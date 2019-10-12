2019-10-12T15:19:29+03:00
Общество

Лучшие факиры Москвы и Нижнего Новгорода выступили на фестивале огня «Жарко»

Мероприятие на территории Стрелки посетили более 10 тысяч человек [фото]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Фото: Кирилл Мартынов.Фото: Кирилл Мартынов.
Изменить размер текста:

Лучшие коллективы факиров из Нижнего Новгорода и Москвы выступили на фестивале огня «Жарко», которым завершился международный форум «Россия - спортивная держава» 11 октября. На Стрелке гости увидели опасные и зрелищные трюки, а также танцы с факелами, рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Фото: Кирилл Мартынов.

Фото: Кирилл Мартынов.

Кроме того, фитнес-инструкторы провели для всех пришедших вечернюю зарядку. Нижегородцы также смогли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению спортивных сувениров. Завершился праздник выступлениями группы IOWA и певца Звонкого.

Глава региона Глеб Никитин, который посетил фестиваль «Жарко», поблагодарил всех, кто присоединился к форуму «Россия - спортивная держава».

Фото: Кирилл Мартынов.

Фото: Кирилл Мартынов.

- Гости Нижнего Новгорода увидели не только его красоту, но и смогли оценить спортивный и культурный потенциал. Это было невозможно без вашей поддержки! - заявил губернатор.

Никитин также подчеркнул, что прошедший спортивный форум имеет большое значение для развития территории на Стрелке.

Фото: Кирилл Мартынов.

Фото: Кирилл Мартынов.

- Это место обладает колоссальной энергетикой и потенциалом, прежде всего, в сферах культуры и спорта. Наша общая задача - укреплять статус Стрелки как уникальной территории, имеющей особое значение не только для России, но и всего мира, - заключил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Отар Кушанашвили: В Юрмале Кикабидзе предложил — выпьем за русский народ!
В программе «Простыми словами» в эфире Радио "Комсомольская правда" Андрей и Юлия Норкины расспросили журналиста Отара Кушанашвили об отношениях России и Грузии, о шоу-бизнесе и политике, о демографии [видео]
Новости 24
Более 30 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства на 2020 год
Ветер усилится в Нижегородской области вечером 12 октября
Сергей Морозов предложил дольщикам ЖК «Европейский» создать инициативную группу
Летний кинотеатр и арка «Лебеди» появились в нижегородской глубинке
Заочный этап отбора кандидатов в резерв управленческих кадров в сфере туризма закончится 17 октября
Нижегородцы будут платить за отсортированный мусор на 21% меньше
Облачная и дождливая погода ожидает нижегородцев в выходные
Свинина и куриное мясо подешевели в Нижегородской области
Павел Колобков и Глеб Никитин встретились с членами сборной России по скейтбордингу
В Нижнем Новгороде планируется строительство крупного бассейна
Никитин и Смит подписали соглашения о сотрудничестве в сфере компьютерного спорта
Мать с двухлетней девочкой на руках сбита «Волгой» в Сормовском районе
Сбои теле- и радиовещания ожидаются в октябре в Нижегородской области