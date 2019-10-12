41-летняя Ирина Пегова продемонстрировала свои «детальки»

Актриса театра и кино Ирина Пегова постоянно радует поклонников откровенными снимками, на которых она то в купальнике, то в дерзком мини, то в платье с провокационным декольте. А на днях звезда фильма «Прогулка» опубликовала в Инстаграме несколько автопортретов, которые позволили подписчикам хорошенько разглядеть морщинки 41-летней артистки, не пользующейся услугами пластических хирургов. Серию фотографий Пегова назвала так: «Детальки».

pegovairina Ирина Пегова продемонстировала свои "детальки"

Фанаты оценили честность любимой актрисы и завалили ее комплиментами. Как оказалось, многие убеждены: лишних «деталек» у Ирины нет! Наоборот, возрастные изменения кожи только украшают кинозвезду.

- В любом возрасте своя прелесть, - считает natalialebedevaby.

- Шикарные детальки! - добавил zavgoridnevalexandr.

pegovairina Фанатов восхищает нежелание актрисы пользоваться услугами пластических хирургов.

- Какая же вы красивая. Любуюсь вами каждый раз, - призналась anna_ovv_new.

- Деталек у всех хватает. Куда от них денешься? Сделать пластику любой дурак может, а попробовать выглядеть так отлично, как вы, пусть попробуют! - прокомментировала ryzhik_leva_friends.