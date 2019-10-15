«В домоуправляющей компании над нами смеются»: Жители Автозаводского района Нижнего Новгорода воюют со своим ДУКом

Жители привыкли у мигающему свету

Жители 14-этажного дома на проспекте Молодежный Автозаводского района Нижнего Новгорода уже несколько лет воюют с домоуправляющей компанией ООО «Наш Дом». По мнению жителей, ДУК забросил их дом и только создает видимость работы, выстраивая потемкинские деревни. Тем временем качество жизни жителей ухудшается с каждым годом.

- В нашем доме постоянная грязь, вонь, есть проблемы с грызунами, - жалуются жители. - Больше десяти лет мы пытаемся добиться от домоуправляющей компании, чтобы она занялась нашим домом. Мы ходим на личные встречи, требуем, ругаемся, но ничего не меняется.

Объявление в подъезде домаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Но борются жители не только за чистоту, но и за элементарную безопасность.

Из года в год автозаводцы требуют заменить износившуюся электропроводку. К тому же несколько лет назад на первом этаже дома открылся магазин, ради которого в доме была увеличена мощность электроэнергии. На такие нагрузка нынешняя проводка не рассчитана, а значит риск возникновения короткого замыкания сильно возрастает.

- У нас искры из электрошакафов! Из-за перепада напряжения в квартире лампочки мигают, каждый день выключается свет то на 15 минут, то на два часа. Пропадает свет по ночам. В домоуправлюящей компании говорят, что наш дом ночью переходит на резервное обслуживание! Все электроприборы дома портятся, - негодует председатель совета МКД№24А Оксана Красавина. - ЖЭК отмахивается от жалоб и советует заменить проводку в квартирах.

Боятся жители дома не только остаться без электричества, но и разбиться, поднимаясь на лифте. Свой ресурс они выработали еще девять лет назад!

- Вместо замены домоуправляющая компания наняла организацию, которая утяжелила стены металлом и тем самым увеличила нагрузку на трос, на лебедку, - говорит Оксана Красавина. – Документы по приобретению лебедки и выполнении работ по ее замене разнятся, что сразу наводит на мысль о махинациях.

А в доме 14 этажей, так что без лифта не обойтись.

Жители согреваются горячим чаемФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Целостность самого здания сейчас тоже под вопросом. Руководство продуктового магазина, который сейчас находится под жилыми квартирами, решило увеличить количество крылец. И теперь у одноподъездного дома сразу шесть входов, четыре из которых принадлежат магазину.

Много и других нерешенных проблем в доме. Но ООО «Наш Дом» считает, что все они большей частью надуманные.

Жизнь без проблем

«Комсомольской правде – Нижний Новгород» в домоуправляющей компании заявили, что с электропроводкой никаких проблем нет вообще. Судя по последней проверке, которая прошла 19 сентября 2019 года, она в полном порядке.

- Электрооборудование дома находится в технически исправном состоянии, проводится регулярная смена перегоревших ламп освещения на площадках, - ответили в ООО «Наш Дом».

Более того, заботясь о жителях дома, домоуправляющая компания установила противопожарную сигнализацию. Правда, они заранее забыли предупредить жителей, что ее установка платная. К тому же настройкой системы тоже, видимо, никто не занимался. По словам жителей, сигнализация постоянно сбоит и включается сирена. Для того чтобы ее отключить нужно либо вызывать МЧС, либо связываться с домоуправлющей компанией. А если это ночь? Но и тут ООО «Наш Дом» не видит особых проблем.

А вот то, что лифты выработали свой ресурс в домоуправляющей компании согласны. Но ездить в них, по мнению ДУКа, совершенно безопасно.

У одноподъездного дома сразу шесть входовФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Специализированной организацией ООО Нижегородский центр технической диагностики экспертизы и сертификации» в установленные сроки проводится обследование лифтов с целью определения возможного продления срока использования лифтов. В настоящее время лифты прошли диагностику и находятся в работоспособном состоянии. Срок использования лифтов продлен до 15 февраля 2020 года, - рассказали в ООО «Наш Дом». – Вопросами, связанными с капитальным ремонтом лифтового оборудования, заменой лифтов занимается НКО «Нижегородский фонд ремонт МКД». Ориентировочный срок замены лифтов по данному адресу определен на 2029-2031 год.

Сохранность самого здания мноквартирного дома, по мнению ДУКа, видимо, тоже не вызывает опасений. Узнав о появлении дополнительных входов в магазин, ООО «Наш Дом» написал письмо собственнику нежилого помещения о том, что необходимо предоставить пакет документов: проект производимых изменений, согласие жильцов, а также согласование изменение фасада дома с департаментом градостроительного развития и архитектуры Нижнего Новгорода. Документов ДУК так и не получил. Но делать, видимо, все равно ничего не собирается.

- Официальных запросов о сносе крылец в ООО «Наш Дом» не поступало, - ответили «Комсомолке» в ДУКе.

Последний шанс

Жители дома уже устали жаловаться и требовать решения своих проблем.

- Мы с боем добиваемся проведения комиссий в нашем доме, но перед комиссией домоуправляющая компания наводит порядок: убирают в подъезде, включает отопление, горячую воду, однажды даже потолок на первом этаже побелили. И когда приходит комиссия, нас выставляет дураками, смеются над нами: «У вас же все есть, чего вы жалуетесь», - рассказала Оксана Красавина. – Но как только комиссия уходит, все выключают.

Но судя по всему, проверяющие не обходят весь дом, так как чисто здесь только на первом этаже. Но стоит подняться выше, как вся красота пропадает. И там уже не только грязные потолки и обшарпанные стены, но и сильный запах чего-то тухлого, смешанного с другим неприятным запахом, похожего на мышиный. Да и сами жители говорят, что в их доме есть проблемы с грызунами.

Жители дома замерзают в своих квартирахФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Горячая вода до верхних этажей не достает. Из крана, из которого должна бежать обжигающая вода в 70 градусов, течет прохладная струйка.По словам жителей, это обычная история для их дома.

- Это настоящее издевательство! – жалуются жители от собственного бессилия.

Последней надеждой для жителей дом №24А на проспекте Молодежный стала встреча с мэром Владимиром Пановым. Активисты дома передали градоначальнику открытое письмо на пяти листах, где рассказали о главных своих бедах, и теперь ждут реакции властей.