2019-10-18T16:23:19+03:00
Общество

Школьники и студенты Арзамаса побывали «за кулисами» ОА «АПЗ»

14 по 20 октября на предприятии проходит ежегодная всероссийская акция «Неделя без турникетов»
Анна МИГАЛОВА
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Фото Александра Барыкина.Фото Александра Барыкина.
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С 14 по 20 октября проходит ежегодная всероссийская акция «Неделя без турникетов». Школьники и студенты Арзамаса побывали «за кулисами» градообразующего предприятия.

Фото Александра Барыкина.

Фото Александра Барыкина.

«Неделя без турникетов» на Арзамасском приборостроительном заводе имени П. И. Пландина – уже традиция. Для подрастающего поколения – это возможность увидеть с расстояния вытянутой руки передовые технологии, узнать, где работают родные, определиться с выбором профессии.

– Здесь работают мама и папа, – рассказывает десятилетний Глеб Басыров. – Знаю, что на АПЗ изготавливаются детали для самолетов и ракет. Делают газовые и водяные счетчики. Уже думаю о выборе профессии, хотел бы здесь работать. Пойду учиться в Арзамасский приборостроительный колледж, а потом регулировщиком или наладчиком на завод.

Фото Александра Барыкина.

Фото Александра Барыкина.

АПЗ посетили студенты 1 курса АПИ НГТУ, Арзамасского приборостроительного колледжа, ребята из школы № 1 и лицея. Учащиеся побывали в службе главного технолога, в цехах № 19, 31, 53, 56, 64, 68, централизованной заводской лаборатории. На все интересующие вопросы получили ответы из уст специалистов предприятия.

– Ребята своими глазами увидели и поняли, что такое Арзамасский приборостроительный завод, - сказала классный руководитель 4 «В» класса лицея Ирина Тяглова. - Не по рассказам мам, пап, бабушек и дедушек, а лично. Важно, чтобы они знали, какую продукцию производит предприятие, гордились им.

За неделю проведения акции АО «АПЗ» посетили 150 человек.

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