Тина Канделаки: «Нижний Новгород с исторической точки зрения известен всем жителям России»

Международный форум «Россия - спортивная держава», который прошел 10-11 октября, собрал в Нижнем Новгороде весь цвет спортивных менеджеров, функционеров и журналистов. Побывала на нем и известная телеведущая, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Она стала модератором одного из «круглых столов», а также провела массовую зарядку на стадионе «Нижний Новгород».

В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде - Нижний Новгороде» Тина рассказала, достоин ли нижегородский футбольный клуб играть в российской Премьер-лиге, как она познакомилась с губернатором Глебом Никитиным и что нужно улучшить в Нижнем к 800-летию.

Тина Канделаки дала "Комсомолке" интервью в перерывах между мероприятиями форума «Россия - спортивная держава».Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Нижний достоин иметь клуб в Премьер-лиге»

- В Нижнем Новгороде прошел международный форум «Россия - спортивная держава», первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу. До этого проходили матчи чемпионата мира по футболу, суперкубок, игра сборной… Можно ли сказать, что Нижний становится одним из спортивных центров страны?

- После чемпионата мира по футболу в целом закрепилась тенденция, и это касается не только Нижнего Новгорода, что очень многие города России регулярно принимают большие спортивные события, как внутренние, так и внешние.

- Одним из главных вопросов после чемпионата мира было использование наследия, в первую очередь, стадионов. Невозможно ведь заполнять тот же стадион «Нижний Новгород» крупными спортивными событиями постоянно.

- Мне сложно советовать, как наполнять стадион, для этого нужно гораздо более глубоко погружаться в детали, планы города на культурную, спортивную жизнь. Но из того, что я знаю, Нижний один из немногих городов, чей стадион может принимать большие концерты. Летом у вас была первая проба пера, когда «Группировка Ленинград» и Светлана Лобода дали первые концерты на арене «Нижний Новгород», и стадион был полный. Не все стадионы способны принимать музыкальных звезд, владельцы некоторых арен категорически против музыкальных мероприятий, например, господин Галицкий в Краснодаре. Хотя это один из самых правильных способов заполнять стадионы, использовать то наследие чемпионата мира по футболу, о котором вы говорите.

Есть много способов, как заполнить стадион, но все-таки главный - это развитие футбольного клуба. У вас есть свой футбольный клуб, и как раз на форуме «Россия - спортивная держава» президент Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина создать некий общий фонд для развития футбольных клубов. Чтобы не было перекосов между клубами, у которых есть богатые владельцы, позволяющие своим командам развиваться экстенсивно, и другими клубами, у которых, как у вас, есть хорошие стадионы, но нет финансовых возможностей для серьезного развития. Заявление президента о равномерном финансировании даст возможность развивать, в том числе футбольный клуб «Нижний Новгород».

Также телеведущая рассказала, что нужно улучшить в Нижнем к 800-летию.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- К сожалению, ФК «Нижний Новгород» в этом сезоне не смог выйти в Российскую премьер-лигу, да и на выход в следующем сезоне шансов пока мало. Вопрос к вам как к генеральному продюсеру «Матч ТВ»: насколько Нижнему Новгороду необходим клуб в высшем дивизионе или можно жить с командой и в Футбольной национальной лиге?

- У вас международная инфраструктура, и находиться при этом в дивизионе ниже мне кажется нецелесообразным. Потенциал Нижнего показывает, что здесь люди с удовольствием будут ходить на регулярные матчи с лидерами российского футбола. Не получилось в этом году, но не надо останавливаться. Это опять же вопрос неравномерного финансирования. Любой серьезный футбольный клуб начинается с бюджета где-то от миллиарда рублей. И вопрос для каждого клуба - где это миллиард найти? Губернаторы бегают по спонсорам, если у них в регионе нет богатого инвестора, который является совладельцем клуба. Как только уравняют возможности, так сразу ситуация в корне начнет меняться. Возможность покупки хороших игроков, талантливых тренеров, качественного персонала появится и у таких клубов, как «Нижний Новгород». Ну или остается надеяться на Глеба Сергеевича Никитина, который прилагает огромные усилия, чтобы в Нижнем Новгороде регулярно проходили международные спортивные события.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="240" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/737957" frameborder="0"></iframe> Тина Канделаки высоко оценила потенциал Нижнего Новгорода.Фрагмент развернутого интервью медиаменеджера вышел в эфире программы "Послесловие.События недели" на телеканале "Волга".

«Важно, что Глеб Никитин крайне внимателен к людям»

- Кстати, вы писали у себя в соцсетях, что давно знакомы с Глебом Никитиным и даже дружите. Раскройте тайну вашего знакомства, как это произошло?

- Я знаю Глеба Сергеевича несколько лет еще с периода его работы в министерстве промышленности России, когда он был заместителем министра Дениса Мантурова. У нас много общих знакомых, и мне все время люди говорили, что есть какой-то заместитель в министерстве промышленности, который невероятно образованный человек и очень хороший менеджер. Что он как раз из тех людей, которые не просто умеет придумывать идеи, но и облекать их в реальные проекты. Еще до личной встречи с Глебом Сергеевичем я в течение нескольких лет слышала о нем. И даже когда мы встретились вживую, у меня общие знакомые с удивлением спрашивали: «А ты что, разве не знаешь Глеба?»

Если я не ошибаюсь, непосредственно мы с ним познакомились несколько лет назад на Питерском экономическом форуме. И вот уже в этом году мы снова встретились на ПМЭФ, где на стенде Нижегородской области можно было покрасить наличник старинного деревянного дома и внести свой денежный вклад в сохранение объектов культурного наследия Нижнего Новгорода.

После этого я приезжала в Нижний Новгород, где Глеб Сергеевич пригласил меня на прогулку с волонтерами, которые сохраняют исторический центр Нижнего Новгорода. Было приятно посмотреть, как он общается с людьми - абсолютно открыто, одержимо. Как это замечательно, что такой большой начальник так внимателен к людям. Этого внимания порой очень не хватает.

«В Нижнем дороги лучше, чем в Нью-Йорке»

- Если я не ошибаюсь, вы приезжали в Нижний Новгород на майские праздники, и это было удивительно. Обычно селебрити едут на праздники отдыхать в Европу или на моря, вы же выбрали выходные в провинции, можно даже сказать, в русской глубинке…

- Нельзя не отметить, что российская глубинка, как вы ее назвали, очень сильно меняется. Я вам приведу конкретный пример. Мы на форуме «Россия - спортивная держава» общались с руководителем оргкомитета по подготовке к Евро-2020 Алексеем Сорокиным и президентом федерации санного спорта Натальей Гарт. И Наталья Гарт не под камеру, в обычной беседе рассказала, какие плохие дороги в Нью-Йорке, где она недавно была. А там правда: ты прилетаешь в Нью-Йорк, думая, что он гладкий и ровный, как в кино, а он относительно дорог совсем не гладкий и не ровный. Она говорит: «Я прилетела в Нижний Новгород и просто выдохнула. Потому что с точки зрения дорог в Нижнем реально круче, чем в Нью-Йорке».

Я вам приведу другой пример. Я однажды отдыхала во Франции и заболела. И мне была оказана очень плохая медицинская помощь, причем я меняла клиники по мере усиления заболевания, и везде было что-то не то. Поэтому тенденция, что «у них» всегда хорошо, а «у нас» - всегда плохо, уже не соответствует действительности. И вот я в Нижнем немного приболела, хотела дотерпеть до Москвы, но мне посоветовали филиал больницы по той теме, которая меня беспокоила. Приехала после форума без какого-либо предупреждения, в порядке обычной записи в нижегородскую больницу. Шикарная больница, причем не частная, а государственная! Мало того, еще и врач, которая меня принимала, оказалась грузинкой из Кутаиси. Меня очень профессионально проконсультировали, закрыли все вопросы, и после Нижнего мне не надо бежать перепроверяться в Москве. Я очень довольна, и мне это было так приятно! Я думаю, этого многого касается, не только больниц, но и многих бытовых вещей. Все же упирается в инфраструктуру, качество жизни, образования, здравоохранения.

- Продолжая тему инфраструктуры, не могу не процитировать вашу запись как раз по итогам фестиваля по сохранению объектов культурного наследия «Том Сойер». Тогда у себя в телеграм-канале вы написали, что «Нижний Новгород нуждается в сильном инфраструктурном развитии». Что вы имели в виду? Что нужно поменять в Нижнем перед 800-летием?

- Я бы сказала, в первую очередь, про навигацию. Очень важно «упаковать» и правильно донести до туристов какие-то вещи. Даже во время форума «Россия - спортивная держава» я ездила по городу - он невероятно красивый! Реально Нижний Новгород с исторической точки зрения широко известен людям, живущим в России. Но здесь не хватает продуманных маршрутов. Любому человеку важно понимать качество гостиниц - три звезды, четыре или пять, питание - от 500 рублей до 5000 рублей в день, в зависимости от возможностей. Очень хочется, чтобы где-то можно было это узнать, как в программе «Орел и Решка». Я уверена, что какая-то работа в этом плане идет и к 800-летию вы это решите, но я пока с таким не столкнулась. Нужно понимать, где приезжим получать такую маршрутизированную информацию.

Исходя из того, что я отдаленно слышала и знаю, у Глеба Никитина большая программа по празднованию юбилея Нижнего Новгорода и развитию инфраструктуры города и области. Здесь же конца и края этому не видно, здесь всегда можно улучшать дороги, строить новые центры, развивать спорт, создавать целую жизнь вокруг стадиона. Мне нечего советовать по развитию инфраструктуры - уверена, что и без меня разберутся, но вот с точки зрения маршрутизации Нижнему Новгороду есть куда развиваться.