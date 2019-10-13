Нижегородское «Торпедо» проиграло петербургскому СКА со счетом 1:4

Домашний матч 13 октября оказался довольно серьезным разочарованием для нижегородских болельщиков – хоккейный клуб «Торпедо» уступил петербургскому СКА со счетом 1:4. То, что матч станет зрелищным, стало понятно с первых минут игры – забрасывать шайбы игроки стали с интервалом четыре минуты. Среди петербургских спортсменов отличились Йори Лехтеря и Евгений Кетов, а у «Торпедо» - Данил Веряев.

- Довольны игрой, но недовольны счетом. Третий и четвертый голы в меньшинстве сломали нам игру, - поделился впечатлением от матча на сайте нижегородского клуба главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски. - В остальном – ребята бились, моменты были, но забить больше не получилось. Готовимся к очень важным для нас выездным играм.

Во втором периоде гости из Санкт-Петербурга продолжили свои активные атаки – за период им удалось забить сразу две шайбы. А вот от нижегородцев удача отвернулась – ни одна из их атак не увенчалась успехом. В результате, дефицит на табло достиг трех шайб.

- В первую очередь, выиграли. Значит – результат положительный. Были в игре и хорошие, и плохие моменты. Был момент, когда «Торпедо» очень сильно поднажало, но мы выстояли, - радуется главный тренер СКА Алексей Кудашов. - Где-то у нас были неправильные действия, и мы позволяли соперникам контратаковать. Но потом исправились и сами начали создавать атаки в другую сторону. Поэтому результат положительный.