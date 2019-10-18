Александр Мурзин отметил высокий уровень организации производства на Арзамасском приборостроительном заводе
Главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин с рабочим визитом посетил Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина 15 октября.
Первым делом Мурзин встретился с мэром Александром Щелоковым. В насыщенной программе пребывания - посещение производственных предприятий города.
На АПЗ – градообразующем предприятии, – гостей лично встретил генеральный директор Олег Лавричев. Инспектора интересовали условия производства, достигнутые показатели и перспективы развития.
С историей предприятия и выпускаемой продукцией гости ознакомились в музее. Как оказалось, Александру Михайловичу известна продукция с маркой АПЗ: электромеханический фонарик «жучок», магнитофон «Легенда», изделия специального назначения для авиационной и ракетно-космической отраслей. Заинтересовала и новая перспективная разработка – БПЛА «Грач».
Посетила делегация ряд производственных подразделений: механические цеха № 50 и 56, сборочный № 49. На примере гироскопа – базового элемента летательных аппаратов – продемонстрированы основные этапы производства, условия труда, контроля качества изделий.
Рассказал Олег Вениаминович гостям и о подготовке кадров, системе бережливого производства, особенностях реконструкции производственных площадей. Главный федеральный инспектор отметил высокий уровень организации производства.