Троллейбусы встали на Варварке из-за аварии маршрутки с инормаркой

В районе площади Свободы в Нижнем Новгороде образовалась крупная пробка.

Как сообщает корреспондент «КП» с места событий, маршрутное такси №91 и легковой автомобиль марки «Ауди» столкнулись на выезде с улицы Варварской на площадь Свободы.

Выезд на площадь Свободы стал практически невозможнымФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

В результате дорожно-транспортного происшествия образовался серьезный затор, из-за которого ни один троллейбус не может проехать по своему маршруту.

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», образовавшаяся пробка растянулась от улицы Академика Блохиной до площади Свободы. Кроме того, затруднено движение в сторону улицы Семашко и Горького.

Фото: "Яндекс.Пробки"

Напомним, что ранее «Комсомольская правда» публиковала фото и видео с места дорожно-транспортного происшествия на улице Октябрьской в Нижнем Новгороде. Тогда водитель иномарки сбил сразу двух человек – школьника и пожилую женщину.