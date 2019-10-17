Виктор Сдобняков: «Изношенность системы ливневой канализации составляет 90 %. Ее практически нет»

Замглавы Нижнего Новгорода по вопросам благоустройства и ЖКХ рассказал Руслану Станчеву в проекте «Герои Волги» о восстановлении фонтанов, благоустройстве городских пространств, проблемах с уборкой снега и способах их решения.

Сдобняков уверен: подрядчикам не должно быть стыдно за выполненную работу!

«Не должно быть стыдно за работу»

- Благоустройство - одна из главных тем, о которой говорят жители. Много лет все мечтают о том, чтобы город был более комфортным для проживания. Настроение людей зависит, в том числе и от того, что они видят, выходя из своей квартиры. Много критики власти по поводу того, как реализуется программа благоустройства. Если последние 15 лет ничего не было, то сейчас проводится колоссальная работа по благоустройству города: парки, скверы, фонтаны, формирование комфортной городской среды. Начали делать много, и надо признать научились! Но вы пионеры. Отсюда, наверное, и ошибки. Какие ошибки вы фиксируете и исправляете, довольны ли вы своей работой и какие планы?

- У нас есть история предыдущих лет. В 2017 году было сделано четыре общественных пространства, в 2018 году попробовали сделать восемь, а получилось шесть. Глава города поставил задачу в этом году сделать 15 общественных пространств. На текущий момент сделано и открыто 12, еще четыре в работе. И мы до конца октября их должны закончить. Это кроме новых общественных пространств, а также площади Жукова и Черного пруда, где работы должны закончиться до конца ноября. Они только начаты. Объем работ большой.

Первая проблема, с которой столкнулись в предыдущие годы с учетом продолжительности конкурсных процедур, - это проблема позднего выхода на объекты. К примеру, сквер 1905 года начал делаться практически в заморозки. Несмотря на технические решения, которые пытались применять, например, подогретые пескоцементные смеси, качество работ однозначно было не высоким. В этом году мы сделали большой упор на то, чтобы начать работы раньше. И с июня у нас подрядчики работали на объектах. Все конкурсные процедуры были завершены, сметы утверждены и пройдены. Это основная часть, которую должна была сделать администрация города. И она справилась. Все муниципальные контракты были разыграны, по всем территориям выбраны подрядчики.

В 2020 году помимо ремонта старых фонтанов должны строиться новые.

- Из достижений хотел бы отметить памп-трек в Канавинском сквере, Щелоковский хутор… И все-таки есть ложка дегтя - генподрядчики, которые по федеральному закону № 44 попадают на площадку, но не справляются с работой. В конечном итоге жители винят во всем власть. Хотя по процедурам все было выполнено. Как обойти эту проблему?

- Первое, что мы сделали, - распределили ответственность подрядчиков. У нас 30 % банковская гарантия. Не выполняя обязательства, подрядчик фактически не только попадает в список недобросовестных, но и несет денежные издержки. В этом году у нас один подрядчик, который не выполнил свои обязательства. Он уже включен в реестр недобросовестных. Сейчас запущена процедура по взысканию банковской гарантии. Все должны чувствовать ответственность, понимать, что так делать нельзя. Если ты уверен в своих силах и обладаешь соответствующими ресурсами, тогда добро пожаловать. Мы хотим, чтобы сильные подрядчики выходили на объекты и выполняли свои работы.

- Важна еще и мотивация подрядчиков, чтобы было желание не только заработать, но и быть причастным к тому, как меняется город. Мне кажется, подрядчики с нижегородскими корнями поестественнее, а заезжие могут и похалатничать…

- Вы правы. Подрядчики, которые работают у нас из года в год, выполняя работы не только связанные с благоустройством, но еще и по дорогам, понимают, что живут в Нижнем Новгороде, и делают эту работу не только потому, что зарабатывают деньги, но и потому, что знает: его дети будут гулять в этом сквере. Они по-другому относятся к своей работе. Им не должно быть стыдно за работу, которую сделали.

Чиновник рассказал о восстановлении фонтанов в Нижнем Новгороде.

«Главные надежды на федеральные программы»

- Инфраструктурные проблемы города вы знаете лучше, чем кто-либо. Но наши жители, которые прекрасно разбираются, что плохо, на всех встречах говорят об одном и тоже. Одна из кричащих проблем - отсутствие ливневки в Нижнем Новгороде: Гордеевка, Ковалиха, Сенная, Печеры, Сормово - у нас везде русская Венеция. Проблема многомиллиардная и очень сложная. Но что-то же делать надо! Что делает городская администрация?

- Глава города Владимир Панов поставил задачу выстроить системную, перспективную работу по решению проблем ливневой канализации. У нас с вами город протяженность и площадь которого около 440 квадратных метров. На них у нас приходится порядка 430 километров ливневой канализации. Это в четыре раза меньше, чем необходимо.

У нас есть локальный участок на Автозаводе площадью около 120 километров, есть 16-километровый участок в Сормове, 20-километровый участок в Московском районе. С точки зрения работы ливневой канализации задача у нее понятна. Решать ее нужно двумя вещами. Первая - думать о завтрашнем дне. Но есть и текущие работы, например, ее очистка. Изношенность системы канализации - 90 %. У нас ее практически нет! Инженерная защита города делает все возможное, чтобы расширять участки и делает это бесконечно. Причем наиболее проблематично весной и осенью, когда идут осадки. Вторая вещь - системное решение. То есть как сделать так, чтобы в Нижнем появилась ливневая канализация. Надо сказать, что в полном объеме эта проблема не решена ни в одном городе России, включая Москву и Санкт-Петербург, несмотря на ресурс. Механизм решения понятен: первое - разработка проектная документация. Стоимость проекта оценивается в сумму около 20 миллионов рублей. Здесь тоже два решения: это может делать муниципалитет (нужны бюджетные деньги) и вторая история - концессионер. Мы склоняемся к концессионному соглашению.

- Желающие найдутся?

- Надеемся, что да. В любом случае рассчитываем на поддержку нашей компании «Водоканал», где город основной акционер. Начата функционально работа. Подготовлены и согласованы акты технического обследования системы ливневой канализации, схемы, которые нас ждут с учетом перспективы строительства. Сейчас идет подготовка к тому, чтобы выстроить финансовую модель и готовить соглашение, чтобы на следующий год мы сдвинули этот процесс. Главные надежды на федеральные программы. Мы понимаем, что объем средств - это примерно 30-40 миллиардов рублей. Процесс десятилетний и непрерывный. Для нас важно создать систему, в рамках которой мы начнем решать эту проблему.

- Десять лет… Звучит не вдохновляющее. Но лучше знать, что это случится через десять лет, чем то, что у нас нет ливневки и никогда не будет.

- Важно отметить, что ливневая канализация является не одним из объектов инженерной защиты. У нас есть реки и соответственно берегоукрепительные и противооползневые сооружения, оползнеопасные склоны, дренажные штольни, откосные дорожки, городские пруды и гидротехнические тоннели. У нас большая инфраструктура, которая строилась давно.

«Будем строить новые фонтаны»

- Еще спрошу про фонтаны. Планируется отремонтировать тринадцать, а запустили восемь. Соцсети бушуют: пять не запустили! С одной стороны плохо, что они не запущены, с другой стороны было ноль, а стало восемь. Фонтаны никогда не работали. И, казалось бы, надо радоваться, но почему-то все грустят. Почему же не получилось запустить те пять фонтанов в срок? И как работа будет продолжена в следующем году?

- Вы правильно говорите, что фонтаны не работали практически с 60-х годов. Работа запущена и идет в рамках концессионного соглашения. На текущий момент из 13 фонтанов, запущены восемь. Срок окончания работ по остальным - конец октября. Это первый шаг, чтобы запустить инфраструктуру, которая у нас есть. Мы сейчас прорабатываем процесс со всеми компаниями, которые работают на этом рынке в России. Многие подтверждают, что срок трехмесячный срок восстановления фонтанов - это нормально. Говорить о том, что за лето сделаем 13 фонтанов, которые встретят подсветкой на следующий год жителей, а многие уже работают - это не плохо. На следующий год будем восстанавливать не только существующие, но и будем развивать новые направления, строить новые фонтаны.

- Не могу обойти тему снега, которая скоро уже случится, неожиданно для власти. Все равно будут недовольные жители и неубранный снег. Как бы вы не старались. Как в этом году город готов к снегу? Какая зима прогнозируется? Какие планы?

- Хорошо помогает решать проблему информированность о ней. Информационные системы города «АнтиСнег» и «Наш Нижний» дают информацию о проблеме, и административное воздействие никто пока еще не отменял. Работа ведется по всем направлениям. Считаем, что должны справиться. Будем стараться, лучше сделать, чем в прошлом году. Идет обновление техники, перспективная задача уходить от ручного труда.

- Была проблема с эвакуаторами и у ДУКов, и у муниципальных компаний. Без эвакуаторов снег не убрать. Машины бросят недобросовестные жители, даже зная о том, что двор будут ночью чистить, и все, улица не почищена. Будут ли в этом году перекликаться эвакуаторы?

- Однозначно.