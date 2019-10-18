2019-10-19T11:54:20+03:00
Общество

Надежда Чурилова завоевала золото первенства Европы по жиму среди юниоров

Девушка является воспитанницей спортклуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода
Анна МИГАЛОВА
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Спортсменка из Арзамаса завоевала золото, но результатом осталась недовольна.Спортсменка из Арзамаса завоевала золото, но результатом осталась недовольна.
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Воспитанница спортивного клуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода Надежда Чурилова завоевала золото первенства Европы по жиму среди юниоров. Соревнования по пауэрлифтингу проходили в финском городе Тампере с 16 по 19 октября.

- Ну вот она - золотая медаль Европы - в моих руках, - прокомментировала в социальных сетях спортсменка. - Хорошее завершение юниорского периода. Золото в копилке, но результатом не очень довольна. До осуществления мечты -137.5 кг. Чуть-чуть не хватило.

Добавим, что тренируется арзамасская спортсменка Надежда Чурилова под руководством Сергея Шипова.

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