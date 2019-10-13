В Нижнем Новгороде открылось еще два пункта вторсырья
В Нижнем Новгороде открылось еще два пункта вторсырья – у дома № 6 на улице Лопатина и у дома № 6/1 на площади Комсомольской. Теперь в городе насчитывается уже 19 таких пунктов.
- Еще два пункта - на Переходникова и Гончарова, установлены, - рассказал на своей странице в социальной сети глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. - Сейчас идут работы по подключению их к сетям и поиску персонала. Теперь в эко-пунктах нового образца будут выдаваться не только скидки в книжные магазины, но и купоны на билеты в Нижегородский государственный художественный музей. Их номинал 50 и 30 рублей, они дают 10% скидку на посещение постоянных экспозиций и временных выставок.
КОНКРЕТНО
Где работают пункты приема вторсырья нового формата?
* Улица Толбухина напротив дома №8,
* Улица Коминтерна у дома №6,
* Казанское шоссе у дома №10,
* Южное шоссе у дома №22B,
* Улица Maковского у дома №17B,
* Улица Карла Маркса у дома №7Б,
* Улица Дьяконова у дома №20,
* Улица Иванова у дома №14,
* Московское шоссе у дома №1IA,
* Улица Усилова у дома №3/3а,
* Улица Рокоссовского у дома №13,
* Улица Академика Сахарова у дома №l11
* Улица Голованова у дома 7№3,
* Площадь Комсомольская у дома №6/1,
* Улица Кораблестроителей у дома №22/2,
* Улица Лопатина у дома №6,
* Проспект Союзный у дома №43,
* Проспект Ленина у дома №45,
* Улица Карла Маркса у дома №42а.
ИСТОЧНИК KP.RU