2019-10-14T17:25:43+03:00
Общество

Нижегородская «училка» нашла оправдание Дмитрию Быкову

А вот ошибки Владимира Познера и Александра Гордона остались неоправданными [видео]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Татьяна Гартман не опускает руки в попытках искоренить безграмотность на российском телевидении.Татьяна Гартман не опускает руки в попытках искоренить безграмотность на российском телевидении.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Нижегородка Татьяна Гартман не опускает руки в попытках искоренить безграмотность на российском телевидении. В новом выпуске своего шоу на YouTube-канале «Училка vs ТВ» блогер разобрала ошибки медийных персон. Первым под раздачу попал ведущий ток-шоу «Мужское и женское» на «Первом канале».

Новый выпуск шоу Татьяны Гартман "Училка vs ТВ".Под раздачу попали Владимир Познер, Александр Гордон и Дмитрий Быков.

- Если окОн нет, то о чем говорить? - поинтересовался Александр Гордон.

Однако во множественном числе во всех падежах ударение в этом слове падает на первую «о». Тогда как в единственном числе ударение перемещается на второй слог.

Проштрафился в новом выпуске «училки» и ведущий авторской передачи на «Первом канале» Владимир Познер.

- Мой любимый анекдот о том, как Умерший Эйнштейн попадает в рай… - заявил первый президент Академии российского телевидения.

«Училка» напомнила, что в слове «умерший» ударение падает на «е» и никак иначе.

Также героем нового выпуска нижегородской учительницы стал известный писатель и журналист Дмитрий Быков, который в эфире телеканала Russia Today не справился с ударением в прилагательном.

- Я же все-таки все кухОнные разговоры в родительской квартире слышал, - доложил Быков.

- КУхонный! - настаивает Татьяна Гартман. - Понимаю, почему Дмитрий сделал ошибку. Дело в том, что раньше кухОнный считалось литературной нормой. Но со временем норма изменилась, и сейчас в словарях зафиксирован вариант кУхонный. А кухОнный считается устаревшей формой.

Завершился выпуск «Училки» перлом от Оли Антиповой, ведущей передачи «Орел и решка» на телеканале «Пятница».

- Здесь все по-новому. Даже экскалаторы вместо лестниц, - на полном серьезе выдала путешественница.

«Училка» залилась смехом. Ведь правильно говорить - эскалаторы.

- Ладно, хоть не экскаваторы! И на том спасибо, - отмахнулась Татьяна Гартман.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Нижегородская "училка" Татьяна Гартман против безграмотности телевизионщиков»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области проводится II этап операции «Дети России»
БК «Нижний Новгород» обыграл питерский «Зенит» со счетом 79:69
Четыре человека пострадали в результате массового ДТП на Бору
В Нижнем Новгороде найден пропавший 8 октября Андрей Ельчуков
Пропавший в Нижнем Новгороде 14-летний Денис Леонов найден
Гастроли победителей этапа фестиваля «Театральное Приволжье» стартовали в регионе
Нижегородка получит новое жилье взамен сгоревшей квартиры
Более ста незаконных сараев снесли в Нижнем Новгороде
Более 10 несанкционированных свалок убрали в Нижегородском районе
14-летний Денис Леонов пропал в Нижнем Новгороде
Почти 40 килограммов клюквы украли у пенсионерки в Нижегородской области
Житель Сарова вырастил в теплице 35 кустов конопли
Более сотни незаконных рекламных конструкций убрали в Нижнем Новгороде
Электроснабжение отключат в пяти домах Нижнего Новгорода 14 октября
Нижегородец угнал автомобиль своей матери ради поездки за спиртным
В Нижнем Новгороде существенно похолодает с 15 октября