На Заречном бульваре установили третью в Нижнем Новгороде воркаут-площадку

В Нижнем Новгороде появилась уже третья воркаут-площадка – она установлена у дома № 1 на бульваре Заречном.

- На площадке с утра уже много родителей и бабушек с маленькими детьми, - поделился впечатлениями на своей странице в социальной сети глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. - Особенно восхитила бабушка, с энтузиазмом занимавшаяся на велотренажере. К вечеру приходят подростки играть в стритбол. Предусмотрена защита от вандалов, все новые спортивные площадки оборудованы камерами видеонаблюдения.

В скором времени в Нижнем Новгороде планируется установить четыре такие площадки. ФОТО: Личная страница Владимира Панова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируется установить четыре современных комплекса для воркаута – в Советском, Сормовском, Ленинском и Нижегородском районах. Все они будут установлены в рамках реализации национального проекта «Спорт – норма жизни».

Эти площадки предназначены для людей разного возраста. ФОТО: Личная страница Владимира Панова.

- Главной задачей, которую перед нами ставит мэр города Владимир Панов – это развивать и поддерживать моду на здоровый образ жизни и спорт, - отметила заместитель мэра Нижнего Новгорода Любовь Сачкова. - А такие тренировочные площадки с брусьями, турниками, шведской стенкой – это прекрасное решение, чтобы занять молодежь, направить ее энергию в спорт и дать возможность старшему поколению и людям с ограниченными возможностями здоровья заниматься восстановительной гимнастикой.