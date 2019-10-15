Троллейбусы встали на Варварке из-за аварии маршрутки с инормаркой
В районе площади Свободы в Нижнем Новгороде образовалась крупная пробка.
Как сообщает корреспондент «КП» с места событий, маршрутное такси №91 и легковой автомобиль марки «Ауди» столкнулись на выезде с улицы Варварской на площадь Свободы.
Выезд на площадь Свободы стал практически невозможнымФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ
В результате дорожно-транспортного происшествия образовался серьезный затор, из-за которого ни один троллейбус не может проехать по своему маршруту.
По информации сервиса «Яндекс.Пробки», образовавшаяся пробка растянулась от улицы Академика Блохиной до площади Свободы. Кроме того, затруднено движение в сторону улицы Семашко и Горького.
Фото: "Яндекс.Пробки"
Напомним, что ранее «Комсомольская правда» публиковала фото и видео с места дорожно-транспортного происшествия на улице Октябрьской в Нижнем Новгороде. Тогда водитель иномарки сбил сразу двух человек – школьника и пожилую женщину.
ИСТОЧНИК KP.RU