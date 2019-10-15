Денис Миронов: «Мы повышаем стандарты обслуживания. Начинаем с себя!»

Директор Центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов рассказал в проекте «Герои Волги», в чем суть современных механизмов разработки стандартов нового поколения, как в выборе товаров помогает Национальная система сертификации и насколько качественные в регионе хлеб и молоко.

- Ежегодно 14 октября отмечается Всемирный день стандартизации. В Нижегородской области история Центра стандартизации, метрологии и испытаний началась в 1900 года, когда в Российской империи были открыты первые шесть поверочных палаток. Две из них были открыты именно в нашем регионе. Если углубиться в историю, то речь ведется о начале системы маркировки ГОСТ. Напомните, когда начали приводить все к единому стандарту? С чего все началось?

- Как только начала развиваться конкуренция, пришлось сразу все стандартизировать. Особенно, когда пошли по пути унификации, начали появляться нормативные документы, если точнее, стандарты. Создана и продолжает развиваться Национальная система стандартизации. Внедряемые сегодня процессы требуют создания современного механизма разработки и принятия стандартов – документов нового поколения. Многие из них разрабатываются с непосредственным участием бизнеса.

- Как вообще относиться к этим надписям в магазинах - «проверено ГОСТом», «сделано по ГОСТу»? Это ведь все маркетинг, правильно я понимаю?

- Авторитет ГОСТов укоренился в нашей потребительской среде, что называется, на генном уровне. Поэтому многие потребители без долгих раздумий отдают предпочтение той продукции, которая изготовлена по стандарту. Такая продукция вызывает большее и обоснованное доверие. Но некоторые используют это как маркетинговый ход. Чтобы исключить недобросовестных изготовителей, наносящих маркировку ГОСТ только в рекламных целях, в 2016 году в нашей системе создана Национальная система сертификации (НСС). Это добровольная сертификация, подтверждающая полное соответствие продукции и услуг национальным стандартам нашего времени, устанавливающим параметры качества на уровне современных требований и возможностей. Нижегородская область одной из первых вошла в проект. В 2019 году подписано Соглашение между Правительством Нижегородской области и Росстандартом о развитии НСС. В каждом регионе есть такие же центры, как и наш, которые помогают добропорядочным производителям сертифицировать продукцию на соответствие ГОСТ и с полным правом наносить ГОСТ на маркировку своей продукции.

- Если покупатель видит в магазине знак НСС, то это значит многое, как ГОСТ в Советском Союзе - так? Или я слишком упрощаю?

- Это 100% ГОСТ, который сейчас существует.Есть специальный знак НСС, надо обращать на это внимание. Кроме того, производители могут наносить QR-код, подтверждающий нахождение продукции в реестре Национальной системы сертификации, как продукции, соответствующей требованиям ГОСТ. С помощью мобильного устройства это легко и быстро проверить. Помимо этого,со всем перечнем производителей и продукции можно ознакомиться на сайте. С запуском НСС, по сути, начался принципиально новый этап в деятельности государства по созданию эффективной системы подтверждения соответствия. На сегодняшний день в реестр объектов оценки соответствия НСС внесено 2108 записей, 431 из них - в Нижегородской области.

- С производителями, которые работают по госзаказам, все понятно: для них крайне важно оказаться в вашей системе и получить знак качества. А что с частными компаниями? Насколько охотно они вступают в эти ряды?

- Все, кто уверен в качестве своей продукции, воспринимают НСС как эффективный механизм продвижения. Например, в сентябре этого года мы вручили новые сертификаты соответствия НСС нижегородской компании-производителю хлеба. Как только вступили в силу ГОСТы на хлебную продукцию, предприятие успешно прошло процесс подтверждения и уже выпекает хлеб согласно новым требованиям.

- В социальных сетях много обсуждают качество хлеба и молочной продукции. Как обстоят с ними дела в Нижегородской области? Кто из производителей надежен, а к кому есть вопросы?

- Все, кто подтвердил свою продукцию в Национальной системе сертификации, надежны однозначно. Сертификация - это не просто испытания образцов, которые нам привозят в лабораторию. Это совокупность правил выполнения работ, инфраструктура, процесс производства, логистика. Мы периодически закупаем продукцию в магазинах и проводим их независимую оценку.Зачем? Нужно быть уверенным в качестве проведенных работ, поскольку главное в НСС - это доверие потребителей. Все крупные производители хлебной продукции в Нижегородской области сегодня соответствуют качеству, с молочной продукцией ситуация аналогичная. В области создана Ассоциация производителей молочной продукции– Нижегородский молочный союз. Последнее заседание союза состоялось в сентябре на базе Нижегородского ЦСМ. Одним из вопросов повестки дня был вопрос контроля качества молочной продукции на нижегородском рынке. Сегодня это важная тема. Она затрагивает интересы каждого жителя региона, переработчиков и производителей молока. Я бы не сказал, что нижегородский рынок сильно подвержен фальсификации, однако, как и в целом по России, отдельные элементы все равно существуют. Хочется, чтобы Нижегородская область стала одной из первых в стране зоной, свободной от фальсификата, и любой потребитель смог спокойно купить молоко, сметану или творог, не опасаясь за свое здоровье и здоровье своих детей.

- Когда мы с вами общались в прошлый раз, вы планировали закупить новое оборудование, которое повысит качество предоставляемых услуг заказчикам. Как с этим обстоят дела?

- В Нижегородском ЦСМ Росстандарта создана мощная материально-техническая база по метрологическому обеспечению производства и испытаний различных видов продукции, ведутся работы практически по всем видам измерений. Мы постоянно обновляем парк оборудования. В планах - создание опорной лаборатории по программе развития не сырьевого экспорта. Это очень важное направление в развитии экспортного потенциала всего Приволжского федерального округа. Будем взаимодействовать со всеми предприятиями, независимо от их географического местоположения. Но в приоритете, конечно, нижегородские компании. Это наш регион, наши рабочие места, наши налоги.

- Клиентоориентированность - основная базовая ценность, согласно которой бизнес существует сегодня ради удовлетворения интересов и потребностей клиента. Как налажена система обратной связи с заказчиками в центре?

-Работает call-центр, телефон: 8-800-200-22-14. Разработан и введен в действие личный кабинет заказчика, в котором можно записаться на сдачу средств измерений не только в головной офис центра в Нижнем Новгороде, но и районах Нижегородской области в филиалы центра, куда удобно, и в то время, когда удобно. Все обращения клиентов на сайт читаю лично. Да, в условиях рыночной конкуренции мы повышаем стандарты обслуживания. Начинаем с себя!

- Спасибо за интервью. Поздравляю вас и ваших коллег с профессиональным праздником. Успехов в стандартизации и повышении качества услуг и товаров!

- Спасибо! Этот праздник призван обратить внимание людей на значимость стандартизации процессов на всех уровнях - от руководителей предприятий до конечного потребителя продукции, и отметить вклад десятков тысяч специалистов, которые посвящают свою жизнь и профессиональное мастерство развитию Национальной системы стандартизации.