2019-10-13T18:41:25+03:00
Происшествия

Опубликованы фото аварии под Нижним Новгородом: «Лада» столкнулась с «Рено» и опрокинулась

В результате аварии пострадали два человека [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Лада» столкнулась с «Рено» и опрокинулась. ФОТО: Елена Мельникова.«Лада» столкнулась с «Рено» и опрокинулась. ФОТО: Елена Мельникова.
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В серьезной пробке пришлось постоять 12 октября нижегородцам, проезжающим по трассе Иваново – Нижний Новгород. Первыми об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Будьте аккуратнее на трассе, дороги ошибок не прощают, - отметила нижегородка Елена Мельникова, опубликовавшая снимки в социальной сети. - Объездная на Балахну.

В результате аварии пострадали два человека. ФОТО: Елена Мельникова.

В результате аварии пострадали два человека. ФОТО: Елена Мельникова.

Вскоре информацию об аварии подтвердили и официальные правоохранительные органы.

- Около полудня 12 октября 72-летний водитель «Лады» не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Рено», После чего автомобиль «Лада» перевернулся, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – В результате аварии пострадали два человека. Оба они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Однако в настоящее время они уже отпущены. При этом на трассе после аварии

Сейчас оба пострадавших уже отпущены. ФОТО: Елена Мельникова.

Сейчас оба пострадавших уже отпущены. ФОТО: Елена Мельникова.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить обстоятельства произошедшей аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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