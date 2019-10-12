2019-10-12T16:16:36+03:00
Телевизор

«Волнуюсь дико!»: Сергей Гармаш рассказал о съемках в новом телесериале

Артист решился на участие в нетипичном для него проекте
Анастасия НАЗАРОВА
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Съемки телепроекта проходят в Санкт-Петербурге.Съемки телепроекта проходят в Санкт-Петербурге.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Российский актер театра и кино Сергей Гармаш снимается в новом проекте на ТВ. Об этом 61-летний артист, на счету которого более 160 ролей в кино и сериалах, рассказал на гастролях «Современника» в Нижнем Новгороде.

По словам народного артиста России, съемки телепроекта проходят в Санкт-Петербурге. С каким именно названием сериал выйдет на телеэкраны, неизвестно. Пока проект условно называется «Анна Николаевна».

- Это телевизионный сериал. Жанр - комедия. С точки зрения телевидения я вообще никогда не снимался в таком. Если с точки зрения кино, то снимался, но крайне редко. И волнуюсь дико, потому что мало в этом работал. Очень мало, - признался Гармаш.

О проекте почти ничего неизвестно. Однако в группе «Киностарт» в соцсети «Вконтакте» периодически появляются объявления о наборе массовки или дублеров. Так, недавно киношники интересовались, кто может сыграть дублеров Артема Сучкова («Гоголь», «Полицейский с Рублевки», «Девушки бывают разные») и Зои Бербер («Реальные пацаны», «Фарца»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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