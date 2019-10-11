«Он сбил школьника, а потом пенсионерку»: Опубликовано шокирующее видео ДТП на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

Страшное ДТП произошло сегодня днем на улице Октябрьской революции в Нижнем Новгороде. Там водитель иномарки одним махом сбил сразу двух человек – школьника и пожилую нижегородку.

- Все произошло за считанные секунды, - рассказал «Комсомолке» очевидец происшествия. – Водитель прямо на пешеходном переходе резко выкрутил руль, сбил школьника и сразу же протаранил пенсионерку.

Позднее информацию о страшной аварии подтвердили и в правоохранительных органах.

- По предварительным данным, водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил двух человек, - подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – В результате аварии пострадали 14-летний школьник и 65-летняя женщина. Сейчас они находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. Сам водитель автомобиля с места происшествия не скрылся.

Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, сейчас ведется допрос мужчины.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.