Что хранится в коробе? – секреты упаковки при переезде

При организации переезда у нас зачастую голова идет кругом, и мы просто не успеваем вовремя подумать о грамотной упаковке вещей. Бесплатную консультацию по технологии упаковки и советы по выбору упаковочных материалов готовы предоставить специалисты компании «Деликатный переезд».

Согласитесь, неправильно в вечер перед переездом срочно искать коробки, мешки, пленку, а в процессе переезда нервничать о сохранности любимых предметов. В этой статье мы поговорим о простых рекомендациях по упаковке от профессионалов рынка переезда, соблюдение которых поможет предотвратить порчу вещей и потребовать от перевозчика гарантий.

Самый простой способ качественно упаковать вещи перед переездом – это полностью доверить упаковку профессионалам из мувинговой компании. Они соберут, перевезут и разберут ваши вещи. Но часто мы хотим бы сами сложить свои личные предметы и ценные для нас вещи.

Итак, что нам потребуется для упаковки?

Чтобы ничего не забыть, составляем список:

упаковочный скотч;

упаковочная пленка;

воздушно-пузырчатая пленка;

стрейч-пленка;

картонные короба универсальные;

картонные короба для перевозки посуды и книг;

короба под одежду;

уголки для защиты мебели;

упаковочная бумага;

картон для дополнительной защиты бытовой техники;

несмываемый маркер;

ножницы или канцелярский нож.

Вот несколько советов, которые помогут правильно собрать вещи:

В первую очередь пакуем одежду, постельное белье, книги, далее посуду и другие хрупкие вещи. На последок оставляем мебель и бытовую технику.

То, что нам потребуется срочно – предметы личной гигиены, комплект одежды, зарядник для телефона, лекарства складываем в отдельную коробку – это так называемая «коробка одного дня». Ценности и документы пакуем отдельно и держим при себе.

Одежду, которую можно перевозить в сложенном виде, укладываем в обычные коробки, а для капризных вещей есть специальные короба, где вещи будут чувствовать себя как в родном гардеробе.

Короба, в которых перевозится посуда или статуэтки, должны быть небольшого размера. Бьющиеся предметы оборачиваем в воздушно-пузырчатую пленку или упаковочную бумагу, желательно в 2 или 3 слоя. Чтобы предметы не ударялись друг об друга во время транспортировки, внутри коробки делаются перегородки из плотного картона, и в коробе не должно быть пустот, используйте наполнитель. Тарелки лучше укладывать ребром, а не ставить друг на друга. Хрустальные бокалы должны стоять на ножке, а не лежать на боку. Чтобы сэкономить место, мелкие вещи укладывают в посуду. Например, вилки и ложки оборачивают бумагой и помещают в большую кастрюлю.

Подготовку к переезду мебели, картинг, зеркал, аквариумов, люстр и бытовой техники лучше доверить профессиональным сборщикам и упаковщикам. Бытовая техника вообще требует особо трепетного отношения при перевозке и тщательной упаковки – предмет оборачивается воздушно-пузырчатой пленкой, картоном и пленкой, для защиты выступающих частей можно использовать защитные уголки, закрепляются они с помощью малярного скотча.

В компании «Деликатный переезд» разработана система упаковки даже самых сложных и капризных вещей, которая позволяет компании принимать полную юридическую ответственность за сохранность вашего имущества при переезде. Если вам нужен совет профессионалов, вы всегда можете обратиться за бесплатной подробной консультацией в компанию «Деликатный переезд» по тел +7 831 280-81-78