Надежда Чурилова завоевала золото первенства Европы по жиму среди юниоров
Воспитанница спортивного клуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода Надежда Чурилова завоевала золото первенства Европы по жиму среди юниоров. Соревнования по пауэрлифтингу проходили в финском городе Тампере с 16 по 19 октября.
- Ну вот она - золотая медаль Европы - в моих руках, - прокомментировала в социальных сетях спортсменка. - Хорошее завершение юниорского периода. Золото в копилке, но результатом не очень довольна. До осуществления мечты -137.5 кг. Чуть-чуть не хватило.
Добавим, что тренируется арзамасская спортсменка Надежда Чурилова под руководством Сергея Шипова.