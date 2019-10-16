Озеро без надежды: Мухинское озеро на Бору стало лужей с парковкой

Любимое место отдыха

Когда прошлым летом власти заявили о грядущем благоустройстве Мухинского озера на Бору, радости местных жителей не было предела. Долгие годы этот водоем был излюбленным местом отдыха горожан. Сюда спешили и мамочки с детьми, и влюбленные парочки, и прогуливающиеся пенсионеры.

- Мы считали это озеро едва не центром нашего города, - рассказывают местные жители. – Раньше в нем даже уточки плавали, а в последние годы оно пришло в запустение. Сам водоем завалили мусором, а берега заросли бурьяном. Но мы надеялись, что когда-то эту территорию благоустроят. И вот, наконец, в прошлом году дело сдвинулось с мертвой точки.

Теперь вместо зеленой зоны на карте Бора появится парковка ФОТО: Татьяна Седова.

Мухинское озеро попало в перечень территорий, благоустраиваемых по программе «Формирование комфортной городской среды» - за него проголосовало большинство жителей города. Казалось, еще чуть-чуть и любимое место отдыха вернет былую славу. В соответствии с проектом, городские власти собирались обустроить сам водоем, установить на берегу детскую и спортивную площадку, а также посадить саженцы будущего сквера. Планировалось, что озеро скоро станет еще одной зеленой зоной на карте города. На все про все из бюджета было выделено 80 миллионов рублей. Но что-то пошло не так.

- Первый раз мы почувствовали неладное еще осенью, - рассказывает местная жительница Татьяна Седова. - Нам показалось, будто бы в озере стала убывать вода. Но мы не обратили на это особого внимания, тем более что вскоре наступила зима, и работы приостановились.

Утекающее озеро

Однако уже весной произошедшую трагедию было не спрятать – вода в озере стремительно убывала. Некогда большой водоем на глазах превращался в обычную лужу. – Поначалу мы не могли понять, что же с ним произошло, - рассказывают местные жители. – Не могло же оно обмелеть ни с того ни с сего! Но вскоре выяснилось – в процессе благоустройства было решено… передвинуть озеро на несколько метров. Дескать, на новом месте оно будет смотреться живописнее.

Вот только столь инновационный подход к ландшафтному дизайну вызвал бурный протест у матушки-природы.

- Бьющие со дна озера родники оказались погребены под толстым слоем песка, - рассказывают местные жители. – Лишившись естественной подпитки, озеро обмелело.

Впрочем, у администрации Борского района свое объяснение произошедшим аномалиям. По их версии, причиной всему – гидравлическая связь озера с уровнем грунтовых вод.

- Работы по благоустройству зоны отдыха Мухинского озера выполняются согласно разработанной проектно-сметной документации. Она прошла экспертизу в ГБУ «Нижегородсмета», - пояснили «Комсомолке» в администрации городского округа Бор. – В 2018 году на этой территории были выполнены работы по очистке озера, устройству шпунтовой стенки, террасы вокруг озера и пешеходных дорожек. Причиной отсутствия воды в Мухинском озере, по всей вероятности, является гидравлическая связь уровня воды в озере с уровнем грунтовых вод. Возможно, роль противофильтрационного элемента играл слой илистого или песчаного грунта, удаленный в процессе работ по расчистке озера.

Теперь воду в озеро налили из скважины. ФОТО: Татьяна Седова.

Другими словами, раньше «утечь» воде мешал слой ила на дне озера. Однако как только рабочие его расчистили, вода стала понемногу просачиваться – да так вся и ушла. Так это или нет, теперь остается только догадываться.

- Чтобы снова наполнить озеро рабочие стали брать воду прямо из водопроводных труб, - рассказывает Татьяна Седова. - В результате близлежащие к этой территории дома на несколько дней остались без воды.

К тому времени вокруг благоустраиваемой территории разгорелся нешуточный скандал. Поэтому любые метаморфозы со злополучным озером тут же оказывались в центре внимания СМИ и общественности.

- То, что происходило с этим озером дальше, иначе как сериалом не назовешь, - рассказывают местные жители. – Через несколько дней после того, как его залили обычной водопроводной водой, озеро снова обмелело. Тогда было решено выстлать дно специальной пленкой, удерживающей влагу. Но и это не помогло – стоячая вода хоть и не утекала сквозь землю, но вскоре зацвела. В результате озеро превратилось в болото. Вылавливать из него тину пришлось с помощью спасателей МЧС.

А так после актуализации ФОТО: Татьяна Седова.

«Скверный» сквер

Вся эта эпопея с Мухинским озером затянулась на несколько месяцев. Только к началу осени страсти немного поутихли.

- В 2019 году с целью восстановления озера был разработан проект по гидроизоляции основания озера с устройством синтетической мембраны, - пояснили в администрации городского округа Бор. – В дальнейшем были выполнены строительно-монтажные работы. Одновременно шло строительство водопроводной скважины. Как только была сделана гидроизоляция дна, озеро заполнили водой из скважины.

Казалось бы, на этом злоключения озера должны завершиться. Но не тут-то было – вскоре грянул новый скандал, еще громче прежнего.

- Мы заметили, что территорию вокруг озера стали засыпать песком и щебнем, - рассказывают местные жители. – Выгрузили одну машину, вторую, третью… Мы сначала думали, что это они для сквера стараются. Потом призадумались – что-то для сквера многовато будет. К счастью, догадались спросить у рабочих, что они тут делают. А они нас и огорошили – парковку!

Так проект выглядел до изменений ФОТО: Татьяна Седова.

Каким волшебным образом огромный кусок озелененной территории на прошлогоднем проекте превратился в парковку – до сих пор загадка для жителей.

- Никаких общественных слушаний по изменению проекта не проводилось, - уверяет Татьяна Седова. – Между тем, проекты отличаются кардинально. Понятно, что рядом с озером находятся несколько торговых центров и рынок. И парковка им бы очень пригодилась. Но зачем это делать на месте сквера да еще за счет бюджетных денег?

Возмущенные жители уже создали петицию, в которой призывают городские власти убрать парковку и максимально сохранить озеленение. В дальнейшем они намерены обратиться в прокуратуру, чтобы настоять на реализации первоначального проекта благоустройства.

ОФИЦИАЛЬНО

Александр Ворошилов, заместитель главы администрации городского округа Бор:

- В настоящее время вдоль улицы Фрунзе стихийно паркуются автомобили, тем самым заужая проезжую часть. В разработанной проектно-сметной документации вдоль улицы Фрунзе предусмотрена парковка, которая позволит местным жителям парковать машины не под окнами домов и очистить проезжую часть от автомобилей. Кроме того, в соответствии с проектом, на благоустраиваемой территории планируется обустройство детской и спортивной площадок, бульвара, зоны отдыха и наружного освещения. По всему периметру зоны отдыха будут высажены деревья и кустарники.