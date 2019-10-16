Лучшие бренды Нижегородской области получили награды за победу в проекте «Любимая марка-2019»

В этом году проекту «Любимая марка», который реализует издательский дом «Комсомольская правда», исполнилось 10 лет. Именно читатели каждый год выбирают лучших из лучших среди компаний и предприятий, продукция которых известна всей стране.

За три месяца за свои любимые бренды проголосовали более 38 тысяч жителей Нижегородской области. 10 октября в ресторане Butch&Dutch на Нижневолжской набережной состоялось торжественное награждение победителей. Для гостей мероприятия были организованы фуршет и специальная фотозона.

Торговая марка «ВИТАН», которая уже много лет производит многофункциональные безалкогольные газированные напитки на основе натурального растительного сырья, стала победителем в номинации «Вкус детства». Это заслуженная награда, потому что продукция «Витана» действительно ассоциируется с самыми беззаботными годами нашей жизни. Вкусные сиропы и газировки повышают тонус, помогают бороться с последствиями депрессии, повышают работоспособность.

Торговая марка «ВИТАН» - номинация «Вкус детства»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Победителем в номинации «Гордость Приволжья» было признано ОАО «Дзержинский мясокомбинат». Компания работает на благо нижегородцев почти 80 лет. «ДЭМКА» - это тот случай, когда качество и ассортимент выпускаемой продукции соответствует самым высоким требованиям мировых стандартов.

- Хочу сказать большое спасибо за такой конкурс, который позволяет крупнейшим компаниям Нижегородской области посмотреть на себя со стороны, потому что взгляд и оценка покупателя является самой объективной и самой лучшей для нас, - подчеркнул начальник отдела маркетинга ОАО «Дзержинский мясокомбинат» Александр Сластенко.

ОАО «Дзержинский мясокомбинат» - номинация «Гордость Приволжья»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Лучшим претендентом на победу в номинации «Сделано на века» нижегородцы признали компанию «Камнеград» - производителя изделий из натурального камня, которые ежегодно проходят сертификационные испытания в специализированных лабораториях России и имеют сертификаты соответствия продукции нормам безопасности и качества.

- Мы впервые участвуем в подобных проектах. Неожиданно и очень приятно, что нижегородцы принимали в голосовании такое активное участие и оказали нам огромную поддержку, - поделился эмоциями заместитель генерального директора ПК «Камнеград» Михаил Арефьев.

Компания «Камнеград» - номинация «Сделано на века»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Особенно сильная конкуренция во время голосования была у производителей хлебов, ведь в Нижегородской области есть несколько крупнейших и известных предприятий, которые ежедневно радуют потребителей свежей выпечкой. Читатели «Комсомолки» присвоили каждому из них по номинации. Например, надпись на премии, врученной заводу хлебов «Каравай», гласит: «Сделано с любовью», ведь свежий, ароматный и неизменно вкусный хлеб от «Каравая» только подтверждает традиции качества и появляется на столах нижегородцев уже много лет.

ЗАО «Арзамасский хлеб», качество продукции которого отвечает требованиям европейского уровня, получил номинацию «Семейный выбор». А компания «Сормовский хлеб», прославленная бережным хранением старинных традиций хлебопечения, стала победителем в номинации «Народный выбор».

ЗАО «Арзамасский хлеб» - номинация «Семейный выбор»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Еще одним фаворитом среди нижегородских производителей стала группа компаний «Гвин&Пин». Она известна богатым выбором продукции, рассчитанным на любой вкус и кошелек. Поэтому и победила в номинации «Широкий ассортимент». Кроме того, «Гвин&Пин» уделяет особое внимание качеству ингредиентов и вкусу продукта.

Среди номинантов было и образовательное учреждение. Нижегородский гуманитарно-технический колледж, которому в апреле исполнится всего пять лет, уже достаточно известен не только в нашей области, но и далеко за ее пределами. Сегодня в НГТК обучаются студенты из 75 регионов России, что подтверждает его уникальность.

- В канун рождения комсомола и нашего маленького юбилея это очень своевременная награда, которая дорога нашему колледжу. Это будет доказательством того инновационного подхода, который мы используем, - поблагодарил директор колледжа Василий Бугай. Номинация, которую присвоили НГТК нижегородцы, так и называется - «Инновационный подход».

НГТК - номинация «Инновационный подход»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Существенную поддержку жителей Нижегородской области получила также общественная организация ветеранов «Нижегородский пограничник», объединившая более 20 тысяч человек, прошедших в разное время службу в пограничных войсках, а также представителей молодого поколения. Она была признана победителем в номинации «Память народа».

- «Любимая марка» показывает уровень и инновацию в подходе. На нашей нижегородской земле есть организации, которые развиваются, несмотря ни на что. Люди занимаются своим делом. А чтобы быть успешным, нужно любить свою работу и тех людей, ради которых она делается, - подчеркнул председатель общественной организации ветеранов «Нижегородский пограничник» Андрей Петров.

Общественная организация ветеранов «Нижегородский пограничник» - номинация «Память народаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Номинацию «Здоровый образ жизни» читатели «Комсомолки» присвоили сети фитнес-клубов «Физкульт», которая открыла уже более 10 клубов в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Более 45 тысяч человек активно занимаются фитнесом именно в «Физкульте».

- Всегда приятно получать награды, особенно когда это народный выбор! Это говорит о том, что нам доверили свои тела, свои сердца большинство жителей города и области. Мы тоже участвовали впервые и сразу победили, что особенно не может не радовать, - добавил руководитель отдела маркетинга сети фитнес-клубов «Физкульт» Артем Назариков.

Руководитель отдела маркетинга сети фитнес-клубов «Физкульт» Артем Назариков и главный редактор газеты "Комсомольская правда в Нижнем Новгороде" Андрей ВовкФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Победителем в номинации «Образцовый сервис» стала компания «Деликатный переезд», которая предоставляет профессиональные услуги по организации квартирного и офисного переезда, а также хранению вещей, мебели, архива на складе во время переезда или ремонта.

- Номинация для нас очень серьезная, ведь сервис - одно из конкурентных преимуществ нашей компании, поскольку качество предоставляемых услуг немаловажно для клиентов. Эта награда - подтверждение того, что мы делаем свою работу очень хорошо и качественно, - заявил генеральный директор компании «Деликатный переезд» Алексей Ильин.

Награждение прошло 10 сентября в ресторане на Нижневолжской набережнойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Приз за победу в номинации «Открытие года» получила клиника лазерной хирургии «Варикоза нет». Здесь есть все, чтобы избавиться от недуга за полтора часа: квалифицированные врачи, качественная диагностика, большой арсенал методик и современное оборудование.

Кредитно-потребительский кооператив «Лайто», который специализируется на строгом контроле средств нижегородцев и продуманных сберегательных кампаниях, одержал победу в номинации «Стабильность и уверенность». А производитель удобрений для сада и огорода - научно-внедренческое предприятие «БашИнком» из Уфы - получил номинацию «Уникальная технология».

Кредитно-потребительский кооператив «Лайто» - номинация «Стабильность и уверенность»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вручение премии - важный этап в жизни каждой компании. Стимул к дальнейшему развитию и удержанию высоких показателей. Проект «Любимая марка» дает возможность каждому человеку проголосовать за то, что важно и что любит именно он. Ведь общенародное признание деятельности является поистине наивысшей наградой любого предприятия.