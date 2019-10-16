Главным врачом Областной детской больницы в Нижнем Новгороде стала Инна Кондратьева

В среду, 16 октября, персоналу Областной детской клинической больницы в Нижнем Новгороде представили нового главного врача. Им стала бывший главный врач детской поликлиники №39 Инна Кондратьева, сообщили в правительстве Нижегородской области.

- Новые вызовы времени требуют новых подходов. Важность развития первичного звена здравоохранения неоднократно подчеркивалась Президентом России Владимиром Путиным и губернатором региона Глебом Никитиным. Инна Юрьевна показала себя как профессионал высочайшего класса, которой удалось вывести детскую поликлинику №39 в число лидеров среди медицинских учреждений региона. Это одно из первых учреждений региона, где начали работу «бережливые технологии», сейчас там завершается капитальный ремонт. Желаю успеха Инне Юрьевне на новой ответственной должности, - прокомментировал назначение министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов.

Бывший главный врач детской областной больницы Олег Кадников написал заявление об увольнении по собственному желанию.

- Уверен, что компетенции и опыт Олега Юрьевича будут востребованы в системе здравоохранения Нижегородской области, и мы продолжим сотрудничество. Он специалист, который много лет посвятил больнице и ее развитию, - заключил Александр Смирнов.

СПРАВКА КП

В 1987 – 1988 года Инна Кондратьева была врачом-интерном в Городской детской поликлиники №39 Советского района Горького.

В 1988 – 1989 годах - врач-инфекционист Инфекционной больницы № 23.

В 1989 – 1994 годах работала врачом-педиатром в Медсанчасти № 118.

В 1994 – 1996 годах была врачом-педиатром средней школы № 13.

В 1996 – 2007 работала врачом-инфекционистом, заведующий отделением Инфекционной больницы № 23 Нижнего Новгорода.

В 2007 - 2012 стала главный врач МЛПУ «Детская городская поликлиника № 39» Советского района Нижнего Новгорода

В 2012 – 2019 -главный врач ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 39 Советского района Нижнего Новгорода».