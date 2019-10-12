Лучшие факиры Москвы и Нижнего Новгорода выступили на фестивале огня «Жарко»

Лучшие коллективы факиров из Нижнего Новгорода и Москвы выступили на фестивале огня «Жарко», которым завершился международный форум «Россия - спортивная держава» 11 октября. На Стрелке гости увидели опасные и зрелищные трюки, а также танцы с факелами, рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Фото: Кирилл Мартынов.

Кроме того, фитнес-инструкторы провели для всех пришедших вечернюю зарядку. Нижегородцы также смогли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению спортивных сувениров. Завершился праздник выступлениями группы IOWA и певца Звонкого.

Глава региона Глеб Никитин, который посетил фестиваль «Жарко», поблагодарил всех, кто присоединился к форуму «Россия - спортивная держава».

Фото: Кирилл Мартынов.

- Гости Нижнего Новгорода увидели не только его красоту, но и смогли оценить спортивный и культурный потенциал. Это было невозможно без вашей поддержки! - заявил губернатор.

Никитин также подчеркнул, что прошедший спортивный форум имеет большое значение для развития территории на Стрелке.

Фото: Кирилл Мартынов.

- Это место обладает колоссальной энергетикой и потенциалом, прежде всего, в сферах культуры и спорта. Наша общая задача - укреплять статус Стрелки как уникальной территории, имеющей особое значение не только для России, но и всего мира, - заключил глава региона.