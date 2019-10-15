Открытие первого торгово-сервисного центра KOLOBOX_GOODYEAR

ГК KOLOBOX входит в десятку ведущих дистрибуторов шин и дисков в России и является признанным экспертом в сфере оказания ремонтно-сервисных услуг. Особое внимание компания заостряет на формировании безопасного пространства для всех участников дорожного движения, совершенствовании клиентских сервисов и повышения стандартов работы шинного рынка. Одним из важнейших аспектов деятельности является взаимодействие с ведущими мировыми брендами.

GOODYEAR – известнейшая американская компания с более чем 100-летней историей, входящая в топ-3 производителей – стала главным партнером нового торгово-сервисного центра KOLOBOX_GOODYEAR, который включает в себя 6 сервисных постов, торговый зал с максимальным ассортиментом шин, дисков, автотоваров, склад ответственного хранения, рассчитанный на 6000 шин, автомойка самообслуживания. ТСЦ на Голубева 7 – это современный многофункциональный центр, призванный стать основной точкой обслуживания и оказания комплексных услуг для всех автолюбителей Нижнего Новгорода.

Чем уникален объект?

Первый в Нижнем Новгороде брендовый магазин KOLOBOX_GOODYEAR с максимально широкой товарно-ассортиментной матрицей;

Акция «Бесплатный шиномонтаж на все» (при покупке комплекта любых шин и/или литых дисков);

Бесплатное профессиональное хранение колес от R17;

Бесплатная диагностика автомобиля по 21 пункту;

Дисконтно-бонусная система для постоянных покупателей;

6 сервисных постов, оснащенных современным профессиональным оборудованием

Шинный отель.

В рамках церемонии торжественного открытия состоится выступление руководителей компаний:

- Erich Fric - Managing Director Consumer North Europe GOODYEAR и

- Андрей Рыкаткин - директор ГК KOLOBOX

После церемонии состоится пресс-конференция, в рамках которой TOP-менеджеры и руководители обеих компаний смогут ответить на вопросы журналистов, рассказать о перспективах развития центра, о выходах и сервисах, которые стали доступны нижегородцам.

Участники пресс-конференции:

Сергей Мотус - Sales Director Consumer GOODYEAR

Андрей Скорина – коммерческий директор, председатель совета директоров ГК KOLOBOX

Также в программе дня предусмотрена экскурсия по объекту и обзор сервисной зоны. Для всех посетителей с момента открытия будут предложены маркетинговые акции, благодаря которым, каждый сможет совершить покупку и получить услуги по обслуживанию и ремонту автомобиля с максимальной выгодой. Узнать подробности о действующих акциях, сроках и порядке их проведения можно у продавцов-консультантов или на сайте kolobox.ru

Справочная информация:

ГК KOLOBOX – динамично развивающаяся торговая компания представлена на рынке с 2002 года и входит в десятку крупнейших компаний РФ среди дистрибьюторов шин и дисков. Основные направления деятельности – оптовая и розничная торговля.

Оптовое направление:

KOLOBOX ежедневно поставляет по всей России тысячи автомобильных шин и дисков как для компаний федерального уровня и интернет-площадок, так и для небольших шиномонтажных центров и корпоративных клиентов.

ГК KOLOBOX является официальным дистрибьютором крупнейших мировых шинных производителей: Nokian, Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Pirelli, Hankook, Maxxis и другие.

В портфеле автомобильных дисков представлены бренды KиK, LS, Скад, Replay и другие, всего более 120.

Ежегодно реализуется более 1 000 000 шин и 100 000 дисков.

Компания обладает собственным современным логистическим центром класса «А» Общая площадь составляет 13 000 квадратных метров. Возможности склада позволяют одновременно хранить до 300 000 шин и 30 000 дисков, а использование новейших технологий обеспечивает возможность доставки большинства грузов за 24 часа. Кроме того, в рамках основных логистических маршрутов компания имеет 4 крупных региональных склада – в Москве, Уфе, Тольятти, Саранске.

В целях автоматизации отгрузок, документооборота и упрощения взаимосвязи с оптовыми клиентами в KOLOBOX внедрены: удобная online B2B площадка – okno2.kolobox.ru, система управления складом – WMS и система управления транспортом – WMT.

Розничное направление:

География розничной франчайзинговой сети охватывает Приволжский и Центральный федеральные округа – более 110 торговых точек в 60 городах России.

Собственная розничная сеть KOLOBOX растет в геометрической прогрессии. На сегодняшний день это 12 торгово-сервисных центров в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Уфе и Саранске, которые задают стандарты клиентского сервиса и тренды шинного рынка. Помимо продажи шин, дисков и авто товаров, представлен широкий спектр услуг, включающих себя шиномонтаж, хранение шин в шинных отелях, диагностику и тех. обслуживание автомобилей на современном оборудовании.

В KOLOBOX всегда стремятся сделать наиболее выгодное предложение как розничным, так и корпоративным клиентам, поэтому в торгово-сервисных центрах действует множество акций и спец.предложений, позволяющих получать максимум выгод. Так, при покупке комплекта любых шин или литых дисков покупатель получает шиномонтаж и сезонное хранение от 17 дюйма в подарок.

В компании исходят из желания качественно повышать уровень безопасности водителей и пешеходов, поэтому всем посетителям KOLOBOX предоставляется возможность пройти диагностику автомобиля по 21 пункту бесплатно и вручается дисконтно-бонусная карта, позволяющая получать дополнительные скидки.

KOLOBOX – ПРАВИЛЬНЫЕ КОЛЕСА!