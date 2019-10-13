2019-10-13T16:17:19+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде снесли старейшее кафе на площади Минина

По мнению нижегородцев, вместе с ним ушла целая эпоха [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде снесли старейшее кафе на площади Минина. ФОТО: Михаил Рубинштейн.В Нижнем Новгороде снесли старейшее кафе на площади Минина. ФОТО: Михаил Рубинштейн.
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На площади Минина и Пожарского 12 октября снесли одно из старейших кафе в Нижнем Новгороде «Град-камень». Теперь рядом с кремлем будет установлена умная остановка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Кафешка все, - сообщил нижегородец Михаил Рубинштейн.

К слову, в последние годы кафе уже не работало. Однако о планах по его сносу городские

власти никого не предупреждали. Поэтому его разрушение стало полной неожиданностью для горожан.

- Как жалко, - отметила Елена Ласанта. – Большая крыша была, очень удобно ждать транспорт.

А то там вечно толпа с Минина едет, а этой новой умной остановки на пять человек хватает.

- Ушла эпоха, - отметил Кирилл Пернаткин.

Напомним, здание этого летнего кафе было построено около сорока лет назад рядом с Дмитриевской башней нижегородского кремля и отлично соответствовало ансамблю исторического комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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