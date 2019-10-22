Tele2 поделилась опытом развития цифровых сервисов с ведущими IT-специалистами

В Нижнем Новгороде прошел второй фестиваль цифровых технологий для разработчиков - IFEST, в котором приняли участие более полутора тысяч человек и свыше 100 ведущих IT-компаний.

В программе мероприятия были доклады по распознаванию эмоций, построению предиктивной аналитики, рассуждения о будущем искусственного интеллекта, а также множество воркшопов для начинающих и продвинутых IT-специалистов.

Одной из тем обсуждения стала цифровая среда и параллельная продуктовая разработка. Своим опытом в части развития сервисов поделился руководитель департамента цифровых интерфейсов Tele2 Александр Толокольников.

- Несколько лет назад Tele2 работала исключительно с внешними подрядчиками и все цифровые продукты разрабатывались по заказам. Это было очень просто и предсказуемо – люди всегда работали строго по техническому заданию. Но уже тогда это было слишком медленно. Поэтому мы начали развивать внутреннюю команду, которая занималась бы всеми цифровыми сервисами по всем фронтам. Это позволило нам гораздо быстрее и качественнее реализовывать проекты, - поделился спикер.

Фото: Tele2

Одной из последних разработок оператора в поле цифровых сервисов стала «Биржа». Теперь абоненты оператора могут продавать или покупать лишние минуты, ГБ и SMS. Причем денежные средства, которые абонент зарабатывает от продажи, зачисляются на его баланс.

По словам директора управляющей компании Международного IT-кластера Нижегородской области Марата Мухарьямова, в 2019 году iFest принял в два раза больше посетителей, чем в 2018.

- Программа спикеров интересна и рассчитана не только на начинающий уровень, но и на самых искушенных IT-шников. В рамках iFest можно не только послушать лекцию, но и попробовать реализовать это все в конкретных системах и моделях под руководством очень опытных наставников, - подчеркнул он.

Фото: Tele2

КОМПЕТЕНТНО

Коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2 Алексей Сидоров:

- Цифровая среда для нас – это огромный потенциал для предоставления дополнительных возможностей нашим частным и корпоративным клиентам. Мы сейчас открываем новые цифровые салоны 3.0, в скором времени в Нижнем Новгороде их будет два. Они будут оснащены в том числе и 3D-устройствами, считывающими профиль, возраст и поведение клиента.

Еще одной важной составляющей цифровизации является наше партнерство с компанией Ericsson. Мы уже запустили пилотную зону 5G. Если хотите знать наше мнение, 5G – быть! От этого никуда не денешься. Это необходимость, под которую уже формируется потребитель, которому необходимо обмениваться большим объемом информации.