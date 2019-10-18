2019-10-18T16:11:02+03:00
Общество

Александр Мурзин отметил высокий уровень организации производства на Арзамасском приборостроительном заводе

Главный федеральный инспектор по Нижегородской области посетил Арзамас 15 октября
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Фото Александра Барыкина.Фото Александра Барыкина.
Изменить размер текста:

Главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин с рабочим визитом посетил Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина 15 октября.

Первым делом Мурзин встретился с мэром Александром Щелоковым. В насыщенной программе пребывания - посещение производственных предприятий города.

На АПЗ – градообразующем предприятии, – гостей лично встретил генеральный директор Олег Лавричев. Инспектора интересовали условия производства, достигнутые показатели и перспективы развития.

С историей предприятия и выпускаемой продукцией гости ознакомились в музее. Как оказалось, Александру Михайловичу известна продукция с маркой АПЗ: электромеханический фонарик «жучок», магнитофон «Легенда», изделия специального назначения для авиационной и ракетно-космической отраслей. Заинтересовала и новая перспективная разработка – БПЛА «Грач».

Посетила делегация ряд производственных подразделений: механические цеха № 50 и 56, сборочный № 49. На примере гироскопа – базового элемента летательных аппаратов – продемонстрированы основные этапы производства, условия труда, контроля качества изделий.

Рассказал Олег Вениаминович гостям и о подготовке кадров, системе бережливого производства, особенностях реконструкции производственных площадей. Главный федеральный инспектор отметил высокий уровень организации производства.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Генерал-майор юстиции Анатолий Сазонов: Смертную казнь за убийство детей пора вернуть. В исключительных случаях
Замруководителя Главного управления криминалистики СК рассказал о самых современных методах раскрытия преступлений, которые позволяют вычислить убийцу даже среди близнецов
Новости 24
Схема движения нескольких автобусов изменится в Нижнем Новгороде
Министр сельского хозяйства РФ Патрушев прибыл в Нижний Новгород 18 октября
ГИБДД Нижегородской области проводит месячник «Засветись»
Снижение цен на продукты зафиксировано в Нижегородской области в сентябре
Житель Балахны пытался сжечь продуктовый магазин
Подрядчик на 60% выполнил работы по благоустройству парка «Дубки»
Движение на участке улицы Республиканской перекроют на 20 дней
Все перевозчики Нижегородской области подключатся к АСОП до конца 2019 года
Нижегородская школа №47 возобновит свою работу 21 октября
Совершивший пьяное ДТП депутат заключен под стражу в Нижегородской области
Потепление до +14 ожидается в Нижнем Новгороде в воскресенье
Нижегородский ХК «Торпедо» разгромил белорусский «Динамо» со счетом 6:0