«Цвет мочала»: 41-летняя Ирина Пегова сменила имидж

Актриса МХТ имени Чехова Ирина Пегова не перестает восхищать своих поклонников. С недавнего времени звезда «Прогулки» стала следить за питанием и совершать ежедневные пробежки. А 17 октября решилась на внешние изменения - постриглась и перекрасилась в новый цвет. Результатами похода в салон красоты Пегова поделилась в Инстаграме.

pegovairina 41-летняя Ирина Пегова сменила прическу

- Ну что? Цвет? Бомба? Люблю, когда я довольна, - подписала снимок Ирина.

Большая часть фолловеров обрадовались внезапной смене имиджа, отметив, что новая прическа освежила 41-летнюю актрису. Но некоторые все же решили высказать свое «фи».

pegovairina Летом волосы артистки немного выгорели на солнце

- Цвет красивый, но вас как-то простит. С русыми свежее и более стильно, - считает borina.irina.

- Вы очень нравились с короткой рваной стрижкой, - добавила annaevg56.

- Цвет мочала, - прокомментировала olga.mironovna.

На последнее высказывание кинозвезда отреагировала с юмором: «Правильно! Именно этого мы с мастером и добивались».