Ольга Кормухина о скандале с Полиной Гагариной: «Мы идем расчищать авгиевы конюшни нашего шоу-бизнеса!»

Рок-певица Ольга Кормухина вместе со своим мужем известным музыкантом Алексеем Беловым подали иск в суд на Полину Гагарину, которая, по их мнению, украла аранжировку песни «Кукушка».

- Кто бы знал, как мне противны разборки любого рода! Но еще противнее отмалчиваться, да еще так долго. Спасибо всем неравнодушным и простите, что столько времени пришлось молчать. Это было непросто, поверьте! Я ведь не люблю болтать. Тем более оправдываться, будучи невиновной. Но время пришло, - написала 59-летняя рок-звезда в своем Инстаграме.

Алексей Белов, Валерия Рытвина, Ольга Кормухина и Михаил Сегельман на пресс-конференции в ИА "Национальная служба новостей".

«Мы сделали инструментальный фрагмент. Они и это содрали!»

Предложение сделать ремейк знаменитой песни Викторя Цоя поступило звездной паре девять лет назад. И в январе 2011 года была записана первая сессия, рассказал Алексей Белов на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей» 17 октября. Задача была сделать произведение не похожее на каверы «Кукушки» в исполнении Земфиры и «БИ-2».

- Все началось с того, что кто-то в соцсетях взял канал Ольгиной «Кукушки» и канал «Кукушки» Гагариной и соединил в одно произведение. Выяснилось, что это одно произведение от начала и до конца, - пояснил музыкант. - Когда мы делали свою «Кукушку», были разные идеи. Например, Ольга сначала вообще предлагала сделать марш.

- А потом я ему сказала: «Давай попробуем спеть так, как это раньше пели во дворе под гитару». И пошло-поехало, Леша поймал темп, - добавила Ольга Кормухина.

По словам Белова, то ли сам композитор Константин Меладзе (и по совместительству продюсер Полины Гагариной. - Прим. ред.), то ли один из его аранжировщиков «слизали» их произведение.

- Когда мы делали аранжировку, ничего не брали у Цоя. Нам нужна была какая-то динамика. И мы сделали инструментальный фрагмент в середине песни. Они и это содрали! Разница в аранжировках только в том, что они убрали мои гитары, а свои сделали в два раза медленнее. Все остальное гармонически по форме и темпу повторено, - уверяет лидер «Парка Горького» Алексей Белов.

Звездная пара вспоминает: когда ремейк «Кукушки» вышел в свет, она, что называется, рванула. По их словам, произведение получилось очень резонансное. Поэтому неудивительно, что продюсеры или кто-то там еще захотели заполучить песню в качестве саундтрека к фильму «Битва за Севастополь».

- Только надо было делать свою версию, а не красть труд других людей, - возмущается Алексей Белов. - Это плод нашего творчества. По сути, произведение как дом. Вот у нас взяли и украли дом.

«Человек не сделал ничего стоящего. Просто ноль»

Весной 2019 года Верховный суд разъяснил Кормухиной и Белову, как нужно разрешать подобные споры. Тогда муж с женой решили подать иск на молодую певицу, заручившись мнением музыкального критика Михаила Сегельмана, который, исходя из своего опыта, заключил: «Кукушка» в исполнении Ольги Кормухиной - это самостоятельное произведение, а у протеже Меладзе - полностью заимствованная песня.

- Для меня ситуация абсолютно понятная. Мы все видели версию с одновременным наложением двух версий этой песни (я ее называю монтажной). Это когда просто накладывается одна аранжировка на другую. Поэтому сейчас я использую такую формулировку: Гагарина заимствует аранжировку Кормухиной как в деталях, так и в целом, - заявил музыковед на пресс-конференции 17 октября. - Намеренно не употребляю слова «плагиат» и «воровство», потому что это не юридические термины. Надо сказать, на моей памяти это первый случай судебных разбирательств вокруг аранжировки в России. Поэтому мне интересно и важно участвовать в этом деле. Мы создаем историю, пытаемся показать, что закон должен работать и что людям, которые думают, что им можно все, на самом деле можно только то, что позволяет закон.

Вместе с тем Ольга Кормухина настаивает, что конфликта между ней и Полиной Гагариной, нет.

- Конфликты бывают между равными, а когда люди позиционируют себя творцами, а сами крадут чужое, они дискредитируют себя, свою профессию и, главное, свою публику, - считает рок-звезда. - Поэтому разговаривать там просто не с кем. Доходит до смешного… Когда вбиваешь в поисковике «Кукушка», высвечивается Полина Гагарина. Это о чем говорит? Человек за всю свою жизнь не сделал ничего стоящего. То есть просто ноль!

Больше всего певицу возмущает, что ее коллега по сцене вводит в заблуждение молодое поколение.

- Я иду не только за себя и Виктора Цоя, но и за ту молодежь, которая на нас смотрит. Знаете, как мне тяжело было смотреть в глаза ребятам на «Тавриде», когда они спрашивали: «Почему же вы молчите? Все знают, что это ваша «Кукушка»» А я отвечала им, что законов нет. Но дальше терпеть нельзя. Мы идем расчищать авгиевы конюшни нашего шоу-бизнеса.

«Я хочу отмыть Цоя…»

На встрече с прессой также выяснилось, почему музыканты подали иск в суд на исполнительницу «Кукушки» Полину Гагарину, а не композитора и продюсера Константина Меладзе. По словам юриста, представляющего интересы Ольги Кормухиной, Валерии Рытвиной, лицензионный договор на переработку песни Цоя заключен именно с Гагариной, а не с Меладзе. Правда, как именно все оформлялось, юрист не имеет ни малейшего понятия.

- Существующий иск не отменяет возможности подачи другого иска - между композиторами. Но для начала мы бы хотели выслушать позицию ответчика. Вот когда мы ее услышим, поймем, на что они ссылаются, тогда сможем добавить Константина в соответчики, - объяснила Валерия Рытвина.

Юрист также пояснила, что на данный момент у истца несколько требований. Первое - просьба признать факт того, что «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной создано с нарушением авторских прав. И второе - требование запретить ответчику исполнять произведение до тех пор, пока Ольга Кормухина и Алексей Белов не будут приняты в соавторы песни.

- Молодежь думает, что «Кукушку» написала Полина Гагарина. Даже в караоке везде указывается, что эта песня Гагариной. Больно слышать… - от себя добавила юрист.

Кстати, ни о какой денежной компенсации и речи быть не может. 59-летняя рок-звезда настаивает, что деньги ее вовсе не интересуют.

- Это не материальный иск. Это дело принципа! - отрезала Кормухина. - Я хочу, чтобы восторжествовала справедливость.

Пользуясь случаем, певица обратилась к Полине с просьбой обозначить свою позицию по данному разбирательству. А на вопрос о том, как она относится к творчеству молодой артистки, ответила, что, в общем-то, никак.

- Когда она только появилась много лет назад, она пела песню… что-то про облака. Симпатичная такая песня и вроде бы она ее сама написала. Я тогда подумала: «Молодец какая». А когда она пошла по папикам гулять, Полина кончилась. Той Полины не будет уже никогда! К сожалению, деньги и творчество не коррелируются одной идеей. Это не значит, что успешный человек не может иметь много денег. Но в основе творчества деньги никогда не лежат как цель и задача. Это творчество-однодневка. Нет, я не против. Если вы выбрали такой путь, пожалуйста. Но не лезьте туда, где про другое. Вот «Кукушка» - это про другое. Я хочу отмыть Цоя от этого соседства с людьми, которые… (пауза). Я лучше воздержусь, - замолчала Кормухина.

Кормухина против Гагариной и Меладзе: что с "Кукушкой", ребята?.Рок-звезда Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину.

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