Нижегородская «училка» нашла оправдание Дмитрию Быкову

Нижегородка Татьяна Гартман не опускает руки в попытках искоренить безграмотность на российском телевидении. В новом выпуске своего шоу на YouTube-канале «Училка vs ТВ» блогер разобрала ошибки медийных персон. Первым под раздачу попал ведущий ток-шоу «Мужское и женское» на «Первом канале».

Новый выпуск шоу Татьяны Гартман "Училка vs ТВ".Под раздачу попали Владимир Познер, Александр Гордон и Дмитрий Быков.

- Если окОн нет, то о чем говорить? - поинтересовался Александр Гордон.

Однако во множественном числе во всех падежах ударение в этом слове падает на первую «о». Тогда как в единственном числе ударение перемещается на второй слог.

Проштрафился в новом выпуске «училки» и ведущий авторской передачи на «Первом канале» Владимир Познер.

- Мой любимый анекдот о том, как Умерший Эйнштейн попадает в рай… - заявил первый президент Академии российского телевидения.

«Училка» напомнила, что в слове «умерший» ударение падает на «е» и никак иначе.

Также героем нового выпуска нижегородской учительницы стал известный писатель и журналист Дмитрий Быков, который в эфире телеканала Russia Today не справился с ударением в прилагательном.

- Я же все-таки все кухОнные разговоры в родительской квартире слышал, - доложил Быков.

- КУхонный! - настаивает Татьяна Гартман. - Понимаю, почему Дмитрий сделал ошибку. Дело в том, что раньше кухОнный считалось литературной нормой. Но со временем норма изменилась, и сейчас в словарях зафиксирован вариант кУхонный. А кухОнный считается устаревшей формой.

Завершился выпуск «Училки» перлом от Оли Антиповой, ведущей передачи «Орел и решка» на телеканале «Пятница».

- Здесь все по-новому. Даже экскалаторы вместо лестниц, - на полном серьезе выдала путешественница.

«Училка» залилась смехом. Ведь правильно говорить - эскалаторы.

- Ладно, хоть не экскаваторы! И на том спасибо, - отмахнулась Татьяна Гартман.