2019-10-12T13:08:15+03:00
Звезды

41-летняя Ирина Пегова продемонстрировала свои «детальки»

Актриса не боится показывать лицо без фотошопа [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Звезда фильма "Прогулка" не пользуется услугами пластических хирургов.Звезда фильма "Прогулка" не пользуется услугами пластических хирургов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Актриса театра и кино Ирина Пегова постоянно радует поклонников откровенными снимками, на которых она то в купальнике, то в дерзком мини, то в платье с провокационным декольте. А на днях звезда фильма «Прогулка» опубликовала в Инстаграме несколько автопортретов, которые позволили подписчикам хорошенько разглядеть морщинки 41-летней артистки, не пользующейся услугами пластических хирургов. Серию фотографий Пегова назвала так: «Детальки».

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Ирина Пегова продемонстировала свои "детальки"
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Фанаты оценили честность любимой актрисы и завалили ее комплиментами. Как оказалось, многие убеждены: лишних «деталек» у Ирины нет! Наоборот, возрастные изменения кожи только украшают кинозвезду.

- В любом возрасте своя прелесть, - считает natalialebedevaby.

- Шикарные детальки! - добавил zavgoridnevalexandr.

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Фанатов восхищает нежелание актрисы пользоваться услугами пластических хирургов.
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- Какая же вы красивая. Любуюсь вами каждый раз, - призналась anna_ovv_new.

- Деталек у всех хватает. Куда от них денешься? Сделать пластику любой дурак может, а попробовать выглядеть так отлично, как вы, пусть попробуют! - прокомментировала ryzhik_leva_friends.

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В 41 год звезда "Прогулки" выглядит роскошно
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ИСТОЧНИК KP.RU

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