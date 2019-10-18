2019-10-18T16:19:43+03:00
Звезды

«Цвет мочала»: 41-летняя Ирина Пегова сменила имидж

Звезда фильма «Прогулка» постриглась и перекрасилась в яркую блондинку [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Ирина Пегова заметно хорошее в последнее время.Ирина Пегова заметно хорошее в последнее время.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Актриса МХТ имени Чехова Ирина Пегова не перестает восхищать своих поклонников. С недавнего времени звезда «Прогулки» стала следить за питанием и совершать ежедневные пробежки. А 17 октября решилась на внешние изменения - постриглась и перекрасилась в новый цвет. Результатами похода в салон красоты Пегова поделилась в Инстаграме.

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41-летняя Ирина Пегова сменила прическу
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- Ну что? Цвет? Бомба? Люблю, когда я довольна, - подписала снимок Ирина.

Большая часть фолловеров обрадовались внезапной смене имиджа, отметив, что новая прическа освежила 41-летнюю актрису. Но некоторые все же решили высказать свое «фи».

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Летом волосы артистки немного выгорели на солнце
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- Цвет красивый, но вас как-то простит. С русыми свежее и более стильно, - считает borina.irina.

- Вы очень нравились с короткой рваной стрижкой, - добавила annaevg56.

- Цвет мочала, - прокомментировала olga.mironovna.

На последнее высказывание кинозвезда отреагировала с юмором: «Правильно! Именно этого мы с мастером и добивались».

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С рыжими волосами Пегову можно увидеть только на сцене.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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