего поколения.