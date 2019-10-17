2019-10-18T11:27:12+03:00
Досуг

Певица Валерия выступит с юбилейным концертом в Нижнем Новгороде 30 октября

В программу под названием «К Солнцу» войдут как уже полюбившиеся хиты, так и новые композиции
Анна МИГАЛОВА
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Народная артистка России приглашает нижегородцев на незабываемое шоу в ДК ГАЗ.Народная артистка России приглашает нижегородцев на незабываемое шоу в ДК ГАЗ.
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Юбилейный концерт народной артистки России Валерии под называнием «К Солнцу» состоится на сцене ДК ГАЗ в Нижнем Новгороде 30 октября в 19.00.

Секрет успеха концертов Валерии в том, что помимо отличных песен, а репертуар певицы, как известно, постоянно пополняется новыми современными хитами, она предлагает зрителям незабываемое шоу. Режиссером «К Солнцу» стал Андрей Сычев, который воплотил в жизнь самые креативные идеи Валерии. Андрей - автор и постановщик резонансных событий в области шоу бизнеса и телевизионных программ «Первого канала», обладателем четырех премий ТЭФИ, с 2010 года является академиком Академии Российского Телевидения.

Шоу «К Солнцу», по праву получившее российскую национальную музыкальную премию «Виктория» 2018 года в номинации «Концерт года», - очередное подтверждение, что среди современных поп-див Валерии нет равных! Ее голос в сочетании с живыми инструментами приобретает радужные краски. Концерт «К Солнцу» прошел в поддержку одноименного альбома Валерии, релиз которого состоялся 5 декабря 2017 года.

Наконец и у зрителей в других городах появилась возможность увидеть часть этого шоу и зарядиться от Валерии ее неиссякаемой энергией. В концерте, помимо новых модных песен, также прозвучат хиты прошлых лет. Конечно, кроме этого Валерия приготовила немало сюрпризов и музыкальных подарков своим поклонникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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