В Нижнем Новгороде открылось еще два пункта вторсырья – у дома № 6 на улице Лопатина и у дома № 6/1 на площади Комсомольской. Теперь в городе насчитывается уже 19 таких пунктов.

- Еще два пункта - на Переходникова и Гончарова, установлены, - рассказал на своей странице в социальной сети глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. - Сейчас идут работы по подключению их к сетям и поиску персонала. Теперь в эко-пунктах нового образца будут выдаваться не только скидки в книжные магазины, но и купоны на билеты в Нижегородский государственный художественный музей. Их номинал 50 и 30 рублей, они дают 10% скидку на посещение постоянных экспозиций и временных выставок.

КОНКРЕТНО

Где работают пункты приема вторсырья нового формата?

* Улица Толбухина напротив дома №8,

* Улица Коминтерна у дома №6,

* Казанское шоссе у дома №10,

* Южное шоссе у дома №22B,

* Улица Maковского у дома №17B,

* Улица Карла Маркса у дома №7Б,

* Улица Дьяконова у дома №20,

* Улица Иванова у дома №14,

* Московское шоссе у дома №1IA,

* Улица Усилова у дома №3/3а,

* Улица Рокоссовского у дома №13,

* Улица Академика Сахарова у дома №l11

* Улица Голованова у дома 7№3,

* Площадь Комсомольская у дома №6/1,

* Улица Кораблестроителей у дома №22/2,

* Улица Лопатина у дома №6,

* Проспект Союзный у дома №43,

* Проспект Ленина у дома №45,

* Улица Карла Маркса у дома №42а.