«Комсомолка» публикует проект культурно-образовательного центра на Стрелке

Будущее территории Стрелки уже много лет является одним из самых обсуждаемых вопросов в Нижнем Новгороде. Что здесь только ни предлагалось сделать: и музейный комплекс, и православный парк. И вот на прошедшем форуме «Россия – спортивная держава» президенту России Владимиру Путину была представлена концепция культурно-образовательного центра на Стрелке. Данный проект может быть реализован по аналогии с центрами, создаваемыми при федеральной поддержке в Калининграде, Владивостоке и Севастополе.

ФОТО: Скрин видео ННТВ

- Главным объектом территории станут уникальные ажурные конструкции - наследие Всероссийское промышленной и художественной выставки 1896 года, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представляя эту концепцию. – Раньше пакгаузы были скрыты за кирпичными стенами, однако благодаря созданию здесь музейного комплекса они смогут обрести новую жизнь.

ФОТО: Скрин видео ННТВ

Уже известно, что для обеспечения климатического режима для музейных пространств, сами пакгаузы планируется «зашить» в стекло.

На кадрах, снятых телекомпанией ННТВ, видно, что данная территория может стать настоящим городом будущего. В концепции, показанной президенту, можно увидеть современные стеклянные здания, филармонию, напоминающую по форме лайнер, и смахивающий на космический корабль конгресс-центр. Кроме того, туда же могут быть перенесены башни Шухова, которые сейчас стоят в Сормове и Балахне.

По задумке авторов концепции, в случае реализации этот культурно-образовательный центр может стать таким же символом города, как здание Сиднейской оперы в Австралии.

ФОТО: Скрин видео ННТВ

- Мы рассматриваем этот проект как шанс перезагрузки для города, - отметил Глеб Никитин. – Благодаря федеральной поддержке мы уже стали одним из пяти научно-образовательных центров мирового уровня. Теперь для нас чрезвычайно важна культурно-образовательная повестка.

- Красиво. Это будет лучше, чем в Сиднее. Хорошо у вас получилось, - одобрил Владимир Путин.