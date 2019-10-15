2019-10-15T13:36:28+03:00
Происшествия

Троллейбусы встали на Варварке из-за аварии маршрутки с инормаркой

Движение затруднено от улицы Академика Блохиной
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Ни один троллейбус не может проехать по своему маршрутуНи один троллейбус не может проехать по своему маршрутуФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ
Изменить размер текста:

В районе площади Свободы в Нижнем Новгороде образовалась крупная пробка.

Как сообщает корреспондент «КП» с места событий, маршрутное такси №91 и легковой автомобиль марки «Ауди» столкнулись на выезде с улицы Варварской на площадь Свободы.

Выезд на площадь Свободы стал практически невозможным Фото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Выезд на площадь Свободы стал практически невозможнымФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

В результате дорожно-транспортного происшествия образовался серьезный затор, из-за которого ни один троллейбус не может проехать по своему маршруту.

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», образовавшаяся пробка растянулась от улицы Академика Блохиной до площади Свободы. Кроме того, затруднено движение в сторону улицы Семашко и Горького.

Фото: "Яндекс.Пробки"

Фото: "Яндекс.Пробки"

Напомним, что ранее «Комсомольская правда» публиковала фото и видео с места дорожно-транспортного происшествия на улице Октябрьской в Нижнем Новгороде. Тогда водитель иномарки сбил сразу двух человек – школьника и пожилую женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«В полиции просто не хотели этим заниматься»: В Подмосковье парень провел собственное расследование, чтобы найти грабителей
Молодому человеку из Одинцова надоели «завтраки» от сотрудников полиции, и он решил сам найти все улики, пока их еще можно было обнаружить
Новости 24
Нижегородская полиция разыскивает снявших порчу с пенсионерки мошенниц
ФАС признала закупки МКУ «ГлавУКС» неконкурентными
Электронные посадочные талоны начали действовать в «Стригино»
Метрологи ЦСМ Росстандарта в ПФО проверили точность тонометров у пенсионеров и ветеранов
Нижегородец держал в погребе жителя Республики Марий Эл
Улицу Лоскутова частично перекроют в Нижнем Новгороде 16 и 18 октября
Четыре лестницы отремонтируют в Нижегородском районе до конца 2019 года
В Нижегородской области проводится II этап операции «Дети России»
БК «Нижний Новгород» обыграл питерский «Зенит» со счетом 79:69
Четыре человека пострадали в результате массового ДТП на Бору
В Нижнем Новгороде найден пропавший 8 октября Андрей Ельчуков
Пропавший в Нижнем Новгороде 14-летний Денис Леонов найден
Гастроли победителей этапа фестиваля «Театральное Приволжье» стартовали в регионе
Нижегородка получит новое жилье взамен сгоревшей квартиры
Более ста незаконных сараев снесли в Нижнем Новгороде
Более 10 несанкционированных свалок убрали в Нижегородском районе
14-летний Денис Леонов пропал в Нижнем Новгороде
Почти 40 килограммов клюквы украли у пенсионерки в Нижегородской области
Житель Сарова вырастил в теплице 35 кустов конопли
Более сотни незаконных рекламных конструкций убрали в Нижнем Новгороде
Электроснабжение отключат в пяти домах Нижнего Новгорода 14 октября
Нижегородец угнал автомобиль своей матери ради поездки за спиртным
В Нижнем Новгороде существенно похолодает с 15 октября