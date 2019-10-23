Развивающие игры и игрушки для малышей от компании «Десятое королевство»

«Десятое королевство» – российская компания, которая уже 17 лет производит и продает игрушки для детей. В ассортименте компании – более 1500 развивающих и обучающих игр и игрушек, наборов для творчества и других товаров для детей.

Одно из широко развитых направлений компании – игрушки для самых маленьких.

Для малышей от 8 месяцев «Десятое королевство» (@10kor в Instagram) выпускает развивающий конструктор «Мягкие кирпичики».

Фото предоставлено компанией «Десятое королевство»

Набор изготавливается из термоэластопласта – безопасного и экологичного мягкого материала. Такие кирпичики можно сжимать и мять, скреплять между собой и строить простые конструкции и при этом не бояться, что ребенок поранится. Элементы конструктора можно жевать без вреда здоровью: материал абсолютно безопасен и не имеет запаха. Игрушку достаточно помыть вручную или в посудомоечной машине – и можно быть уверенным, что малыш ничем не заразится. Проглотить детали конструктора невозможно – они имеют достаточно крупный размер.

В интернет-магазине производителя «Десятое королевство» представлены 8 наборов «Мягких кирпичиков», которые отличаются по количеству и размеру элементов. Все наборы сочетаются между собой, поэтому можно собрать достаточно большое количество элементов и устроить с малышом завидную «мягкую» стройку.

Игра с таким конструктором развивает воображение, мелкую моторику рук и щипковый захват и просто дарит хорошее настроение.

Для малышей постарше – от 3 до 5 лет – «Десятое королевство» создало отдельный бренд игрушек европейского качества – BabyToys (@babytoys_ru в Instagram). Бренд насчитывает 8 отдельных линеек развивающих игр: это разные виды пазлов (ZigZag, парные, тройные и MAXI), детское лото, крупные мозаики, кубики и серия «Шнуровки & Липучки».

Каждая из серий направлена на поддержание и стимуляцию корректного возрастного развития малыша.

Пазлы от BabyToys

Пазлы любят многие дети – кому не понравится собирать яркие картинки из красивых деталей? В отличие от многих производителей, бренд делает пазлы не просто занимательными, но и развивающими.

Фото предоставлено компанией «Десятое королевство»

ZigZag-пазлы отличаются разным контуром, поэтому малышу придется хорошенько подумать, чтобы правильно сложить картинку. Такие, казалось бы, простые игры с зигзаг-пазлами активизируют мыслительные процессы ребенка и помогают начать развитие логического мышления.

Парные и тройные пазлы учат строить логические цепочки, классифицировать и объединять предметы – с такой игрой можно заниматься с одним ребенком или с группой малышей, используя игру как пособие на домашних занятиях или в дошкольных учреждениях.

MAXI-пазлы усложняют задачу – сначала нужно правильно собрать игровое поле из пазлов, а потом рассортировать объекты по лункам, угадав их место по силуэту.

Фото предоставлено компанией «Десятое королевство»

Детское лото – это не скучные карточки с номерами и бочонками, а яркие картинки с увлекательными сюжетами и забавными персонажами. Задача малыша в этой игре – найти место для фишки с определенным объектом, среди разных по тематике карточек. Например, мама в роли ведущего вытащила клубничку – а ребенку нужно выбрать подходящую карточку и найти правильное место для ягодки.

BabyToys также представляет и классические детские игрушки – мозаики и кубики. Кубики бренда изготавливаются из пластика и посвящены разным тематикам: от овощей и фруктов до наборов «Городской транспорт» и «На стройке». Главная задача игр – развивать мышление и кругозор ребенка, поэтому тематика кубиков берется из реальной жизни и знакомит ребенка с окружающим миром.

Фото предоставлено компанией «Десятое королевство»

Мозаики BabyToys отличаются крупными размерами фишек, разными формами, яркими цветами и красочными картинками для сборки. Такая игра надолго завлекает даже самого непоседливого малыша и формирует у ребенка представления о цветах и формах.

Один из главных хитов бренда – линейка «Шнуровки & Липучки». Наборы направлены, в основном, на развитие мелкой моторики, так как главной задачей малыша становится соединение липучек и пришнуровование картонных карточек друг к другу. Собрать картинку оказывается не так просто, как кажется на первый взгляд – нужно правильно определить порядок соединения элементов, а затем аккуратно все соединить. Игра является превосходным тренажером мелкой моторики и точности – поверьте, даже не каждый взрослый легко справится с поставленной задачей. Игры серии предлагают нарядить куклу Милу, пришнуровывая элементы одежды к телу куклы и прикрепляя на липучки аксессуары, составить картинку африканской саванны или собрать часики с кукушкой или паровозик.

Вся продукция бренда, как и вся продукция компании, изготавливается только из безопасных материалов и отличается высоким уровнем качества. При этом цены на игрушки «Десятого королевства» не кусаются – все потому, что компания производит свою продукцию на собственных заводах на территории России.

Проверьте это самостоятельно – на сайте интернет-магазина «Десятое королевство» 10kor.ru.

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