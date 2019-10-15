Нижегородская сумоистка, завоевавшая золото чемпионата мира, застряла в Японии из-за тайфуна

Нижегородская сумоистка Екатерина Гордеева завоевала золото чемпионата мира по сумо в составе женской национальной сборной. Соревнования завершились в Осаке (Япония) 13 октября, сообщается на сайте Федерации сумо России.

Соревнования в Осаке завершились 13 октября.

- Сборная России завоевала девять медалей (четыре золотых, две серебряных, три бронзовых). Причем россияне одержали победы в самых престижных командных турнирах как среди мужчин, так и среди женщин, - отмечается на сайте Федерации.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» связалась с Екатериной Гордеевой, чтобы поздравить спортсменку с триумфом в Осаке и узнать, была ли победа ожидаемой.

- Этот мир (чемпионат мира. - Прим. ред.) стал очень «тяжелым» по подготовке, - призналась нижегородка. - И если честно, не думала, что сможем стать первыми.

Сумоистка Екатерина Гордеева возвращается домой с золотой медалью.

Отметить завоевание золота сборной России по сумо пока не удалось. Сразу после борьбы спортсмены вернулись в отель, быстренько собрали чемоданы и отправились в аэропорт. Однако сразу вылететь в Россию не удалось из-за тайфуна, обрушившегося на большую часть Японии.

- Рейсы из-за тайфуна отменили. Из гостиницы мы выехали 13 октября в 23.30 по московскому времени. Теперь домой попадем в лучшем случае завтра. Нас отправили другими рейсами с двумя пересадками, - пояснила собеседница «Комсомолки».