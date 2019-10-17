«Они купили меня в роддоме, чтобы насиловать и жечь огнем»: Нижегородка рассказала о чудовищном изнасиловании в девятилетнем возрасте

Наигрались и выбросили

Всю свою жизнь 21-летняя нижегородка Кристина Гребенникова провела в страхе и издевательствах со стороны семьи, купившей ее в Красноярском роддоме. Ее насиловали братья матери, жгла огнем бабушка, избивала мать - обо всем этом девушка рассказала в эфире популярного ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

- Юлианна Гребенникова рожала в одном роддоме с моей биологической матерью. Однако ее настоящая дочь умерла, - рассказывала Кристина. – Вот она и решила купить меня. Не знаю, сколько она за меня заплатила. Но спустя месяц она наигралась и отдала меня в детский дом. Там я и жила до восьми лет.

По словам девушки, в детском доме жизнь тоже была отнюдь не сахар. Мало того, что ей доставалось от воспитателей, так еще и приходилось терпеть приставания от педофила.

- Он изнасиловал мою подругу и домогался меня, но мне удалось убежать, - делилась детскими переживаниями девушка. – Поэтому когда в детский дом снова приехала Юлианна со своей матерью Валентиной, я обрадовалась. Мне тогда было восемь лет, и я была рада обрести семью.

Вот только вместо любящей семьи там ее ждали новые страдания. По словам девушки, в новом доме ее насиловали братья матери, а сама бабушка Валентина однажды намеренно поджигала ей руку зажигалкой.

- Когда мне было девять лет, старший брат матери позвал меня смотреть мультики. И там изнасиловал, - жаловалась девушка в студии телеканала. – Потом меня начал насиловать и младший брат матери. А когда я рассказала обо всем бабушке, она залепила мне пощечину и обвинила в обмане.

«Они бы заразили ее спидом!»

По словам девушки, в детстве она действительно часто привирала. А однажды даже подожгла съемную квартиру, в которой жила ее семья. Тогда-то бабушка и взялась за зажигалку – дескать, чтобы внучка почувствовала на собственной коже, что такое пожар. Впрочем, сама бабушка Валентина Гребенникова отрицает все обвинения внучки.

- Я даже смотреть сейчас на это чудо не хочу. Это наша кровная внучка Гребенникова Кристина Витальевна, - рассказала пожилая женщина. – Моя дочь родила ее, будучи несовершеннолетней. Я в то время находилась под следствием и не могла за нее вступиться. А дочь жила у своего отца, моего бывшего мужа. Вот он-то вместе со своей матерью и написали отказную от Кристины. Я обо всем узнала только, когда Кристине исполнилось восемь лет. Сразу после этого мы забрали ее из детского дома.

По словам бабушки, у семьи действительно было немало претензий к Кристине, ведь она росла очень сложным ребенком. Как-то раз она воткнула вилку в щенка и проткнула его насквозь, в другой раз – брызгала освежителем воздуха в мордочку кошке до тех пор, пока она не умерла. Столь же жестоко она вела себя и по отношению к родственникам, особенно младшему брату своей матери.

- Не могли дяди ее насиловать! Они были больны спидом и тогда бы обязательно ее заразили, - приводит свои доводы Валентина Гребенникова. – Брат ее матери умирая, умолял ее о помощи, а она даже не подошла. Да и потом, почему она раньше об изнасилованиях не говорила?

60-летний мужчина мечты

Действительно, с обвинениями в адрес своих родственников девушка выступила только сейчас, когда обзавелась собственной семьей. Три года назад она встретила мужчину всей своей жизни – 60-летнего Борхудара Джамалова. Он-то и надоумил ее, что родные люди просто не могут вести себя так жестоко, как обращаются с ней дяди и бабушка.

- Я встретил Кристину в больнице. Ей тогда было всего 18 лет, - вспоминает Борхудар. – Она была вся заплаканная и обиженная на всех. Мое мужское сердце екнуло, и я ей сказал: «Теперь тебе есть куда идти». У меня в то время была двухкомнатная квартира и я сразу привел ее к себе домой. Как настоящий мужчина в тот же день я ей сделал предложение.

За три года молодая жена родила Борхудару двоих детей, еще один совсем скоро должен появиться на свет. Своей жизнью девушка довольна.

- Я нарочно так сделала – родила детей, чтобы мне было ради кого жить, - объясняет Кристина. - Он дает мне родительскую любовь и внимание. Он дает мне то, чего я была лишена в детстве.

О родственниках Кристина Борхудар говорит не иначе, как со скрежетом в зубах. Ему с трудом удается справиться со своим гневом.

- Какие это родные люди? Они мою жену изнасиловали, когда ей было девять лет. Она была беспомощной, - ругается он. Впрочем, тут же добавляет в ответ на прямой вопрос участников ток-шоу: «Была ли его жена девственницей, когда он на ней женился?»

- Да, была, - уверенно заявил он.

Чтобы снять все противоречия в этой истории, эксперты провели ДНК-анализ на установление степени родства Кристины и ее бабушки. Результаты оказались ошеломительными – Валентина Гребенникова оказалась родной бабушкой Кристины. А значит, все рассказы о покупке ребенка в детском доме были обычной выдумкой. Как показали исследования, проведенные на детекторе лжи, ее рассказы об изнасиловании также не соответствуют действительности.

- Ты же сказал, что твой племянник выяснил – она мне не родная бабушка, - тут же набросилась с обвинениями на мужа Кристина. – Это ты все устроил!