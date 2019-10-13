Опубликованы фото аварии под Нижним Новгородом: «Лада» столкнулась с «Рено» и опрокинулась
В серьезной пробке пришлось постоять 12 октября нижегородцам, проезжающим по трассе Иваново – Нижний Новгород. Первыми об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях.
- Будьте аккуратнее на трассе, дороги ошибок не прощают, - отметила нижегородка Елена Мельникова, опубликовавшая снимки в социальной сети. - Объездная на Балахну.
В результате аварии пострадали два человека. ФОТО: Елена Мельникова.
Вскоре информацию об аварии подтвердили и официальные правоохранительные органы.
- Около полудня 12 октября 72-летний водитель «Лады» не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Рено», После чего автомобиль «Лада» перевернулся, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – В результате аварии пострадали два человека. Оба они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Однако в настоящее время они уже отпущены. При этом на трассе после аварии
Сейчас оба пострадавших уже отпущены. ФОТО: Елена Мельникова.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить обстоятельства произошедшей аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU